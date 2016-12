Uscite al cinema, 26 aprile-3 maggio 2016

Nel periodo tra il 26 aprile e il 3 maggio potremo ammirare nuove e interessanti pellicole: l’irriverente commedia con protagonista un Hitler a confronto con la società moderna; il nuovo e discusso film di Gus Van Sant ambientato nella foresta di Aokigahara; il misterioso ritorno nel piccolo universo di Cloverfield, stavolta da un rifugio sotterraneo; il viaggio alla scoperta delle crudeltà perpetrate dal regime dittoriale di Pinochet; la storia del procuratore Fritz Bauer, intenzionato a rendere giustizia per gli orrori del nazismo.

10 CLOVERFIELD LANE

Regia: Dan Trachtenberg; Genere: Fantascienza, thriller; Cast principale: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr., Maya Erskine,Mat Vairo; Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Una ragazza si risveglia in un rifugio sotterraneo, in compagnia di due uomini. Questi le dicono di averla salvata da un incidente mortale, mentre fuori, il mondo cade in rovina in seguito a un attacco chimico-battereologico...

APPENA APRO GLI OCCHI – CANTO PER LA LIBERTA’

Regia: Leyla Bouzid; Genere: Drammatico; Cast principale: Baya Medhaffer, Ghalia Benali,Montassar Ayari, Aymen Omrani; Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Tunisi, 2010. Farah si è appena diplomata e canta in una rock-band. Farah vuole sentirsi libera, ma deve fare i conti con una società in rovina, classista e maschilista.

BENVENUTI...MA NON TROPPO

Regia: Alexandra Leclère; Genere: Commedia; Cast principale: Karin Viard, Valérie Bonneton,Didier Bourdon, Michel Vuillermoz, Josiane Balasko, Patrick Chesnais, Firmine Richard; Data di uscita: 28 aprile.

_ Breve sinossi: Per colpa di un inverno troppo rigido, il governo francese dirama l’ordine rivolto ai proprietari di appartamenti con stanze libere di accogliere i meno fortunati. Inizia così la turbolenta storia della famiglia Dubreuil...

FUGA DAL PIANETA TERRA

Regia: Carl Brunker; Genere: Animazione; Cast principale: Brendan Fraser, Jessica Alba, Sarah Jessica Parker; Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Scorch Supernova, il più grande viaggiatore spaziale del pianeta Baab, intraprende una missione di soccorso senza precedenti verso il pericoloso Pianeta Oscuro. Nonostante le buone intenzioni, però, non tutto andrà come preivsto...

LA COPPIA DEI CAMPIONI

Regia: Giulio Base; Genere: Commedia; Cast principale: Massimo Boldi, Max Tortora,Matthew Reynolds, Massimo Ceccherini,Anna Maria Barbera, Pia Lanciotti, Enzo CasertanoMoisè Curia; Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Due fortunati vincono alla lotteria i biglietti per la finale di Champions League. Uno è un romano nullatenente, l’altro un milanese in carriera. Quando i due si incontrano in aereoporto per la prima volta, iniziano a detestarsi a prima vista...

LA FORESTA DEI SOGNI

Regia: Gus Van Sant; Genere: Drammatico; Cast principale: Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts, Katie Aselton,Jordan Gavaris, James Saito; Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Arthur Brennan parte per il Giappone, con l’intento di visitare la foresta di Aokigahara, detta ‘la foresta dei sogni’. Una volta infiltratosi nel cuore della macchia, incontra un uomo in condizioni precarie, perduto da chissà quanti giorni...

LA MEMORIA DELL’ACQUA

Regia: Patricio Guzman; Genere: Documentario; Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Viaggio alla scoperta del terrificante passato dei desaparecidos di Villa Grimandi a Santiago del Cile, centro di detenzione sotto il comando del generale Pinochet. Tragedia e verità sui massacri della popolazione nativa sudamericana dei Selknams, trucidata dai colonizzatori.

LO STATO CONTRO FRITZ BAUER

Regia: Lars Kraume; Genere: Drammatico; Cast principale: Burghart Klaußner, Rüdiger Klink,Sebastian Blomberg, Michael Schenk, Stefan Gebelhoff; Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Il procuratore Fritz Bauer, deciso a rendere giustizia per i crimini commessi dai nazisti, vuole trovare Eichmann a tutti i costi, per consegnarlo alla giustizia. Storia di un personaggio tanto scomodo quanto destinato a essere celebrato come un eroe.

LUI E’ TORNATO

Regia: David Wnendt; Genere: Commedia; Cast principale: David Wnendt Data di uscita: 26 aprile.



Breve sinossi: Cosa succederebbe se Adolf Hitler si risvegliasse e decidesse di confrontarsi con una società frenetica e tecnologica come quella di oggi?

SOLE ALTO

Regia: Dalibor Matanic; Genere: Drammatico; Cast principale: Tihana Lazovic, Goran Markovic,Nives Ivankovic, Dado Cosic, Stipe Radoja; Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Tre amori proibiti raccontati in chiave storica, accomunati da avversione alle rigide regole, passione e classicismo.

THE DRESSMAKER – IL DIAVOLO E’ TORNATO

Regia: Jocelyn Moorhouse; Genere: Drammatico; Cast principale: Kate Winslet, Liam Hemsworth, Judy Davis, Hugo Weaving, Sarah Snook, Caroline Goodall, Kerry Fox, Rebecca Gibney, Gyton Grantley; Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Tilly è un’affascinante e ambiziosa stilista che decide di far ritorno al suo paese natale, Dungatar, nell’est dell’Australia. Il piccolo paesino è popolato da abitanti scorbutici e introversi, così il ritorno di Tilly turberà la quiete e le certezze dell’intera comunità.

ZETA

Regia: Cosimo Alemà; Genere: Drammatico; Cast principale: Diego Germini, Irene Vetere, Jacopo Olmo Antinori, Salvatore Esposito,Clementino, Francesco Siciliano, Aldo Vinci,Fedez, J-Ax, Martin Chishimba, Eradis Josende Oberto Data di uscita: 28 aprile.



Breve sinossi: Alex Gaia e Marco sono tre amici che vivono in una Roma divisa tra ricchi e poveri, ceti sociali troppo differnti per poter coesistere in armonia. La vita di strada è difficile, ma i tre riusciranno a trovare nell’hip-pop lo strumento fondamentale per denunciare disparità e squilibri di una società precaria.