Uscite al cinema, 26-27 giugno 2019

Sono otto i titoli in uscita al cinema tra il 26 e il 27 giugno, tra cui: il quarto capitolo della splendida saga di Toy Story, firmata Disney-Pixar; il ritorno di Xavier Dolan, in un dramma con protagonisti Kit Harington e Natalie Portman; il biopic sulla vita del ballerino Rudolf Nureyev, diretto da Ralph Fiennes; un horror-thriller claustrofobico, con protagonisti Octavia Spencer e Luke Evans.

ATTO DI FEDE

Regia: Roxann Dawson; Genere: Drammatico; Cast principale: Chrissy Metz, Topher Grace, Josh Lucas, Mike Colter, Dennis Haysbert, Sam Trammell, Lisa Durupt, Rebecca Staab, Ali Skovbye, Victor Zinck Jr., Marcel Ruiz; Data di uscita: 27 giugno.



Breve sinossi: John cade in un lago ghiacciato, annegando. Nonostante i continui tentativi di rianimazione da parte dei medici, il giovane muore. Ma sua madre non si da per vinta e...

CARMEN Y LOLA

Regia: Arantxa Echevarría; Genere: Drammatico; Cast principale: Zaira Morales, Rosy Rodriguez, Carolina Yuste, Moreno Borja, Rafaela León; Data di uscita: 13 giugno.



Breve sinossi: Carmen e Lola sono due gitane, destinate a incontrarsi e a vivere una relazione difficile e complessa, ma vivida e coinvolgente come un sogno a occhi aperti...

DAITONA

Regia: Lorenzo Giovenca; Genere: Commedia; Cast principale: Lorenzo Lazzarini, Ornella Muti, Luca Di Giovanni, Pietro De Silva, Lina Bernardi, Noemi Guglietta, Chiara Serangeli, Roberto Fazioli; Data di uscita: 27 giugno.



Breve sinossi: oris Daitona é uno scrittore romano, incontenibile e un pò scapestrato. La sua quotidianità, nondimeno, é costellata di incontri improbabili e e accadimenti davvero degni di un romanzo...

LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN

Regia: Xavier Dolan; Genere: Drammatico; Cast principale: Kit Harington, Natalie Portman, Jacob Tremblay, Ben Schnetzer, Kathy Bates, Sarah Gadon, Thandie Newton, Susan Sarandon, Emily Hampshire, Michael Gambon, Chris Zylka, Amara Karan, Ari Millen; Data di uscita: 27 giugno.



Breve sinossi: Il famoso attore John F. Donovan intraprende uno scambio epistolare con un ragazzino aspirante attore, aprendo a lui il proprio cuore e rivelandogli dei segreti mai rivelati prima...

MA

Regia: Tate Taylor; Genere: Horror, thriller; Cast principale: Octavia Spencer, Luke Evans, Juliette Lewis, Allison Janney, Missi Pyle, McKaley Miller, Corey Fogelmanis, Dominic Burgess, Dante Brown; Data di uscita: 27 giugno.



Breve sinossi: Sue Ann invita alcuni adolescenti in casa sua, permettendo loro di potersi ubriacare nel seminterrato. Ben presto, la placida ospitalità della donna si trasforma in pura ossessione...

NUREYEV – THE WHITE CROW

Regia: Ralph Fiennes; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes, Aleksej Morozov, Raphael Personnaz, Olivier Rabourdin, Louis Hofmann, Sergei Polunin, Yves Heck; Data di uscita: 27 giugno.



Breve sinossi: La storia del famoso Rudolf Nureyev, dai sogni di gioventù di diventare un ballerino, fino alla difficoltosa affermazione come artista...

TOY STORY 4

Regia: Josh Cooley; Genere: Animazione, commedia, avventura; Cast principale: Angelo Maggi, Massimo Dapporto, Luca Laurenti, Corrado Guzzanti, Rossella Brescia, Benjamin Mascolo, Federico Rossi, Cinzia De Carolis, Tom Hanks, Laurie Metcalf, Annie Potts, Kristen Schaal, Tim Allen, Joan Cusack (voci); Data di uscita: 26 giugno.



Breve sinossi: Woody e Buzz devono aiutare Forky, una forchetta trasformata in giocattolo per un esperimento scolastico, convinto di essere solo spazzatura...

WOLF CALL – MINACCIA IN ALTO MARE

Regia: Antonin Baudry; Genere: Drammatico, azione; Cast principale: François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Paula Beer, Alexis Michalik, Jean-Yves Berteloot, Damien Bonnard; Data di uscita: 27 giugno.



Breve sinossi: Un uomo ha il dono più unico che raro di saper riconoscere ogni suono che ode. Viene coinvolto in un’operazione militare su un sottomarino francese e dovrà lottare per salvare la pelle...