Uscite al cinema, 26-29 novembre 2018

Sono dieci i nuovi titoli in uscita tra il 26 e il 29 novembre, tra i quali: il biopic sul leggendario Freddy Mercury (interpretato da Rami Malek) e i Queen; il film d’esordio da regista di Valerio Mastandrea; il nuovo film di Jafar Pahani; il ritorno sul grande schermo di Leonardo Pieraccioni; un docu-film di denuncia socio-politica realizzato da Le Iene.

BOHEMIAN RHAPSODY

Regia: Dexter Fletcher, Bryan Singer; Genere: Biografico, drammatico, musicale; Cast principale: Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Allen Leech, Michelle Duncan, Aaron McCusker, Max Bennett, Gwilym Lee, Ben Hardy; Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: La vita e la fulgida carriera di Freddy Mercury e dei Queen, la leggendaria band inglese, che riuscì a intaccare la cultura mondiale, pensando a gendo fuori dagli schemi, in un moto perpetuo rivoluzionario...

IL GRINCH

Regia: Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O’Callaghan; Genere: Animazione, commedia; Cast principale: Alessandro Gassmann, Benedict Cumberbatch (voci); Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: Nuovo remake con protagonista il mostriciattolo verde più dispettoso, intenzionato a rovinare il Natale a tanti speranzosi bambini...

IL SINDACO ITALIAN POLITICS 4 DUMMIES

Regia: Davide Parenti, Claudio Canepari; Genere: Documentario, drammatico; Data di uscita: 26 novembre.



Breve sinossi: Nel giugno 2017, a Palermo, il giovane Ismaele si classifica quarto alle elezioni comunali. Ma nel mondo della politica c’é del marcio, e sta per affiorare...

ISABELLE

Regia: Mirko Locatelli; Genere: Drammatico; Cast principale: Ariane Ascaride, Samuele Vessio, Robinson Stévenin, Lavinia Anselmi; Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: Isabelle é una brillante e riflessiva astronoma che vive nella sua villa vicino Trieste. A ogni estate, suo figlio la raggiunge per trascorrere del tempo assieme, ma la presenza di un uomo turberà il soggiorno del giovane e la loro convivenza...

LE NINFEE DI MONET – UN INCANTESIMO DI ACQUA E LUCE

Regia: Giovanni Troilo; Genere: Documentario; Cast principale: Elisa Lasowski; Data di uscita: 26 novembre.



Breve sinossi: Visitando i luoghi parigini più simbolici per l’artista francesce Monet, il documentario ci guida alla scoperta di uno dei suoi massimi capolavori...

OVUNQUE PROTEGGIMI

Regia: Bonifacio Angius; Genere: Drammatico; Cast principale: Alessandro Gazale, Francesca Niedda, Gavino Ruda, Mario Olivieri, Anna Ferruzzo, Teresa Soro, Antonio Angius; Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: Alessandro é un uomo di mezza età, tronfio, sicuro di sé, ma circondato da rimpianti e molti vizi. Una mattina, di ritorno da una nottata frenetica, scoprirà un lato della vita che non aveva mai contemplato prima...

RIDE

Regia: Valerio Mastandrea; Genere: Drammatico; Cast principale: Chiara Martegiani, Renato Carpentieri, Stefano Dionisi, Milena Vukotic, Silvia Gallerano, Emanuel Bevilacqua, Milena Mancini, Giordano De Plano; Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: In un piccolo paesino vive Carolina. La giovane donna deve affrontare il lutto per la morte del marito, rimasto ucciso sul posto di lavoro. Ma Carolina non sembra riuscire a provare dolore e tristezza. Perché?

SE SON ROSE

Regia: Leonardo Pieraccioni; Genere: Commedia; Cast principale: Leonardo Pieraccioni, Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Antonia Truppo, Mariasole Pollio, Nunzia Schiano, Sergio Pierattini, Gianluca Guidi; Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: Leonardo é un giornalista che non ne vuol sapere di riassemblare i cocci della sua vita amorosa. Stanca della situazione, la figlia decide di compiere un gesto, grazie al quale spronare il genitore...

TRE VOLTI

Regia: Jafar Pahani; Genere: Drammatico; Cast principale: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei; Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: La regista Behnaz Jafari riceve un video d’aiuto da parte di una giovane ragazza, che le chiede di essere salvata dalle grinfie di una famiglia eccessivamente conservatrice. La regista decide, così, di chiedere aiuto a Jafar Pahani...

UN GIORNO ALL’IMPROVVISO

Regia: Ciro D’Emilio; Genere: Drammatico; Cast principale: Giampiero De Concilio, Anna Foglietta, Fabio De Caro, Massimo De Matteo, Biagio Forestieri, Giuseppe Cirillo, Marco Esposito; Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: Antonio ha un sogno: diventare un calciatore affermato di un grande e famoso club. Ma tra la realtà e la realizzazione del suo sogno si frappongono diversi ostacoli....