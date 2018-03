Uscite al cinema, 26-29 marzo 2018

Dieci nuove uscite ci attendono in sala tra il 26 e il 29 marzo, tra le quali: il nuovo e colossale film di Steven Spielberg, ambientato in un universo cybernetico sfavillante e dagli elegiaci toni retró; la storia della pattinatrice Tonya Harding, interpretata da Margot Robbie; la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese; il nuovo fantasy targato Disney, diretto da Ava DuVernay, con un cast d’eccezione!

CONTROMANO

Regia: Antonio Albanese; Genere: Commedia; Cast principale: Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois, Daniela Piperno, David Anzalone; Data di uscita: 29 marzo.



Breve sinossi: Mario Cavallaro é un uomo abitudinario, a cui piace la sua monotona vita cosí com’é, addirittura terrorizzato dai cambiamenti. Un giorno scopre che il bar dove va a fare colazione tutte le mattine sta per essere venduto a un egiziano, mentre un venditore ambulante di nome Oba ha deciso di lavorare proprio di fronte al piccolo locale. Scioccato da tali cambiamenti, Mario decide di rapire Oba per riportarlo a casa sua, in Senegal...

ERA GIOVANE E AVEVA GLI OCCHI CHIARI

Regia: Giovanni Mazzitelli; Genere: Sentimentale; Cast principale: Mario di Fonzo, Iole Casalini, Orazio Cerino, Federica De Benedittis, Fabio De Caro, Tonia De Micco, Tina Femiano, Giacomo Rizzo; Data di uscita: 29 marzo.



Breve sinossi: X é un individuo iconico, un punto di riferimento per il pensiero generico di tutti coloro che credono che la veritá si trovi sempre nel mezzo. Ma cosa si nasconde davvero nel mezzo? E come incidono sulla nostra vita quegli spunti di pensiero estremisti che ci teniamo ben nascosti dentro?

IO C’É

Regia: Alessandro Aronadio; Genere: Commedia; Cast principale: Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Massimiliano Bruno, Giulia Michelini; Data di uscita: 29 marzo.



Breve sinossi: Massimo é il proprietario di un bed and breakfast un tempo famoso e splendente, oggi ridotto in pessimo stato, per colpa della crisi economica. Tuttavia, le suore che abitano un convento li vicino e gestiscono gli alloggi per chiunque ne abbia bisogno, non sembrano aver accusato minimamente il colpo, continuando a guadagnare grazie alle offerte degli avventori. É da questa situazione che Massimo viene rapito da un’illuminazione, in grado di risollevare le sorti del proprio locale...

L’ULTIMO VIAGGIO

Regia: Nick Baker-Monteys; Genere: Drammatico; Cast principale: Jürgen Prochnow, Petra Schmidt-Schaller, Suzanne Von Borsody, Tambet Tuisk, Artjom Gilz, Mariya Kochur, Yevgeni Sitokhin, Natalia Bobyleva; Data di uscita: 29 marzo.



Breve sinossi: Edward é un uomo anziano, segnato dall’etá, dal carattere un pó burbero e schivo. Decide di affrontare un ultimo viaggio alla ricerca del modo per riassemblare tutti i frammenti di memoria del suo passato, composto da storie e avvenimenti cosí incredibili, di cui nemmeno la figlia e la nipote sospettano l’esistenza.

MOLLY MONSTER

Regia: Matthias Bruhn, Michael Ekbladh, Ted Sieger; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 29 marzo.



Breve sinossi: Molly vive una vita serena insieme alla sua famiglia a Mostrolandia. Ma l’arrivo di un neonato inizia a preoccuparla serimante: che non ci sia piú spazio per lei nelle attenzioni dei suoi genitori? Nel frattempo, si imbarca in un’avventura con il suo migliore amico...

NELLE PIEGHE DEL TEMPO

Regia: Ava DuVernay; Genere: Fantastico, avventura; Cast principale: Chris Pine, Reese Witherspoon, Storm Reid, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Zach Galifianakis, Bellamy Young, Mindy Kaling, Levi Miller, Oprah Winfrey, André Holland, Daniel MacPherson, Storm Reed, David Oyelowo, Will McCormack, Deric McCabe, Rowan Blanchard; Data di uscita: 29 marzo.



Breve sinossi: Meg Murry é la figlia adolescente di una famiglia un pó fuori dal comune: intelligenti, brillanti e talentuosi, i suoi parenti piú stretti possiedono molte nobili qualitá...tranne la stessa Meg, che é una ragazzina apparentemente normale. Un giorno suo padre scompare misteriosamente senza lasciare traccia e quando tre donne molto singolari le offrono il loro aiuto per correre in aiuto del genitore, intrappolato in una piega temporale, per Meg, suo fratello e il suo migliore amico, ha inizio un’avventura incredibile!

OH MIO DIO!

Regia: Giorgio Amato; Genere: Commedia; Cast principale: Carlo Caprioli, Anna Maria De Luca, Giulia Gualano, Stefano Fregni, Vanni Fois, Daniele Monterosi, Dario Masciello, Mimmo Ruggiero; Data di uscita: 26 marzo.



Breve sinossi: Preoccupato della situazione critica in cui versa la sua amata Terra, Gesú decide di ridiscendere tra gli uomini per ribadire il suo credo a tutti coloro che non lo conoscono o se ne sono allontanati. Ma l’impresa si rivelerá davvero piú ardua del previsto...

RABBIT SCHOOL – I GUARDIANI DELL’UOVO D’ORO

Regia: Ute von Münchow-Pohl; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 29 marzo.



Breve sinossi: Max é un giovane coniglietto che sogna in grande. A seguito di un incidente aereo precipita nel cuore della foresta, dove scopre l’esistenza della leggendaria scuola nella quale i coniglietti pasquali affinano i loro talenti decorativi. Per il momento, Max é costretto ad adattarsi alla sua nuova vita...

READY PLAYER ONE

Regia: Steven Spielberg; Genere: Fantascienza, azione, avventura; Cast principale: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, Mark Rylance, Hannah John-Kamen, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Julia Nickson, Lena Waithe, Win Morisaki, Philip Zhao; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Anno 2045: la Terra é diventato un pianeta quasi invivibile e l’unica salvezza é offerta da Oasis, un software in grado di proiettare qualsiasi utente in un universo cybernetico incredibile. Dopo la scomparsa del suo creatore James Donovan Halliday, i milioni di utenti impegnati con Oasis vengono a conoscenza di un introvabile easter egg inserito nel gioco da Halliday che, una volta trovato, donerá al giocatore ricchezza e il controllo totale di Oasis. Cosí inizia la grande caccia, a cui partecipa anche Wade, un giovane e agguerrito adolescente, che diventerá presto il leader della ribellione contro la malvagia multinazionale IOI.

TONYA

Regia: Craig Gillespie; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson, Bobby Cannavale, Paul Walter Hauser, Caitlin Carver, Bojana Novakovic, Mckenna Grace; Data di uscita: 29 marzo.



Breve sinossi: Tonya Harding é una pattinatrice americana che, durante i campionati nazionali del 1991, diventa celebre grazie alle sue straordinarie performance. Ma presto l’atleta finisce su tutti i rotocalchi scandalisitici per aver osato aggredire la rivale Nancy Kerrigan, a cui il destino riserverá ancora dei crudeli tiri mancini...