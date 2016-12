Uscite al cinema, 23-29 maggio 2016

Nuovi arrivi in sala dal 23 al 29 maggio: continuano le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, in compagnia del Cappellaio Matto/Johnny Deep; l’amore (quasi) impossibile in prigione, raccontato da Claudio Giovannesi; la storia del giovane Pelè, destinato a diventare uno dei più forti calciatori di tutti i tempi; il nuovo film di Pedro Almodovar!

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO

Regia: James Bobin; Genere: Fantastico; Cast principale: Mia Wasikowska, Johnny Depp,Helena Bonham Carter, Anne Hathaway,Michael Sheen, Sacha Baron Cohen, Richard Armitage, Alan Rickman, Rhys Ifans, Matt Lucas, Timothy Spall, Stephen Fry, Lindsay Duncan, Geraldine James, Andrew Scott, Ed Speleers; Data di uscita: 25 maggio.



Breve sinossi: La coraggiosa Alice attraversa lo Specchio Magico per tornare nuovamente nel mondo delle meraviglie, dove può incontrare di nuovo tutti i suoi fantastici amici. Stavolta, il Cappellaio Matto le chiederà di recuperare un oggetto unico, la Cronosphere, in grado di poter far viaggiare chiunque avanti e indietro nel tempo...

COLONIA

Regia: Florian Gallenberger; Genere: Thriller; Cast principale: Emma Watson, Daniel Bruehl,Michael Nyqvist, Vicky Krieps, Martin Wuttke,Richenda Carey, Jeanne Werner, August Zirner; Data di uscita: 26 maggio.



Breve sinossi: Cile, 1973. Lena e Daniel sono una giovane coppia di attivisti che finirà con l’essere separata dalla polizia di Pinochet, a seguito del famigerato colpo di stato del dittatore cileno.

ERA D’ESTATE

Regia: Fiorella Infascelli; Genere: Drammatico; Cast principale: Valeria Solarino, Massimo Popolizio,Giuseppe Fiorello, Elisabetta Piccolomini,Claudia Potenza; Data di uscita: 23 maggio.



Breve sinossi: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sbarcano sull’isola de l’Asinara per essere allontananti da un’imminente operazione terroristica ordita ai loro danni dalle più alte sfere di Cosa Nostra. Un soggiorno al pari di un isolamento, teso e incerto.

FIORE

Regia: Claudio Giovannesi; Genere: Drammatico; Cast principale: Daphne Scoccia, Josciua Algeri,Valerio Mastandrea, Gessica Giulianelli; Data di uscita: 25 maggio.



Breve sinossi: Daphne e Josh sono due giovani reclusi in un carcere minorile per aver commesso delle rapine. I due finiscono presto per innamorarsi, ma scopriranno presto che l’amore separati dalle sbarre è un sentimento tanto prezioso, quanto difficile da coltivare...

FRAULEIN – UNA FIABA D’INVERNO

Regia: Caterina Carone; Genere: Commedia; Cast principale: Christian De Sica, Lucia Mascino,Therese Hämer, Irina Wrona, Max Mazzotta,Andrea Germani; Data di uscita: 26 maggio.



Breve sinossi: Regina è una donna sola, scontrosa e malvista da tutti, proprietaria di un albergo chiuso da tempo. Un giorno, un placido sessantenne varca i cancelli dell’albergo e l’incontro con la burbera donna regalerà scintille e sorprese a non finire.

IL TRADUTTORE

Regia: Massimo Natale; Genere: Thriller; Cast principale: Claudia Gerini, Kamil Kula, Silvia Delfino, Anna Safroncik, Marcello Mazzarella,Piotr Rogucki; Data di uscita: 26 maggio.



Breve sinossi: Andrei è un ragazzo romeno studioso di lingue che, tra università e lavori saltuari, si impegna anche in questura come traduttore di intercettazioni e interrogatori di suoi connazionali. Un giorno viene contattato da un’antiquaria, che vuole fargli tradurre il diario di suo marito scomparso da poco in circostanze misteriose...

JULIETA

Regia: Pedro Almodovar; Genere: Drammatico; Cast principale: Emma Suárez, Adriana Ugarte,Rossy de Palma, Darío Grandinetti, Michelle Jenner, Priscilla Delgado, Nathalie Poza; Data di uscita: 26 maggio.



Breve sinossi: Julieta è una professoressa che, tramite una lettera indirizzata a sua figlia, cerca di svelarle tutte le verità tenutele nascoste fin dal giorno della sua nascita. Ma riallacciare il rapporto con la figlia non sarà così facile come Julieta si aspetta...

PELE’

Regia: Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist; Genere: Biografico; Cast principale: Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho, Diego Boneta, Vincent D’Onofrio,Rodrigo Santoro; Data di uscita: 26 maggio.



Breve sinossi: Il film narra la storia di Edson Arantes do Nascimento, conosciuto meglio come Pelé, giovane ragazzo con la passione per il calcio, destinato a diventare icona mondiale e uno tra i più forti giocatori di tutti i tempi.

SOMNIA

Regia: Mike Flanagan; Genere: Horror; Cast principale: Kate Bosworth, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Annabeth Gish, Scottie Thompson,Dash Mihok, Lance E. Nichols; Data di uscita: 25 maggio.



Breve sinossi: Jessie e Mark sono una giovane coppia che, a seguito della prematura scomparsa di loro figlio, decidono di adottare il piccolo Cody. Ma il giovane figlio adottivo nasconde un segreto che presto renderà la vita dei due genitori un incubo a occhi aperti!

TENGERINES - MANDARINI

Regia: Zaza Urushadze; Genere: Drammatico; Cast principale: Misha Meskhi, Giorgi Nakashidze,Elmo Nuganen, Raivo Trass, Lembit Ulfsak; Data di uscita: 26 maggio.



Breve sinossi: Nel 1991, la guerra tra la Georgia e lo stato di Abcasia genera vittime e distruzione, nonchè fazioni nemiche tra la popolazione estone. Ivo e Margus cercano di proseguire nelle loro vite senza dar adito ai venti di guerra. Ma quando due miliziani feriti e nemici tra loro caracollano verso casa dei due pacifici amici, la situazione prenderà una piega inaspettata.