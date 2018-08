Uscite al cinema, 25-27 luglio 2018

Sono otto i nuovi titoli in uscita tra il 25 e il 27 luglio, tra i quali: Hereditary, un horror sorprendente, diretto da Ari Aster, che sta facendo molto discutere di sé; un nuovo capitolo del franchise firmato da Steven Soderbergh, stavolta incentrato sull’operazione guidata dalla sorella di Danny Ocean, diretto da Gary Ross; una commedia d’avventura con Nicholas Cage nei panni di un ex detenuto armato di spada alla ricerca di Osama Bin Laden.

BENT – POLIZIA CRIMINALE

Regia: Bobby Moresco; Genere: Thriller; Cast principale: Karl Urban, Sofia Vergara, Andy Garcia, Vincent Spano, Grace Byers, Trai Byers, John Finn, Patrick Brennan; Data di uscita: 15 luglio.



Breve sinossi: Danny Gallagher é un detective della narcotivi che, dopo essere stato screditato, viene arrestato. Una volta libero decide di organizzare una spietata vendetta contro colui che gli ha rovinato la carriera.

BREAKING IN

Regia: James McTeigue; Genere: Thriller; Cast principale: Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Levi Meaden, Seth Carr, Ajiona Alexus, Jason George, Christa Miller, Damien Leake; Data di uscita: 26 luglio.



Breve sinossi: Shaun é un madre che sa come prendersi cura dei propri figli. Così, quando i due vengono rapiti e rinchiusi in una casa costruita per essere impenetrabile, la donna deve affidarsi a tutto il suo ingegno e alla forza di volontà per salvare la vita dei due giovani in trappola.

HEREDITARY – LE RADICI DEL MALE

Regia: Ari Aster; Genere: Horror; Cast principale: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd, Mallory Bechtel, Zachary Arthur; Data di uscita: 25 luglio.



Breve sinossi: Dopo la morte di sua madre Ellen, la figlia Charlie e gli altri componenti della famiglia iniziano a scoprire inquietanti verità sul conto della donna defunta. Verità che si trasformeranno presto in incubi!

HOSTILE

Regia: Mathieu Turi; Genere: Guerra, drammatico; Cast principale: Brittany Ashworth, Grégory Fitoussi, Javier Botet, Jay Benedict, David Gasman, Richard Meiman; Data di uscita: 26 luglio.



Breve sinossi: La specie umana é quasi del tutto estinta a seguito di un’epidemia mortale. Solo pochi superstiti lottano per sopravvivere in cerca di acqua e cibo, guardandosi le spalle da misteriose creature assassine...

IO, DIO E BIN LADEN

Regia: Larry Charles; Genere: Commedia; Cast principale: Nicolas Cage, Wendi McLendon-Covey, Matthew Modine, Rainn Wilson, Russell Brand, Denis O’Hare, Amer Chadha-Patel, Paul Scheer, Will Sasso, Chenoa Morison; Data di uscita: 25 luglio.



Breve sinossi: Gary Faulkner é un ex detenuto che, dopo aver comprato una spada in una televendita, viaggia diverse volte verso il Pakistan, con l’obiettivo di catturare Osama Bin Laden e consegnarlo alla giustizia!

LA BELLA E LE BESTIE

Regia: Khaled Walid Barsaoui, Kaouther Ben Hania; Genere: Drammatico; Cast principale: Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda, Mohamed Akkari, Chedly Arfaoui, Anissa Daoud; Data di uscita: 27 luglio.



Breve sinossi: Miriam, tunisina che crede nei valori di una società islamista democratica, si concede una serata di svago in discoteca con gli amici. Ma ciò che pensa sia solo un divertimento innocuo, si rivela motivo di scellarata ritorsione fondamentalista.

LE ULTIME 24 ORE

Regia: Brian Smrz; Genere: Thriller; Cast principale: Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Anderson, Liam Cunningham, Nathalie Boltt, Tanya van Graan, Hakeem Kae-Kazim; Data di uscita: 25 luglio.



Breve sinossi: Dopo essere tornato in vita grazie a un intervento chirurgico sperimentale, Travis Conrad ha a disposizione solo ventiquattro ore di tempo per vendicarsi di chi lo ha ucciso e trucidato la sua famiglia...

OCEAN’S 8

Regia: Gary Ross; Genere: Commedia, azione; Cast principale: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter, Matt Damon, Dakota Fanning, Olivia Munn, Richard Armitage, Katie Holmes, James Corden, Kim ; Data di uscita: 26 luglio.



Breve sinossi: Debbie Ocean, sorella del famigerato Danny, organizza un colpo grosso al Met Gala di New York, assieme a una banda di spavalde collaboratrici. Riusciranno nel loro intento?