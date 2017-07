Uscite al cinema, 25-27 luglio 2017

Due sole uscite previste per il periodo tra il 25 e il 27 luglio, ovvero: una commedia scapestrata con protagoniste cinque ragazze e uno spogliarellista morto durante un addio al nubilato; un documentario sulla storia delle quattro ruote italiana!

CRAZY NIGHT – FESTA COL MORTO

Regia: Lucia Aniello; Genere: Commedia; Cast principale: Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Colton Haynes, Zoë Kravitz, Paul W. Downs, Demi Moore, Ty Burrell, Dean Winters; Data di uscita: 27 luglio. _ _ Breve sinossi: Cinque amiche ed ex compagne di college si ritrovano per festeggiare, in occasione dell’addio al nubilato di una di loro. Ma quando uno spogliarellista, nel bel mezzo di un’esibizione, cade a terra morto stecchito, la serata prende una piega grottesca e inaspettata!

MOTORI RUGGENTI

Regia: Marco Spagnolo; Genere: Documentario; Data di uscita: 25 luglio. _ _ Breve sinossi: Un documentario che ripercorre, attraverso filmati d’epoca, testimonianze e rombi di motori, la storia delle quattroruote italiana: dalle influenze sulla massa, alla bellezza estetica e meccanica di un prodotto da sempre chiaro marchio di fabbrica del Bel Paese.