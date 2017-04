Uscite al cinema, 24-27 aprile 2017

Ben tredici nuovi titoli vi aspettano al cinema in uscita tra il 24 e il 27 aprile, tra i quali: il secondo, attesissimo, capitolo dei Guardiani della galassia diretto da James Gunn; un trhiller psicologico con protagonisti Emma Watson e Tom Hanks; la storia d’amore tra un’attrice e l’autista di Howard Hughes nella Hollywood di fine anni Cinquanta; il nuovo film di Gianni Amelio, con Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno e Micaela Ramazzotti; un documentario alla scoperta del Movimento 5 Stelle.

A CASA NOSTRA

Regia: Lucas Belvaux; Genere: Drammatico; Cast principale: Émilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix, Catherine Jacob, Anne Marivin, Patrick Descamps, Charlotte Talpaert; Data di uscita: 27 aprile.

_ Breve sinossi: Pauline è un’infermiera molto generosa che, oltre a prendersi cura dei suoi due figli e del padre anziano, si sacrifica spesso per la comunità. Popolare e amata dai suoi concittadini, Pauline finirà nel mirino di una politca di un partito estremista, che le rivolgerà una particolare proposta...

ALTIN IN CITTA’

Regia: Fabio Del Greco; Genere: Noir; Cast principale: Rimi Beqiri, Chiara Pavoni, Roberto Fazioli, Giuseppe Panebianco, Germano Germani, Fabio Del Greco; Data di uscita: 27 aprile.

_ Breve sinossi: Altin è un albanese giunto in Italia negli anni Novanta. Sogna di diventare uno scrittore affermato e un giorno viene scelto per partecipare a un reality per aspiranti scrittori. Ma quello che sembra essere un inatteso trampolino di lancio per la sua carriera, si rivelerà presto un viaggio nel suo passato turbolento e doloroso.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2

Regia: James Gunn; Genere: Cine-comics, fantascienza; Cast principale: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Kurt Russell, Vin Diesel, Karen Gillan, Bradley Cooper; Data di uscita: 25 aprile.

_ Breve sinossi: Tornano i Guardiani della galassia: Star Lord, Gamora, Drax, Rocket Racoon e baby Groot devono affrontare una nuova minaccia intergalattica e risolvere un mistero: quello delle origini di Peter Quill/Star Lord e di suo padre!

LA GUERRA DEI CAFONI

Regia: Davide Barletti, Lorenzo Conte; Genere: Commedia; Cast principale: Donato Paterno, Piero Dioniso, Angelo Cucinelli, Pierpaolo Donno, Gaetano Fiore, Leonardo Morello, Claudio Santamaria, Ernesto Mahieux; Data di uscita: 27 aprile.

_ Breve sinossi: A Torrematta, durante l’estate, bande di ragazzini si fanno la guerra per decreatare chi, tra i figli di famiglie ricche e i figli della strada, dei poveri (conosciuti come “i cafoni”), debba prevalere. Un conflitto infantile, spesso fin troppo cinico, che più che dell’esuberanza giovanile, mette in scena un vero e proprio scontro di classe.

LA RAGAZZA DEI MIEI SOGNI

Regia: Saverio Di Biagio; Genere: Commedia, fantasy; Cast principale: Primo Reggiani, Miriam Giovanelli, Nicolas Vaporidis, Chiara Gensini, Marco Rossetti, Remo Girone, Nicola Nocella, Jessica Paglialunga; Data di uscita: 27 aprile.

_ Breve sinossi: P. è un giovane disilluso e scontento dalla sua vita, sia privata, che professionale. Un giorno incontra un’affascinante e misteriosa ragazza, praticamente identica a quella che sogna tutte le notti e di cui desidera innamorarsi. Ma dietro a un incontro così fortuito, c’è della magia...vera magia!

LA TENEREZZA

Regia: Gianni Amelio; Genere: Drammatico; Cast principale: Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Greta Scacchi, Renato Carpentieri, Arturo Muselli, Giuseppe Zeno, Maria Nazionale, Enzo Casertano; Data di uscita: 24 aprile.

_ Breve sinossi: Lorenzo è un ex avvocato ormai sull’orlo della depressione: non riesce a trovarsi a suo agio con il suo carattere, i due figli impetuosi e a far pace con se stesso, dopo la morte della moglie. Un giorno si trasferisce nel suo palazzo una coppia di giovani sposi e con il calore ricevuto da entrambi, Lorenzo riuscirà a ritrovare la voglia di assaporare la propria vita. Fino a quando...

L’AMORE CRIMINALE

Regia: Denise Di Novi; Genere: Thriller; Cast principale: Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults, Whitney Cummings, Cheryl Ladd, Robert Wisdom, Jayson Blair, Mitch Silpa, Simon Kassianides; Data di uscita: 27 aprile.

_ Breve sinossi: Tessa non riesce a gestire il suo carattere turbolento e il divorzio da suo marito. Quando questo conosce Julia e decide di convivere con lei, Tessa sarà obbligata a lasciare che la donna inizi a far parte anche della sua vita. Ma la gelosia e un’indole aggressiva possono causare molti problemi...

LE DONNE E IL DESIDERIO

Regia: Tomasz Wasilewski; Genere: Drammatico; Cast principale: Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz, Andrzej Chyra, Lukasz Simlat, Tomek Tyndyk; Data di uscita: 27 aprile.

_ Breve sinossi: Agata, Renata, Iza e Marzena sono quattro donne che, nella Polonia degli anni Venti, dovranno rimboccarsi le mani per modellare il loro futuro, tra venti di cambiamento e incertezze su una condizione sociale non sempre chiara e promettente.

LE VERITA’

Regia: Giuseppe Alessio Nuzzo; Genere: Thriller; Cast principale: Francesco Montanari, Nicoletta Romanoff, Fabrizio Nevola, Anna Safroncik, Maria Grazia Cucinotta, Lino Guanciale; Data di uscita: 27 aprile.

_ Breve sinossi: Gabriele è un giovane imprenditore che, di ritorno da un viaggio in India, si accorge di non apprezzare più la sua vita. Oltre a questo costante senso di disagio, Gabriele è consapevole di aver acquisito una sorta di sesto senso, che gli permette di vedere oltre le menzogne e le apparenze, nonchè l’immediato futuro...

L’ECCEZIONE ALLA REGOLA

Regia: Warren Beatty; Genere: Commedia, biografico, sentimentale; Cast principale: Lily Collins, Alden Ehrenreich, Haley Bennett, Warren Beatty, Taissa Farmiga, Alec Baldwin, Ed Harris, Annette Bening, Amy Madigan, Martin Sheen; Data di uscita: 27 aprile.

_ Breve sinossi: Hollywood, 1958: la giovane attrice Maria viene chiamata dall’entourage dell’eccentrico miliardario Howard Hughes. Anche il giovane autista Frank lavora per Huges e dopo aver conosciuto Maria, tra i due fiorirà un legame particolare. A discapito delle restrizioni imposte da Hughes ai prorpi dipendenti...

THE CIRCLE

Regia: James Ponsoldt; Genere: Thriller; Cast principale: Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, Bill Paxton, Patton Oswalt, John Boyega, Ellen Wong, Ellar Coltrane, Glenne Headly; Data di uscita: 27 aprile.

_ Breve sinossi: Quando Mae viene assunta dalla The Circle, la più grande e famosa azienda di ricerca e sviluppo tencologico per social media, la sua vita cambia di colpo: dapprima trasportata dall’euforia, Mae finirà con subordinare la sua quotidianità a un esperimento sociale che le permetterà di condividerla con chiunque vorrà osservarla, come se fosse in rete, come fosse lei stessa un social network vivente.

TUTTI A CASA

Regia: Lise Birk Pedersen; Genere: Documentario; Data di uscita: 24 aprile.

_ Breve sinossi: Un documentario dietro le quinte del Movimento 5 Stelle, il partito al capo del quale il comico Beppe Grillo decise di dar battaglia ai politici per restituire il Paese in mano al popolo, dopo essere stato bannato dalla tv di stato. Interviste e incontri dal cuore del Movimento.

WITHNEY

Regia: Nick Broomfield; Genere: Documentario; Data di uscita: 24 aprile.

_ Breve sinossi: Un documentario alla scoperta dei lati nascosti, della fragilità e della determinazione di Whitney Huston a cinque anni dalla sua scomparsa. Un viaggio alla scoperta della donna dietro la star.