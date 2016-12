Uscite al cinema: 25-28 febbraio 2016

Tre soli giorni, e ben otto nuove uscite in sala: si comincia con l’attesissimo cine-comic diretto da Gabriele Mainetti, con protagonista un Claudio Santamaria in versione...Jeeg Robot; arriva (finalmente!) in sala il nuovo film di Pablo Larrain, giovane e talentuoso regista cileno; tutto da godere il lungometraggio di animazione in stop-motion scritto e diretto da Charlie Kaufman e Duke Johnson; e per chi ama la commedia italiana, vi aspetta il debutto alla regia di Fabio De Luigi!

AMORE, FURTI E ALTRI GUAI

Regia: Muayad Alayan; Genere: Commedia; Cast principale: Sami Metwasi, Maya Abu Alhayyat,Ramzi Maqdisi, Riyad Sliman, Kamel Elbasha Data di uscita: 25 febbraio.



Breve sinossi: Mousa è un ladruncolo di auto che cerca di sbarcare il lunario come può. Ma quando ruba un’auto con un soldato israeliano rinchiuso come prigioniero nel bagagliaio dai soldati palestinesi, la sua vita subirà una sterzata improvvisa...

ANOMALISA

Regia: Charlie Kaufman, Duke Johnson; Genere: Animazione; Cast principale: Jennifer Jason Leigh, David Thewlis,Tom Noonan; Data di uscita: 25 febbraio. _

Breve sinossi: Michael Stone è un uomo oppresso da una vita che egli stesso ritiene eccessivamente piatta e normale. Un giorno, durante un viaggio di lavoro, conosce Lisa, donna semplice e senza pretese. In quel momento, Michael capisce che Lisa potrebbe rappresentare la soluzione a tutti i suoi problemi esistenziali.

GOD’S NOT DEAD

Regia: Harold Cronk; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Willie Robertson, David A.R. White,Shane Harper, Kevin Sorbo, Korie Robertson,Marco Khan, Dean CainData di uscita: 25 febbraio.



Breve sinossi: Cosa succederebbe se un giovane studente decidesse di sfidare il proprio professore di filosofia, per riuscire a difendere la tesi in cui crede fermamente, ovvero l’esistenza di Dio?

GODS OF EGYPT

Regia: Alex Proyas; Genere: Fantastico; Cast principale: Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Abbey Lee, Courtney Eaton, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, Elodie Yung, Rufus Sewell, Chadwick Boseman; Data di uscita: 25 febbraio.



Breve sinossi: Egitto. Il dio delle tenebre Seth ha sconfitto Horus e usurpato il suo trono. Per salvare l’umanità, un giovane coraggioso dovrà lottare per riconsegnare nelle mani di Horus quanto a lui sottratto e sconfiggere una volta per tutte il potente e malvagio Seth.

GOOD KILL

Regia: Andrew Niccol; Genere: Thriller; Cast principale: Ethan Hawke, Bruce Greenwood,January Jones, Zoë Kravitz, Jake Abel; Data di uscita: 25 febbraio.



Breve sinossi: Il maggiore Egan è un esperto pilota, con precedenti in Iraq e Afganistan. Rispedito in patria, verrà richiamato per supportare una nuova missione, ma stavolta non dall’abitacolo di un caccia, piuttosto rinchiuso in un oculo per pilotare droni a controllo remoto.

IL CLUB

Regia: Pablo Larrain; Genere: Drammatico; Cast principale: Alfredo Castro, Antonia Zegers,Roberto Farias, Jaime Vadell; Data di uscita: 25 febbraio.



Breve sinossi: Quattro sacerdoti vivono in una casa isolata, lontani dalla vita di clericale perseguita per anni. Questi vivono seguendo un rigido codice di condotta. Ma l’arrivo di un quinto uomo, dal passato oscuro e peccaminoso, sconvolgerà le loro esistenze con la forza di un mare in tempesta...

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

Regia: Gabriele Mainetti; Genere: Cine-comic; Cast principale: Claudio Santamaria, Luca Marinelli,Ilenia Pastorelli, Francesco Formichetti,Salvatore Esposito, Antonia Truppo, Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei, Gianluca Di Gennaro; Data di uscita: 25 febbraio.



Breve sinossi: Enzo è un individuo solitario, senza amici. Enzo è anche un ladro e vive di furti, alla giornata. Un giorno entra in contatto con una sostanza tossica che gli dona dei poteri. Proprio come un vero sepereroe, Enzo sarà costretto, spinto dalla giovane Alessia, a dedicare la sua vita alla lotta contro i malvagi!

TIRAMISU’

Regia: Fabio De Luigi; Genere: Commedia; Cast principale: Fabio De Luigi, Vittoria Puccini,Angelo Duro, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito, Orso Maria Guerrini, Pippo Franco; Data di uscita: 25 febbraio.



Breve sinossi: Antonio è un responsabile farmaceutico, uomo mite, sposato con la bella Aurora, che si accontenta di vivere la sua vita così com’è. Quando un giorno lascia per caso una teglia di tiramisù nello studio di un medico, la sua vita cambia inaspettatamente...