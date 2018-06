Uscite al cinema, 25-28 giugno 2018

Sono nove i nuovi titoli in uscita tra il 25 e il 28 giugno, tra i quali: il nuovo thriller psicologico diretto da Yorgos Lanthimos, con protagonisti Colin Farrel e Nicole Kidman; il remake di Papillon, diretto nel 1973 da Franklin J. Schaffner, con protagonisti Charlie Hunnam e Rami Malek; una commedia casalinga con protagonista un’indaffaratissima Charlize Theron; il biopic sulla vita e le passioni del famoso fotografo ceco Jan Suadek.

FAVOLA

Regia: Sebastiano Mauri; Genere: Drammatico; Cast principale: Filippo Timi, Lucia Mascino, Piera Degli Esposti, Sergio Albelli, Luca Santagostino; Data di uscita: 25 giugno.



Breve sinossi: Mrs. Fairytale e Mrs. Emerald sono due casalinghe perfettamente incastonate nella monotona mondanità della periferia americana degli anni Cinquanta. Le due si incontrano spesso per cinguettare e sono ormai adagiate su uno stile di vita ozioso. Ma, pian, piano, il loro rapporto inizia a scricchiolare...

FOTOGRAF

Regia: Irena Pavlásková; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Karel Roden, Marie Malkova, Zuzana Vejvodová, Vaclav Neuzil, Vilma Cibulková, Marika Sarah Prochazkova, Jitka Sedlácková; Data di uscita: 28 giugno.



Breve sinossi: Un biopic che narra la vita e le passioni di Jan Suadek, noto fotografo ceco, che seppe far conoscere il proprio nome grazie al suo smisuato talento. Ma Jan era anche un uomo in grado di lasciarsi travolgere dai molteplici ed emotivi rapporti intrattenuti con tutte le sue donne...

HURRICANE – ALLERTA URAGANO

Regia: Rob Cohen; Genere: Azione, thriller, drammatico; Cast principale: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben Cross, James Cutler, Christian Contreras, James Barriscale; Data di uscita: 27 giugno.



Breve sinossi: 1992, Alabama: quella che sembra l’ennesima placida mattinata nella campagna americana, viene spazzata via dall’arrivo di un mostruoso uragano. Cosa può accadere quando tutto sembra ormai perduto?

IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO

Regia: Yorgos Lanthimos; Genere: Drammatico, thiller; Cast principale: Colin Farrell, Nicole Kidman, Raffey Cassidy, Barry Keoghan, Sunny Suljic, Alicia Silverstone, Bill Camp; Data di uscita: 28 giugno.



Breve sinossi: Steven, affermato cardiochirurgo, vive assieme alla propria famiglia una vita agiata e serena. Un giorno stringe amicizia con il sedicenne Martin, ormai solo dopo la prematura scomparsa del padre. Steven prende Martn in casa sua, ma c’é qualcosa di estremamente inqueitante nello sgurado e nelle parole del giovane orfano...

LA GUERRA DEL MAIALE

Regia: David Maria Putorti; Genere: Drammatico; Cast principale: Victor Laplace, Arturo Goetz, Ricardo Merkin, Roberto Castro, Tony Villas, Vera Carnevale, Julio Lopez; Data di uscita: 28 giugno.



Breve sinossi: Chi ha detto che ogni uomo, invecchiando, acquisisce enorme saggezza, raggiungendo uno status di totale controllo dei propri pensieri e delle proprie azioni? Non bisogna mai sottovalutare il lato oscuro in ognuno di noi...

LA TRUFFA DEL SECOLO

Regia: Olivier Marchal; Genere: Thriller; Cast principale: Benoît Magimel, Laura Smet, Gérard Depardieu, Michaël Youn, Patrick Catalifo, Fred Epaud, Moussa Maaskri; Data di uscita: 28 giugno.



Breve sinossi: Antoine Roca é un imprenditore in grossi guai finanziari. Per risollevarsi dalla precaria situazione, decide di truffare il governo francese, scivolando in una spirale di malaffare e corruzione.

L’ALBERO DEL VICINO

Regia: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir, Porsteinn Bachmann, Selma Björnsdóttir, Dóra Jóhannsdóttir; Data di uscita: 28 giugno.



Breve sinossi: Atli viene cacciato di casa da sua moglie Agnes e decide di tornare ad alloggiare nella casa dei genitori. Ma lì, invece di vivere la seprazione con tranquillità, per cercare un modo di riappacificare gli animi con Agnes, Atli viene coinvolto in una dura faida tra i suoi genitori e i vicini di casa...

PAPILLON

Regia: Michael Noer; Genere: Drammatico; Cast principale: Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan, Eve Hewson, Roland Møller, Michael Socha, Brian Vernel, Christopher Fairbank, Nina Senicar, Ian Beattie, Yorick van Wageningen, Demetri Goritsas, Joel Basman; Data di uscita: 27 giugno.



Breve sinossi: Lo scassinatore Papillon viene ingiustamente arrestato per omicidio e condotto come prigioniero sulla temibile e famigerata Isola del Diavolo. Lì, assieme all’eccentrico milionario Loius Dega, escogiterà un piano di fuga che metterà in serio pericolo le vite di entrambi. Remake del classico del 1973, diretto da Franklin J. Schaffner, sceneggiato da Donald Trumbo e interpretato da Steve McQueen e Dustin Hoffman.

TULLY

Regia: Jason Reitman; Genere: Commedia; Cast principale: Mackenzie Davis, Charlize Theron, Ron Livingston, Mark Duplass, Emily Haine, Elaine Tan, Colleen Wheeler, Marceline Hugot; Data di uscita: 28 giugno.



Breve sinossi: Marlo é una madre e una moglie a tempo pieno: tra le attenzioni da dedicare ai figli e al marito, non haun attimo di pace e, pian piano, finisce con l’accumulare un gran quantitativo di stress. Ma, come per incanto, ecco che una giovane aiutante corre in suo soccorso...