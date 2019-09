Uscite al cinema, 23-26 settembre 2019

Sono dodici i nuovi titoli in uscita al cinema, tra il 23 e il 26 settembre, tra i quali: il fanta-thriller diretto da James Gray, con Brad Pitt lanciato in orbita in una missione ad alto rischio; la nuova commedia di Danny Boyle, con protagonista un giovane unico a ricordare dell’esistenza dei Beatles; il documentario sul mito Diego Armando Maradona, diretto da Asif Kapadia; il documentario diretto da Andrea Segre, sulla città lagunare di Marghera; il nuovo capitolo della saga di John Rambo, con protagonisti Sylvester Stallone e Paz Vega.

DIEGO MARADONA

Regia: Asif Kapadia; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 23-24-25 settembre.



Breve sinossi: Un viaggio alla scoperta di Diego Armando Maradona: l’uomo, il calciatore, l’idolo, il ribelle. Una storia di gloria e decadenza.

OF FATHERS AND SONS

Regia: Talal Derki; Genere: Documentario; Data di uscita: 24 settembre.



Breve sinossi: La storia del rapporto tra Abu Osama, uomo protettivo e desideroso di vivere sotto un governo appartenente al califfato, e i suoi figli, bambini siriani che vivono una quotidianità misera, tra sogni e vanagloria...

1968 GLI UCCELLI: UNA STORIA MAI RACCONTATA

Regia: Silvio Montanaro; Genere: Documentario; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: Il 9 febbraio 1968, tre studenti di architettura occuparono i tetti della loro facoltà, dando il via a un moto che perdura ancora oggi...

AD ASTRA

Regia: James Gray; Genere: Fantascienza, thriller; Cast principale: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ruth Negga, Greg Bryk, Lisa Gay Hamilton, Kimberly Elise, Jamie Kennedy, John Ortiz, Loren Dean, John Finn, Alyson Reed, Anne McDaniels; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: Roy McBride é un ingegnere della NASA, che viene lanciato nello spazio in una missione apparentemente di routine. In realtà, alla base delle motivazioni della missione, ci sono le ombre proiettate dal padre di Roy, scomparso attorno Netturno più di venti anni prima, impegnato a sua volta in una missione dai risvolti catastrofici...

DORA E LA CITTÀ PERDUTA

Regia: James Bobin; Genere: Avventura; Cast principale: Isabela Moner, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg, Q’Orianka Kilcher, Eva Longoria, Temuera Morrison, Eugenio Derbez, Madeleine Madden, Adriana Barraza, Christopher Kirby; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: Dora é una giovane avventuriera mai doma e dal grande talento. Nonostante una giovinezza trascorsa a esplorare giungle e posti pericolosi, ora l’attende la missione più ardua di tutte: affrontare il liceo...

DRIVE ME HOME

Regia: Simone Catania; Genere: Drammatico; Cast principale: Marco D’Amore, Vinicio Marchioni, Lou Castel, Jennifer Ulrich, Chiara Muscato, Nicola Adobati, Vittorio Magazzù, Jacopo Vinci, Omondi Atteno, Ward Kerreman; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: Due amici, Antonio e Agostino, cresciuti insieme nel loro paesino tra le montagne. Una volta trentenni e allontanatisi per diversi motivi, i due si incontreranno di nuovo, uniti per la salvaguardia di ciò che un tempo apparteneva loro...

IL PIANETA IN MARE

Regia: Andrea Segre; Genere: Documentario; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: Un viaggio intimo e riflessivo nel cuore di Marghera, gioiellino nel cuore della laguna veneziana, luogo ancorato a una storia molto particolare...

LOU VON SALOMÉ

Regia: Cordula Kablitz-Post; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Katharina Lorenz, Matthias Lier, Katharina Schüttler, Phillip Hauss, Alexander Scheer, Julius Feldmeier, Merab Ninidze, Peter Simonischek, Petra Morzé, Harald Schrott, Liv Lisa Fries; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: La storia di una delle figure femminili più importnati di inizio Novecento, Lou Von Salomé: scrittrice, pensatrice e musa ispiratrice...

RAMBO: LAST BLOOD

Regia: Adrian Grunberg; Genere: Azione, drammatico; Cast principale: Sylvester Stallone, Paz Vega, Yvette Monreal, Joaquín Cosio, Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Jessica Madsen, Sheila Shah, Owen Davis, Díana Bermudez; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: Nonostante si sia ritirato nel suo ranch di famiglia, deciso a trascorrere una vita serena, John Rambo dovrà rispolverare armi e muscoli, per correre in soccorso di una ragazzina rapita dai feroci agenti di un cartello messicano...

SHAUN VITA DA PECORA: FARMAGEDDON

Regia: Will Becher, Richard Phelan; Genere: Animazione, commedia; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: Tutto procede (abbastanza) tranquillamente nella fattoria in cui vive la scalmanata pecora Shaun...fin quando gli animali vengono minacciati dall’arrivo di un essere estra-terrestre!

VIVERE

Regia: Francesca Archibugi; Genere: Drammatico; Cast principale: Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Roisin O’Donovan, Andrea Calligari, Valentina Cervi, Enrico Montesano, Elisa Miccoli; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: Luca, Susi e Lucilla: sono la famiglia Attorre, impegnata in una quotidianità non semplice, inghiottiti in una Roma tanto affascinante, quanto struggente. Fino a quando...

YESTERDAY

Regia: Danny Boyle; Genere: Commedia; Cast principale: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas, Ed Sheeran, Lamorne Morris, Joel Fry, Camille Chen, Meera Syal, Alexander Arnold, Harry Michell, Vincent Franklin, Sanjeev Bhaskar; Data di uscita: 26 settembre.



Breve sinossi: Jack é un musicista con il sogno di diventare una star. Un giorno, a seguito di un misterioso incidente, il giovane si risveglia ed é l’unico individuo sulla faccia della Terra a ricordarsi dei Beatles, apparentemente cancellati dalla storia!