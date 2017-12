Uscite al cinema, 25-28 dicembre 2017

Sono quattro i nuovi titoli in uscita al cinema tra il 25 e il 28 dicembre: Coco, il nuovo, attesissimo e colorato film d’animazione Disney Pixar, ambientato tra il Messico e la terra dei defunti; la storia di P.T. Barnum, il piú grande imprenditore circense della storia, interpretato da Hugh Jackman; un nuova commedia con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi; il nuovo film di Ferzan Ozpetek, con protagonisti Alessandro Borghi e Giovanna Mezzogirno.

COCO

Regia: Adrian Molina, Lee Unkrich; Genere: Animazione, avventura, fantastico, commedia, musicale; Cast principale: Mara Maionchi, Valentina Lodovini, Matilda De Angelis, Gael Garcia Bernal, Ana Ofelia Murguía, Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renee Victor, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza, Gabriel Iglesias, Lombardo Boyar, Edward James Olmos, Natalia Cordova-Buckley; Data di uscita: 28 dicembre.



Breve sinossi: Miguel é un ragazzino con la passione innata per la musica. Purtroppo per lui, sulla sua famiglia é stata lanciata una maledizione che impedisce ogni legame con il mondo musicale. Ostinato a seguire i propri sogni, la sera in cui in strada si festeggia “il giorno dei defunti”, Miguel entra in possesso della chitarra magica del suo idolo musicista, finendo con l’esser catapultato in un varipinto e magico mondo: quello dei defunti!

COME UN GATTO IN TANGENZIALE

Regia: Riccardo Milani; Genere: Commedia; Cast principale: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola; Data di uscita: 28 dicembre.



Breve sinossi: Giovanni é un intellettuale sempre in movimento per la difesa dei diritti civili e dell’integrazione. Monica é un’ex cassiera senza apparenti ambizioni. Due individui diametralmente diversi, che si conoscono a causa del fidanzamento dei rispettivi figli. E da quel momento, la missione di entrambi i genitori diviene la stessa: rompere per sempre il fidanzamento dei due giovani!

NAPOLI VELATA

Regia: Ferzan Ozpetek; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Lina Sastri, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Loredana Cannata, Carmine Recano, Angela Pagano; Data di uscita: 28 dicembre.



Breve sinossi: Adriana é una donna dal carattere ermetico, restia ad affezionarsi ad altri. Un giorno conosce il conturbante Andrea, che la seduce. La donna sembra provare per il suo amante un sentimento intenso, ma presto sará costretta ad addentrarsi nel cuore nero di Napoli, confrontandosi un misterioso delitto...

THE GREATES SHOWMAN

Regia: Micheal Gracey; Genere: Biografico, musicale; Cast principale: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams, Yahya Abdul-Mateen II, Paul Sparks, Diahann Carroll, Fredric Lehne, Tina Benko, Doris McCarthy; Data di uscita: 25 dicembre.



Breve sinossi: P.T. Barnum é un individuo dalla vulcanica personalitá, un arguto uomo d’affari, sempre alla ricerca di nuovi stimoli emotivi e professionali. Dotato di un innato senso per l’intrattenimento e innamorato della sensazionale e sbalorditiva potenza degli spettacoli circensi, Barnum sará il primo a riorganizzare il modello circense, amplificandone a dismisura impatto scenico e attrattivo.