Uscite al cinema, 25-28 settembre 2017

Sono dodici le uscite al cinema in programma tra il 25 e il 28 settembre, tra cui: l’attesissimo thriller diretto da Darren Aronofsky con un cast stellare; Richard Gere nei panni di un discreto e misterioso signore capace di risolvere ogni problema; Micaela Ramazzotti e Patrick Bruel in un dramma famigliare diretto da Sebastiano Risio; il documentario denuncia di Sergey Yastrzhembsky sullo spietato traffico di avorio nel continente nero; un dramma a tinte noir diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, con protagonista Vincenzo Salemme.

ALIBI.COM

Regia: Philippe Lacheau; Genere: Commedia; Cast principale: Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Vincent Desagnat, Medi Sadoun, Michèle Laroque, Kad Merad, Samy Naceri; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: Greg é il propietario di Alibi.com, un’agenzia che sforna alibi e scappatoie per i bugiardi cronici. Quando Greg si innammora di Flo, una dolce ragazza dai modi innocenti, egli si servirá di Alibi.com per camuffare la sua professione, con ovvi risvolti indesiderati...

BABYLON SISTERS

Regia: Gigi Roccati; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Amber Dutta, Nav Ghotra, Rahul Dutta, Nives Ivankovic, Lucia Mascino, Renato Carpentieri, Yasemin Sannino, Lorenzo Acquaviva, Peppe Voltarelli; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: In uno stabile immerso nella caotica periferia di Trieste, diverse famiglie di diverse etnie e provenienza devono confrontarsi giornalmente con le difficili condizioni economiche in cui versano e con le continue minacce di sfratto da parte del proprietario degli appartamenti. Ma le donne, si sa, conoscono sempre modi di reazione differenti da quegli degli uomini...

CHI M’HA VISTO

Regia: Alessandro Pondi; Genere: Commedia; Cast principale: Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi, Maurizio Lombardi, Francesco Longo, Gianni Colajemma, Vito Facciolla, Sabrina Impacciatore; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: Martino é un giovane musicista che spera, un giorno, di calcare i piú importanti palcoscenici internazionali come una star. Ma ogni volta che un suo tour si conclude e fa ritorno nel paesino pugliese in cui é cresciuto, deve confrontarsi con i giuidizi negativi dei suoi concittadini, che non riescono ad apprezzare il suo talento, ma lo vedono sempre e solo per quel ragazzino sognatore che é. Allora Martino, insieme all’amico Peppino, mettono in scena il piú grande spettacolo della sua vita: la sua sparizione!

EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI

Regia: Anthony Leondis; Genere: Animazione, commedia; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: All’interno dell’applicazione di messaggistica nello smartphone di Alex, vivono tantissime emoji nella spensierata e industriosa cittadina di Messaggiopolis. Gene é un’emoji che vorrebbe ricalcare le orme dei suoi genitori, ma quando Alex decide di formattare il dispositivo, sicuro che nel programma di messaggistica ci sia un malfunzionamento, a Messaggiopils scoppia il panico piú totale!

FRANCA: CHAOS AND CREATION

Regia: Francesco Carrozzini; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Franca Sozzani; Data di uscita: 25 settembre. Breve sinossi: Francesco Carrozzini dirige un documentario per far rivivere la figura di sua madre Franca Sozzani, leggendaria giornalista e direttrice di Vogue Italia: tra slanci di genio e un carattere complesso, prendono corpo le innovazioni, l’estro e la smisurata sagacia di una donna che ha saputo scrivere una ricca pagina di storia della moda e del giornalismo rosa italiano.

IL CONTAGIO

Regia: Matteo Botrugno, Daniele Coluccini; Genere: Drammatico; Cast principale: Anna Foglietta, Vinicio Marchioni, Vincenzo Salemme, Giulia Bevilacqua, Maurizio Tesei, Luciana De Falco, Daniele Parisi, Michele Botrugno; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: In un’anonima palazzina di periferia, si intrecciano le vite di Mauro, Simona, Chiara e Marcello, con quella di Walter, professore con una relazione sentimentale con Marcello. Tra dubbi e sospetti, nel palazzone si annida un sentore d’inquietudine, un corpo invisibile, destinato a crescere in ognuno dei protagonisti, fino a rendere la situazione insopportabile...

IVORY. A CRIME STORY

Regia: Sergey Yastrzhembsky; Genere: Documentario; Data di uscita: 26 settembre. Breve sinossi: Sergey Yastrzhembsky dirige un documetario di denuncia contro la caccia spietata per l’avorio nel continente africano. Dopo tre anni di indagini, l’autore cerca di smascherare la crudeltá del traffico d’avorio e il pessimo operato di alcune delle piú importanti organizzazioni non governative che dovrebbero salvaguardare la vita degli elefanti africani.

JUKAI - LA FORESTA DEI SUICIDI

Regia: Jason Zada; Genere: Horror; Cast principale: Natalie Dormer, Taylor Kinney, Eoin Macken, Stephanie Vogt, Yukiyoshi Ozawa; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: Sara parte per il Giappone per raggiungere la foresta di Aokigahara, conosciuta anche come la foresta dei suicidi, luogo folkloristico nel quale si inoltrano coloro che hanno intenzione di togliersi la vita. Sara deve ritrovare sua sorella Jess, scomparsa. Una volta raggiunta la meta, scoprirá di essersi inoltrata in un territorio infernale...

L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN

Regia: Joseph Cedar; Genere: Commedia; Cast principale: Richard Gere, Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg, Josh Charles, Dan Stevens, Lior Ashkenazi, Harris Yulin; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: Norman Opphennaimer é un affarista newyorkese che svolge una particolare professione: risolve qualsiasi problema e soddisfa ogni necessitá dei suoi clienti. Come ci riesce? Con promesse ambigue, mezze veritá, una serie di rapporti tenuti nascosti e tanta arguzia. Ma chi é davvero Norman?

L’INTRUSA

Regia: Leonardo Di Costanzo; Genere: Drammatico; Cast principale: Anna Patierno, Gianni Vastarella, Marcello Fonte, Martina Abbate, Raffaella Giordano, Valentina Vannino; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: Maria e le sue bambine si rifugiano presso “La Masseria”, un centro ricreativo immerso nel cuore di Napoli, corrotto da malavita e malaffare. Ma la figura della donna, ex moglie di un conosciuto killer, non é vista di buon occhio dagli altri ospiti.

MADRE!

Regia: Darren Aronofsky; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Domhnall Gleeson, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Brian Gleeson, Jovan Adepo, Emily Hampshire; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: Un poeta in piena crisi creativa e sua moglie traslocano in una villa fatiscente nel mezzo della campagna per ritrovare la serenitá professionale perduta. Una volta che la donna rimette in sesto la casa, tutto sembra andare per il meglio, finché il marito accoglie in casa uno sconosciuto, sua moglie e i suoi figli litigiosi...e cosí le vite dei due coniugi diventano un inferno!

UNA FAMIGLIA

Regia: Sebastiano Riso; Genere: Drammatico; Cast principale: Micaela Ramazzotti, Patrick Bruel, Fortunato Cerlino, Marco Leonardi, Matilda De Angelis, Ennio Fantastichini, Alessandro Riceci; Data di uscita: 28 settembre. Breve sinossi: Vincent e Maria sono una coppia discreta che vive in periferia di Roma. I due trascorrono giornate serene e rilassate, quasi in completo isolamento dal mondo frenetico e irrispettoso dei giorni nostri, fino a quando Maria scopre che Vincent sta tessendo la tela di un piano segreto da molto molto tempo...