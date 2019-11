Uscite al cinema, 25-28 novembre 2019

Sono nove i nuovi titoli in uscita, tra il 25 e il 28 novembre, tra i quali: la nuova commedia romantica diretta da Woody Allen, con protagonisti Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez (e la città di New York); il secondo capitolo delle avventure di Elsa e compagnia, nel regno ghiacciato di Arendelle, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee; il biopic a forti tinte drammatiche su Michelangelo Buonarroti, diretto da Andrey Konchalovskiy; il nuovo war-movie di Roland Emmerich, sugli accadimenti della battaglia di Midway; il ritorno al cinema di Santa Sangre, una delle opere più visionarie del maestro Alejandro Jodorowski.

I RACCONTI DI PARVANA – THE BREADWINNER

Regia: Nora Twomey; Genere: Animazione, drammatico; Data di uscita: 25 novembre.



Breve sinossi: Quando il padre della giovane Parvana viene arrestato da una milizia di talebani, la coraggiosa ragazzina sarà costretta a traverstirsi da ragazzo, pur di sfamare la propria famiglia...

SANTA SANGRE

Regia: Alejandro Jodorowski; Genere: Drammatico, horror; Cast principale: Sabrina Dennison, Blanca Guerra, Adan Jodorowsky, Madejesus Aranzabal, Axel Jodorowsky, Ted Jodorowsky, Guy Stockwell, Thelma Tixou, Faviola Elenka Tapia; Data di uscita: 25 novembre.



Breve sinossi: Torna in sala, a quarant’anni dalla sua uscita, una delle opere più visionarie del grande Alejandro Jodorowski, completamente restaurato e in 4K.

VASCO NONSTOP LIVE 018+019

Regia: Pepsy Romanoff; Genere: Musicale; Data di uscita: 25-26-27 novembre.



Breve sinossi: Due anni di tour, raccontati attraverso il punto di vista di Vasco Rossi. Un’immersione nel cuore della musica del Komandante Vasco...

FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE

Regia: Chris Buck, Jennifer Lee; Genere: Animazione, avventura, fantastico, commedia; Data di uscita: 27 novembre.



Breve sinossi: Il regno di Arendelle sembra aver finalmente trovato la pace tanto agognata. Ma una nuova minaccia sta per abbattersi su Elsa e compagni, riportando alla luce fantasmi dal passato...

MIDWAY

Regia: Roland Emmerich; Genere: Storico, guerra, azione, drammatico; Cast principale: Woody Harrelson, Luke Evans, Dennis Quaid, Ed Skrein, Patrick Wilson, Mandy Moore, Alexander Ludwig, Nick Jonas, Darren Criss, Aaron Eckhart, Jake Manley, James Carpinello, Jake Weber, Tadanobu Asano, Matthew MacCaull; Data di uscita: 27 novembre.



Breve sinossi: Pacifico, 1942: al largo delle isole Midway l’esercito americano e quello giapponese combattono una delle battaglie più iconiche del secondo conflitto mondiale...

A TOR BELLA MONACA NON PIOVE MAI

Regia: Marco Bocci; Genere: Drammatico; Cast principale: Libero De Rienzo, Antonia Liskova, Andrea Sartoretti, Lorenza Guerrieri, Giorgio Colangeli, Massimiliano Rossi, Carlo D’Ursi, Giordano De Plano, Gabriel Montesi, Lorenzo Lazzarini, Fulvia Lorenzetti; Data di uscita: 28 novembre.



Breve sinossi: A Tor Bella Monaca costruirsi una vita serena e lontana dalle tentazioni dell’illegalità non é facile. Lo sa bene Mauro, che desidera costruire un futuro con Samantha, che ama profondamente. Ma, dopo molti sacrifici, lei lo lascia per un altro e...

IL PECCATO – IL FURORE DI MICHELANGELO

Regia: Andrey Konchalovskiy; Genere: Biografico, storico, drammatico; Cast principale: Alberto Testone, Orso Maria Guerrini, Massimo De Francovich, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello, Federico Vanni, Glen Blackhall, Anita Pititto, Antonio Gargiulo, Simone Toffanin; Data di uscita: 28 novembre.



Breve sinossi: Firenze, XVI secolo: Michelangelo Buonarroti é considerato un artista dal talento divino. Alla morte di papa Giulio II, l’artista decide di completare la tomba del papa, utilizzando il marmo più fine. MA questa decisione attira la furia di papa Leone X...

NATI 2 VOLTE

Regia: Pierluigi Di Lallo; Genere: Commedia; Cast principale: Fabio Troiano, Euridice Axen, Marco Palvetti, Rosalinda Celentano, Daniela Giordano, Vittoria Schisano, Riccardo Graziosi, Gabriele Cirilli, Umberto Smaila, Luigi Imola, Francesco Pannofino; Data di uscita: 28 novembre.



Breve sinossi: Maurizio vive a Milano, ma é originario di Foligno. In verità, un tempo Maurizio era Teresa: quando decise di cambiare sesso, la sua famiglia si spostò verso Milano, decisamente più aperta, rispetto al paesino natale. Ma ora Maurizio deve far ritorno a Foligno...

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

Regia: Woody Allen; Genere: Commedia; Cast principale: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Kelly Rohrbach, Suki Waterhouse, Rebecca Hall, Cherry Jones, Annaleigh Ashford, Griffin Newman, Taylor Black, Kathryn Leigh Scott, Natasha Romanova, Jacob Berger; Data di uscita: 28 novembre.



Breve sinossi: Gatsby e Ashleigh arrivano a New York per il week-end. Il giovane se ne innamora subito, mentre la ragazza é occupata con un’intervista a un famoso regista in piena crisi artistica. Fin quando...