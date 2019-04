Uscite al cinema, 24 aprile 2019

Sono sei i nuovi titoli in uscita al cinema il 24 aprile, tra i quali: l’attesissimo quarto capitolo della saga Marvel sugli Avengers, diretto da Anthony e Joe Russo;un film d’animazione a tinte gialle, ambientato nella Parigi bohemien e diretto da Michel Ocelot; un film d’animazione che racconta il viaggio e le testimonianze del giornalista polacco Ryszard Kapuściński, dalla guerra civile in Angola del 1975, diretto da Raúl de la Fuente e Damian Nenow.

ANCORA UN GIORNO

Regia: Raúl de la Fuente, Damian Nenow; Genere: Animazione, biografico; Data di uscita: 24 aprile.



Breve sinossi: Il viaggio e le testimonianze del giornalista polacco Ryszard Kapuściński, tornato dalla guerra civile in Angola del 1975 e ostinato a far sì che questa storia non venga mai dimenticata...

AVENGERS: ENDGAME

Regia: Anthony Russo, Joe Russo; Genere: Cine-comics; Cast principale: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Jekesai Gurira, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Sebastian Stan, Dave Bautista, Chadwick Boseman, Michelle Pfeiffer, Jon Favreau, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Ty Simpkins, Gwyneth Paltrow, Hiroyuki Sanada, Pom Klementieff, Terry Notary, Tilda Swinton, Frank Grillo, Katherine Langford, Winston Duke, Kerry Condon, Sean Gunn, Emma Fuhrmann, Benedict Wong; Data di uscita: 24 aprile.



Breve sinossi: capitolo conclusivo (?) della saga dei Vendicatori Marvel: gli eroi più potenti della Terra uniti nella battaglia finale contro il folle titano Thanos...

DILILI A PARIGI

Regia: Michel Ocelot; Genere: Animazione, drammatico; Data di uscita: 24 aprile.



Breve sinossi: Kanak Dilili é a Parigi e deve indagare sulla scomparsa misteriosa di alcune ragazze...

LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO

Regia: Denys Arcand; Genere: Commedia; Cast principale: Alexandre Landry, Maripier Morin, Maxim Roy, Rémy Girard, Yan England, Pierre Curzi, Louis Morissette; Data di uscita: 24 aprile.



Breve sinossi: Pierre-Paul é un laureato in filosofia, costretto a impegnarsi come fattorino per riuscire a sbarcare il lunario. Un giorno si ritrova per puro caso sulla “scena del crimine” di una rapina andata male e gli si presenta un’opportunità unica...

SARAH & SALEEM

Regia: Muayad Alayan; Genere: Drammatico; Cast principale: Silvane Kretchner, Adeeb Safadi, Maisa Abd Elhadi, Ishai Golan, Kamel El Basha, Hanan Hillo, Jan Kuhne, Mohammad Eid; Data di uscita: 24 aprile.



Breve sinossi: Sarah gestisce un caffé ebraico e Saleem é un fattorino. I due sono legati da una passione che mantengono segreta. Ma ogni segreto é un pò una bugia e...

UN’ALTRA VITA

Regia: Malgorzata Szumowska; Genere: Drammatico; Cast principale: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol, Anna Tomaszewska, Dariusz Chojnacki, Robert Talarczyk, Roman Gancarczyk, Iwona Bielska; Data di uscita: 24 aprile.



Breve sinossi: Jacek é un ragazzo ottimista, che affronta la vita godendone appieno: ama l’heavy metal, la sua ragazza e la sua famiglia. Il giovne lavora in un cantiere edile, ma un giorno un grave incidente gli sconvolgerà la vita...