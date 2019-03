Uscite al cinema, 25-28 marzo 2019

Sono undici i nuovi titoli in uscita al cinema, tra il 25 e il 28 marzo, tra cui: il remake firmato Tim Burton del classico Disney con protagonista l’elefante Dumbo; un thriller fantascientifico dai tratti distopici, diretto da Rupert Wyatt; il ritorno di Claudio Bisio nei panni del presidente Peppino Garibaldi; un dramma dalle sfumature fantasy, con protagonisti due personaggi davvero singolari; la storia di Ruth Bader Ginsburg, interpretata da Felicity Jones, affiancata da un cast di gran livello.

BENTORNATO PRESIDENTE

Regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi; Genere: Commedia; Cast principale: Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, Ivano Marescotti, Antonio Petrocelli, Roberta Volponi, Guglielmo Poggi, Antonio Milo, Franco Ravera, Marco Ripoldi, Marta Gastini, Maria Chiara Giannetta, Salvatore Costa, Gigio Morra; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Otto anni dopo la sua ascesa in politica, Peppino vive una vita serena e rilassata nella sua amata campagna. Ma la compagna Janis é sempre più insofferente. Fino a quando Peppino viene richiamato “al suo dovere”...

BORDER – CREATURE DI CONFINE

Regia: Ali Abbasi; Genere: Drammatico, fantasy; Cast principale: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, Ann Petren, Sten Ljunggren, Kjell Wilhelmsen, Rakel Wärmländer, Matti Boustedt; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Tina è un’addetta alla dogana: donna di buon cuore e dotata di un talento particolare, non viene vista di buon occhio per il suo singolare aspetto fisico. Un giorno conosce un uomo di nome Vore. I due scopriranno essere molto più affini di quanto possa sembrare...

CAPTIVE STATE

Regia: Rupert Wyatt; Genere: Fantascienza, thriller; Cast principale: John Goodman, Vera Farmiga, Ashton Sanders, Madeline Brewer, Machine Gun Kelly, Alan Ruck, James Ransone, KiKi Layne, Kevin J. O’Connor, Ben Daniels, D.B. Sweeney, Jonathan Majors; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Chicago, 2015: una razza aliena governa in uno stato di pace ed equilibrio apparente. Ma c’é una Resistenza pronta a colpire...

DUMBO

Regia: Tim Burton; Genere: Animazione, drammatico; Cast principale: Colin Farrell, Michael Keaton, Danny De Vito, Eva Green, Roshan Seth, Elisa, Nico Parker, Deobia Oparei, Alan Arkin, Joseph Gatt, Douglas Reith, Finley Hobbins, Sandy Martin, Lars Eidinger, Michael Buffer, Bern Collaço; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Remake “Burtoniano” del classico Disney, con protagonista Dumbo, l’elefantino dalle lunghe orecchie, impegnato a trovare il suo posto in un mondo ostile...

FRATELLI NEMICI

Regia: David Oelhoffen; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif, Nicolas Giraud, Sabrina Ouazani, Gwendolyn Gourvenec, Sofiane Zermani; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Manuel e Driss sono due fratelli nati e cresciuti in un sobborgo in cui quella dello malavita é l’unico stile di vita. Una volta adulti, i due percorrono strade diverse, destinati a incontrarsi di nuovo, in circostanze affatto piacevoli...

GAUGUIN A TAHITI. IL PARADISO PERDUTO

Regia: Claudio Poli; Genere: Documentario; Cast principale: Adriano Giannini; Data di uscita: 25 marzo.



Breve sinossi: Tra passato e presente, un viaggio immersivo nelle opere di Gauguin, alla scoperta di quei luoghi sacri per il celebre pittore...

IL VEGETARIANO

Regia: Roberto San Pietro; Genere: Drammatico; Cast principale: Sukhpal Singh, Marta Tananyan; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: La storia di Krishna, un ragazzo indiano immigrato che lavora come mungitore nella campagna emiliana, costretto ben presto a una scelta che lo costringerà a valutare il suo credo e i suoi principi...

LIKEMEBACK

Regia: Leonardo Guerra Sàragnoli; Genere: Drammatico; Cast principale: Angela Fontana, Denise Tantucci, Blu Yoshimi, Goran Markovic; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Lavinia, Carla e Danilahanno terminato il liceo e partono per una vacanza in barca a vela. All’insegna del divertimento e della spensieratezza, scopriranno presto quanto le loro vite cambieranno drasticamente...

THE PRODIGY – IL FIGLIO DEL MALE

Regia: Nicholas McCarthy; Genere: Horror; Cast principale: Jackson Robert Scott, Taylor Schilling, Colm Feore, Brittany Allen, Peter Mooney, David Kohlsmith; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Secondo sua madre, il piccolo Miles non é più lo stesso: lo nota da strani e inusuali comportamenti. Una sensazione sgradevole che si tramuterà presto in una terrificante certezza...

TUTTE LE MIE NOTTI

Regia: Manfredi Lucibello; Genere: Thriller; Cast principale: Barbora Bobulova, Benedetta Porcaroli, Alessio Boni, Carolina Rey; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Una notte, in una placida cittadina di mare, due ragazze si incontrano. In quel momento le loro vite diventeranno un inferno...

UNA GIUSTA CAUSA

Regia: Mimi Leder; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Cailee Spaeny, Kathy Bates, Stephen Root, Sam Waterston, Francis X. McCarthy; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Nel 1956, la talentuosa Ruth Bader Ginsburg riesce a entrare nella facoltà di legge ad Harvard. Ma, una volta laureata, incontrerà mille difficoltà nel trovare un posto di lavoro: ogni studio a cui fa richesta di assunzione la esclude e il motivo, purtroppo, é quantomai ovvio...