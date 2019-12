Uscite al cinema, 24-25 dicembre 2019

Sono tre i titoli in uscita tra il 24 e il 25 dicembre: una storia dai toni drammatici e brillanti, diretta da Lulu Wang; il secondo capitolo del nuovo franchise dedicato a Jumanji, con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan; un’avventura animata, con protagonista un agente segreto molto speciale!

THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA

Regia: Lulu Wang; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo, Tzi Ma, Yang Xuejian, Diana Lin, Becca Khalil, Yongbo Jiang, Han Chen, Aoi Mizuhara; Data di uscita: 24 dicembre.



Breve sinossi: Billi é una giovane di discendenza cinese, ma cresciuta a New York. Nonostante la distanza, mantiene uno splendido rapporto con sua nonna Nai-Nai. Ma quando Billi scopre che all’anziana restano poche settimane di vita...

JUMANJI: THE NEXT LEVEL

Regia: Jake Kasdan; Genere: Avventura, azione, commedia; Cast principale: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny Glover, Danny De Vito, Nick Jonas, Madison Iseman, Awkwafina, Colin Hanks, Alex Wolff, Dania Ramirez, Rhys Darby; Data di uscita: 25 dicembre.



Breve sinossi: Specer ha tenuto con sé alcuni pezzi del gioco Jumanji, all’insaputa dei suoi amici e compagni d’avventura. Mentre tetna di riparare il gioco, il ragazzo viene nuovamente risucchiato nel meraviglioso e pericoloso mondo di Jumanji...

SPIE SOTTO COPERTURA

Regia: Nick Bruno, Troy Quane; Genere: Animazione, avventura, spionistico; Cast principale: Will Smith, Tom Holland, Karen Gillan, Ben Mendelsohn, Rachel Brosnahan, Rashida Jones; Data di uscita: 25 dicembre.



Breve sinossi: Lance Sterling é un agente segreto ed é il migliore in circolazione. Un giorno, uno scienziato incaricato di brevettare nuovi e sofisticati strumenti utili a Lance per le sue missioni, gli consegna un dispositivo in grado di fargli cambiare forma. E Lance si ritroverà tramutato in un piccione...