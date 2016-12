Uscite al cinema: 23-27 marzo 2016

Tra il 23 e il 27 marzo 2016 sono in arrivo nove pellicole tra cui scegliere: si inizia con l’attesissimo incontro-scontro tra Batman e Superman; il racconto dell’impervia operazione di disinnesco di milioni di mine antiuomo sulle coste danesi per mano di un manipolo di giovani soldati tedeschi; la ricostruzione dell’ultimo periodo artistico di Pier Paolo Pasolini; il sequel della commedia che ha conquistato milioni di fan, invitandoli al più divertente grosso grasso matrimonio greco mai visto al cinema!

BATMAN V SUPERMAN – DAWN OF JUSTICE

Regia: Zack Snyder; Genere: Cine-comic; Cast principale: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, Laurence Fishburne, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Holly Hunter, Tao Okamoto, Ray Fisher, Michael Shannon, Jason Momoa , Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Callan Mulvey; Data di uscita: 23 marzo.



Breve sinossi: Le due icone della DC Comics si affrontano a viso aperto e senza esclusione di colpi in quello che è uno dei film-evento del 2016. Chi riuscirà a far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte, l’anarchico giustiziere mascherato di Gotham City o il salvatore dai poteri semi-divini di Metropolis? Di quale eroe ha bisogno il mondo per sentirsi al sicuro?

HEIDI

Regia: Alain Gsponer; Genere: Avventura; Cast principale: Bruno Ganz, Anuk Steffen,Katharina Schuttler, Jella Haase, Maxim Mehmet, Peter Lohmeyer; Data di uscita: 24 marzo.



Breve sinossi: Adattamento live-action della tenera Heidi, tratto dai romanzi di Johanna Spyri: Heidi è una bambina che vive con suo nonno in una baita sui monti. Ma il passo verso la scoperta del mondo è breve e, assieme ai due amici Peter e Klara, Hedi imparerà presto cosa voglia dire crescere...

IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI

Regia: Samuel Bechetrit; Genere: Commedia; Cast principale: Isabelle Huppert, Valeria Bruni Tedeschi, Tassadit Mandi, Michael Pitt,Gustave de Kervern, Jules Benchetrit; Data di uscita: 24 marzo.



Breve sinossi: In un quartiere francese, all’interno di un condominio, tre personaggi diversi tra loro si incontrano, si conoscono e sviluppano un rapporto di sincerità e compassione. Tre individui alla ricerca di tenerezza troveranno presto il modo di esternare dubbi, paure e speranze.

IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO 2

Regia: Kirk Jones; Genere: Commedia; Cast principale: Nia Vardalos, John Corbett, John Stamos, Alex Wolff, Rita Wilson, Mark Margolis, Lainie Kazan, Elena Kampourish,Andrea Martin, Jayne Eastwood; Data di uscita: 24 marzo.



Breve sinossi: Un matrimonio, si sa, è un evento tanto atteso, quanto complicato da organizzare. E quale occasione migliore per sorridere e divertirsi se non partecipando a un nuovo grosso e grasso matrimonio greco?

LA CANZONE PERDUTA

Regia: Erol Mintas; Genere: Drammatico; Cast principale: Feyyaz Duman, Zubeyde Ronahi; Data di uscita: 24 marzo.



Breve sinossi: Ali è un giovane che vorrebbe dedicare la propria vita all’insegnamento e alla scrittura. Sua madre, tuttavia, vorrebbe fare ritorno in Turchia, spinta dall’amore per la propria terra. Presto, i desideri di Ali e sua madre finiranno per scontrarsi, visioni del mondo inconciliabili ed emotivamente lontani.

LA MACCHINAZIONE

Regia: David Grieco; Genere: Biografico; Cast principale: Massimo Ranieri, Libero De Rienzo,François-Xavier Demaison, Matteo Taranto,Milena Vukotic, Roberto Citran, Catrinel Marlon, Paolo Bonacelli, Toni Laudadio; Data di uscita: 24 marzo.



Breve sinossi: Quando Pier Paolo Pasolini si apprestava a terminare le riprese di Salò e a ultimare la stesura del romanzo di denuncia Petrolio, la sua relazione con il giovane Pino Pelosi e l’austerità della società in cui viveva, aprirono la strada al suo assassinio. Il film tenta di ricostruire quanto accaduto e dare un volto ai responsabili della morte dell’intellettuale Pasolini.

LAND OF MINE

Regia: Martin Zandvliet; Genere: Guerra; Cast principale: Roland Møller, Louis Hofmann, Joel Basman, Emil Belton; Data di uscita: 24 marzo.



Breve sinossi: Al termine della Seconda Guerra Mondiale, molti giovani soldati tedeschi vennero deportati e condotti sulle coste danesi per disinnescare le oltre due milioni di mine antiuomo seppellite.

UN MOMENTO DI FOLLIA

Regia: Jean-François Richet; Genere: Commedia; Cast principale: Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann, Alice Isaaz; Data di uscita: 24 marzo.



Breve sinossi: Due padri partono per la Corsica in vacanza, assieme alle rispettive figlie. Ma quando una di loro si invaghisce del genitore dell’amica, le complesse trame della seduzione renderanno il soggiorno un gioco folle e pericoloso...

UN PAESE QUASI PERFETTO

Regia: Massimo Gaudioso; Genere: Commedia; Cast principale: Fabio Volo, Silvio Orlando, Nando Paone, Carlo Buccirosso, Miriam Leone, Gea Martire, Maria Paiato, Francesco De Vito; Data di uscita: 24 marzo.



Breve sinossi: Pietramezzana è un piccolo paesino in procinto di scomparire: i giovani fuggono verso nuove opportunità, mentre gli abitanti più vecchi non riescono a trovare lavoro e tutto sembra irrimediabilmente perduto. Ma il grintoso Domenico riuscirà a risollevare il morale della comunità e riscrivere il destino di Pietramezzana.