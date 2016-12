Uscite al cinema, 24 novembre 2016

Ben dodici nuovi titoli in uscita al cinema dal 24 novembre, tra cui: il biopc su Edward Snowden diretto da Oliver Stone; la pregevole opera prima di Amir Naderi; una cena di Natale non proprio tranquilla in compagnia di Riccardo Scamarcio; il ritorno di Jason Statham in versione killer; il nuovo lungometraggio su One Piece, prodotto dal maestro Eiichiro Oda!

3 GENERATIONS – UNA FAMIGLIA QUASI PERFETTA

Regia: Gaby Dellal; Genere: Commedia; Cast principale: Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon, Tate Donovan, Maria Dizzia, Sam Trammell, Linda Emond; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Ray è una giovane ragazza che ha deciso di cambiare sesso; Maggie è sua madre, che avrà bisogno del consenso dell’ex marito per poter esaudire il desiderio della figlia; Dolly, nonna di Ray, non vede tanto di buon occhio la decisione della nipote. Tre donne appartenenti a tre diverse generazioni che dovranno trovare un punto d’incontro su una scelta di vita affatto facile...

COME DIVENTARE GRANDI NONOSTANTE I GENITORI

Regia: Luca Lucini; Genere: Commedia; Cast principale: Margherita Buy, Giovanna Mezzogiorno, Matthew Modine, Sergio Albelli, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Giovanni Calcagno, Roberto Citran, Francesca De Martini, Gabriella Franchini, Paolo Pierobon, Federico Russo, Sara D’Amario, Elena Lietti, Aglaia Mora, Leonardo Cecchi, Beatrice Vendramin, Eleonora Gaggero, Federico Russo, Saul Nanni, Emanuele Misuraca, Chiara Primavesi; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Purtroppo quando in ambito scolastico irrompono genitori saccenti e presuntuosi, entrando in conflitto con i docenti, gli unici che ne vengono realmente danneggiati sono gli studenti. Come impegnarsi, di conseguenza, per salvaguardare la propria serenità didattica?

CONDOTTA

Regia: Ernesto Daranas; Genere: Drammatico; Cast principale: Alina Rodriguez, Armando Valdes; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Crescere e ambientarsi soprattutto in ambito scolastico non è mai impresa facile e scontata. Carmela è una’insegnante disposta a lottare con tutte le sue forze per salvaguardare il suo lavoro e il futuro dei propri alunni, mentre Chala è uno studente che dovrà lottare contro la violenza e le difficoltà della crescita, per potersi ritagliare un sereno spazio nel piccolo e tumultuoso mondo di un bambino...

IL CITTADINO ILLUSTRE

Regia: Gastón Duprat, Mariano Cohn; Genere: Commedia; Cast principale: Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Uno scrittore residente in Europa viene premiato con il premio Nobel per la letteratura. Da quel momento viene invitato a tornare in patria, in Argentina, per poter essere celebrato a modo: ma una volta di ritorno nel suo paese natale, lo scrittore incontrerà molte più difficoltà d’ambientamento di quante ne aveva previste...

IL PIU’ GRANDE SOGNO

Regia: Michele Vannucci; Genere: Drammatico; Cast principale: Mirko Frezza, Alessandro Borghi, Vittorio Viviani, Milena Mancini, Ivana Lotito; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Quando Mirko esce di prigione, ha tutta l’intenzione di ricostrursi una vita in modo onesto. Viene addirittura eletto presidente del quartiere in cui vive, ma il rapporto con il padre criminale e il resto della sua famiglia sembra molto più incrinato e problematico di quanto si aspettava...

LA CENA DI NATALE

Regia: Marco Ponti; Genere: Commedia; Cast principale: Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone, Antonella Attili, Eugenio Franceschini, Antonio Gerardi, Veronica Pivetti, Eva Riccobono, Dario Aita, Giulia Elettra Gorietti, Uccio De Santis, Crescenza Guarnieri, Ivana Lotito; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Una valanga di personaggi riuniti per un’occasione speciale: la cena di Natale. Ma ognuno di loro, per svariati motivi, sembra agitato e in attesa che qualcosa in grado di smuovere le loro vite accada. Una cosa è certa: non sarà una cena di Natale tranquilla e spensierata.

MECHANIC - RESURRECTION

Regia: Dennis Gansel; Genere: Azione; Cast principale: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, Raicho Vasilev, John Cenatiempo, Aaron Brumfield; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Arthur Bishop è un sicario infallibile, esperto nel mascherare i propri assassinii in tragici incidenti. Prima di ritirarsi a vita privata, dovrà portare a termine un ultimo incarico. Ma l’FBI lo sta cercando...

MONTE

Regia: Amir Naderi; Genere: Drammatico; Cast principale: Andrea Sartoretti, Claudia Potenza; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Agostino, sua moglie Nina e il figlio Giovanni vivono in un villaggio dimenticato, in una zona montuosa aspra e scura. A sovrastare il loro piccolo mondo rurale, si erge una montagna, che Agostino proverà con tutte le sue forze a valicare.

ONE PIECE GOLD – IL FILM

Regia: Hiroaki Miyamoto; Genere: Animazione; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Rufy e la sua ciruma raggiungono Gran Tesoro, la nave dei divertimenti più famosa e lussuosa al mondo. Ma a governare questa piccola nave-nazione indipendente c’è Gild Tesoro, conosciuto come L’Imperatore D’Oro, un uomo così spietato e ricco da poter manovrare perfino il Governo Mondiale...

PALLE DI NEVE - SNOWTIME

Regia: Jean-Francois Pouliot, François Brisson; Genere: Animazione; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Luke e Sophie sono due ragazzini, nonchè capitani delle rispettive squadre destinate ad affrontarsi a colpi di palle di neve: un gioco per passare il tempo e divertirsi, fino a che i partecipanti non cominceranno a perder di vista il vero obiettivo del gioco...

SNOWDEN

Regia: Oliver Stone; Genere: Biografico, thriller; Cast principale: Joseph Gordon-Levitt, Nicolas Cage, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Timothy Olyphant, Joely Richardson, Tom Wilkinson, Scott Eastwood, Rhys Ifans, Ben Schnetzer, Jaymes Butler; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Edward Snowden lavora per la NSA, l’agenzia per la sicurezza nazionale americana. Snowden è un geniale programmatore reclutato per rafforzare i software per il controllo contro plausibili attacchi terroristici. Ma quando scopre le macchinazioni segrete dell’NSA, la sua vita cambierà per sempre...

YO YO MA E I MUSICISTI DELLA VIA DELLA SETA

Regia: Morgan Neville; Genere: Documentario; Cast principale: Yo Yo Ma; Data di uscita: 24 novembre.

_ Breve sinossi: Il leggendario violoncellista Yo Yo Ma è il fondatore dei Silk Road Esemble, una band di musicisti itineranti, che hanno lo scopo di far comprendere ai popoli quanto sia grande il potere della musica capace di valicare confini e accorciare distanze, unire civiltà differenti e rassenerare l’animo di chi sa ascoltare.