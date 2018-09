Uscite al cinema, 25-27 settembre 2018

Sono dodici i titoli in uscita tra il 25 e il 27 settembre, tra cui: il ritorno di Terry Gilliam, con il film che, per oltre vent’anni, lo ha perseguitato come una maledizione; il nuovo irriverente e brillante film di Spike Lee, basato su una straordinaria storia vera; un dramma sull’identità, diretto da Lukas Dhont; il documentario sul geniale Michelangelo, diretto da Emanuele Imbucci; una storia di rivalsa e rinascita individuale, con protagoniste Emily Mortimer e Patricia Clarkson.

BLACKKKLANSMAN

Regia: Spike Lee; Genere: Biografico, commedia; Cast principale: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Corey Hawkins, Laura Harrier, Ryan Eggold, Jasper Pääkkönen, Ashlie Atkinson, Michael Buscemi, Paul Walter Hauser, Harry Belafonte, Alec Baldwin; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: Anni ’70: Ron Stallworth é il primo agente di polizia afroamericano della sede di Colorado Spring. Visto con scetticismo da tutti i colleghe, decide di farsi conoscere con un’operazione roboante: infiltrarsi nel nascente Klu Klux Klan!

GIRL

Regia: Lukas Dhont; Genere: Drammatico; Cast principale: Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen, Oliver Bodart, Valentijn Dhaenens, Tijmen Govaerts, Magali Elali, Alice de Broqueville, Alexia Depicker; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: La giovane Lara sogna di diventare una famosa ballerina di danza classica. Trasferitasi in città con il padre e eil fratellino, dovrà sfidare la nuova realtà, lottando contro il segreto che porta con sé: la sua reale identità...

JUST CHARLIE – DIVENTA CHI SEI

Regia: Rebekah Fortune; Genere: Drammatico; Cast principale: Harry Gilby, Scot Williams, Karen Bryson, Patricia Potter, John Draycott, Ewan Mitchell, Andrea Green, Jeff Alexander, Joshua Pascoe, Peter Machen, Tia Noakes, Oliver Huntingdon; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: Charlie é un giovane talentuoso aspirante calciatore. Quando il Manchester City gli offre un contratto in grado di lanciarlo nel calcio che conta, il giovane dovrà confrontarsi con il suo segreto più grande...

KEN IL GUERRIERO – LA LEGGENDA DI HOKUTO

Regia: Takahiro Imamura; Genere: Animazione, azione; Data di uscita: 25 settembre.



Breve sinossi: Kenshiro, maestro e protettore della sacra scuola di arti marziali Hokuto, sopravvive giorno per giorno su una Terra devastata da conflitti nucleari e ridotta a una polveriera tossica e depredata da violenti individui. Kenshiro é un eore e il suo compito é proteggere i pochi innocenti rimasti...

LA CASA DEI LIBRI

Regia: Isabel Coixet; Genere: Drammatico; Cast principale: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, James Lance, Honor Kneafsey, Frances Barber, Michael Fitzgerald, Reg Wilson, Hunter Tremayne; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: La mite Florence, rimasta vedova, decide di dare una svolta alla propria vita aprendo la prima libreria nella sonnolenta cittadina di Hardborough. Ma non sarà impresa facile...

LA LIBERTÀ NON DEVE MORIRE IN MARE

Regia: Alfredo Lo Piero; Genere: Documentario; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: Testimonianze e storie di chi ha avuto il coraggio di fuggir via dalle brutture vissute in prima persona; al loro fianco, le dichiarazioni e l’altruismo di chi si é messo in gioco per accogliere queste anime sfortunate...

L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE

Regia: Terry Gilliam; Genere: Commedia, avventura; Cast principale: Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, Jordi Mollà, Jason Watkins, Óscar Jaenada, Sergi López, Rossy de Palma; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: Toby, giovane e avvenente regista, decide di far ritorno al suo paesino, dove un tempo aveva iniziato le rirpese di un film con protagonista l’iconico personaggio nato dalla fantasia di Cervantes. Ma, una volta giunto, scopre che il vecchio calzolaio a cui aveva assegnato la parte del cavaliere di ventura, é convinto di essere per davvero Don Chisciotte.

MICHELANGELO - INFINITO

Regia: Emanuele Imbucci; Genere: Documentario; Cast principale: Enrico Lo Verso, Ivano Marescotti; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: Chi era Michelangelo? Un genio devoto al proprio estro artistico? Un uomo dal temperamento irruento e passionale? Ecco che svelare la vera natura di un genio, non é cosa di poco conto...

MIO FIGLIO

Regia: Christian Carion; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier de Benoist, Antoine Hamel, Mohamed Brikat, Lino Papa; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: Julien é spesso in viaggio per lavoro, un’abitudine che ha pian piano distrutto il suo matrimonio. Di passaggio in Francia, l’uomo scopre un messaggio della ex-moglie, che lo avverte della misteriosa scomparsa del loro figlioletto...

RICCHI DI FANTASIA

Regia: Francesco Micciché; Genere: Commedia; Cast principale: Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo, Paola Tiziana Cruciani, Paolo Calabresi, Luigi Imola, Siria Simeoni, Vincenzo Sebastiani, Emmanuel Dabone; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: Sergio e Sabrina sono due amanti che, tuttavia, vorrebbero dire addio alle loro vecchie relazioni per stare insieme, ma debbono rinunciare a cuasa delle rispettive ristrettezze economiche. Ma quando gli amici di Sergio confezionano uno scherzo ad hoc, la situazione prende una piega davvero inaspettata...

SEI ANCORA QUI

Regia: Scott Speer; Genere: Thriller; Cast principale: Bella Thorne, Dermot Mulroney, Louis Herthum, Richard Harmon, Hugh Dillon, Amy Price-Francis, Shaun Benson; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: Ronnie é un’adolescente in grado di vedere la presenza spettrale del defunto padre. Ma quando una nuova e sconosciuta presenza inizia a perseguitarla...

TUTTI IN PIEDI

Regia: Franck Dubosc; Genere: Commedia; Cast principale: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Laurent Bateau, Caroline Anglade, Claude Brasseur, François-Xavier Demaison; Data di uscita: 27 settembre.



Breve sinossi: Jocelyn é un seduttore e un uomo di successo. Un giorno, fingendosi disabile, conosce la madre della vicina di casa e si ripromette di sedurla. Tuttavia...