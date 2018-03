Uscite al cinema, 26 febbraio-1 marzo 2018

Sono dieci le nuove uscite previste tra il 26 febbraio e l’1 marzo, tra le quali: l’irriverente commedia diretta da Greta Gerwig, plurinominata agli Oscar; uno spy-thriller con protagonista una letale e seducente Jennifer Lawrence; il film ispirato alla strage avvenuta nel cinema Century 16, durante la prima mondiale di Il cavaliere oscuro – Il ritorno; un documentario su Eric Clapton in sala per soli tre giorni.

2 GRAN FIGLI DI...

Regia: Lawrence Sher; Genere: Commedia; Cast principale: Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons, Kate Williams, Terry Bradshaw, Glenn Close, Harry Shearer, Christopher Walken, Ving Rhames, Katie Aselton, June Squibb; Data di uscita: 1 marzo.



Breve sinossi: Peter e Kyle sono stati cresciuti da una madre libertina e un pó lunatica che, nel giorno del suo matrimonio, svela ai due figli una spiazzante veritá: l’uomo ritratto in una foto di famiglia non é il loro vero padre biologico, perché nemmeno la stessa donna conosce l’identitá del loro genitore! Cosí i due ragazzi decidono di partire alla ricerca del loro unico e vero padre...

DARK NIGHT

Regia: Tim Sutton; Genere: Drammatico; Cast principale: Anna Rose Hopkins, Robert Jumper, Karina Macias; Data di uscita: 1 marzo.



Breve sinossi: Sei individui accomunati da un vuoto abissale che inghiotte le loro anime. Sei individui potenzialmente in grado di commettere un gesto estremo, cancellando a colpi di fucile vite innocenti. Ispirato alla strage avvenuta nel cinema Century 16, durante la prima mondiale di “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”.

É ARRIVATO IL BRONCIO

Regia: Andrés Couturier; Genere: Animazione, commedia, fantasy; Data di uscita: 1 marzo.



Breve sinossi: Terry amava trascorrere le giornate nel parco divertimenti gestito dalla nonna, nel quale, grazie alla sua fervida immaginazione, poteva avventurarsi in mondi e avventure fantastiche. Ma ora che la nonna non c’é piú, il giovane si sente perduto. Finché non scopre che nel parco, che rischia di essere chiuso, c’é rimasta ancora un pó di magia...

ERIC CLAPTON: LIFE IN 12 BARS

Regia: Lili Fini Zanuck; Genere: Documentario, musicale; Data di uscita: 26-27-28 febbraio.



Breve sinossi: Un documentario che, grazie a interviste, video inediti girati nei backstage e altre diapositive private, prova a raccontare la vita intima di Eric ‘Slowhand’ Clapton, uno dei piú grandi chitarristi della storia del rock.

IL CLUB DEI 27

Regia: Mateo Zoni; Genere: Documentario; Cast principale: Giacomo Anelli, Irene Carra, Noa Zatta; Data di uscita: 26 febbraio.



Breve sinossi: Il Clud dei 27 raccoglie un gruppo di fedeli e passionali ammiratori di Giuseppe Verdi che portano il nome delle sue opere. Ma un giorno, tra loro, si presenta un ragazzino, Giacomo Anelli, che pretende di far parte del club, rivendicandone il diritto. Chi é, in realtá, il giovane e cosa si nasconde dietro il suo nome?

LADY BIRD

Regia: Greta Gerwig; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Odeya Rush, Timothée Chalamet, Kathryn Newton, Jake McDorman, Lois Smith, Laura Marano; Data di uscita: 1 marzo.



Breve sinossi: Christine é una liceale che sogna di trasferirsi lontano dal suo paese natale e frequentare un’universitá che sia in grado di liberare senza freni il suo estro creativo. Purtroppo la sua domanda di ammissione risulta povera di crediti extracurriculari, e cosí é costretta a iscriversi, controvoglia, a un corso di teatro, il quale rappresenterá per lei una piacevolissima e inattesa scoperta...

PUOI BACIARE LO SPOSO

Regia: Alessandro Genovesi; Genere: Commedia; Cast principale: Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Beatrice Arnera, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Antonio Catania, Rosaria D’Urso, Enzo Miccio; Data di uscita: 1 marzo.



Breve sinossi: Antonio e Paolo si amano e decidono di sposarsi. Per comunicare la decisione fanno ritorno a casa, a Civita di Bagnoregio. Come reagiranno i loro genitori?

QUELLO CHE NON SO DI LEI

Regia: Roman Polanski; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Dominique Pinon, Brigitte Roüan, Noémie Lvovsky, Josée Dayan, Damien Bonnard, Saadia Bentaieb; Data di uscita: 1 marzo.



Breve sinossi: Delphine De Vigan é una scrittrice in difficoltá creativa dopo il primo romanzo che l’ha resa famosa. A seguito della pubblicazione del suo successo, la donna viene presa di mira da un’ammiratrice misteriosa che, presto, le si rivelerá, instaurando con lei una relazione prima distaccata e straniante, poi sempre piú morbosa e pericolosa...

RED SPARROW

Regia: Francis Lawrence; Genere: Spionistico, thriller, azione; Cast principale: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Joely Richardson, Matthias Schoenaerts, Mary-Louise Parker, Jeremy Irons, Ciarán Hinds, Charlotte Rampling, Joel de la Fuente, Thekla Reuten; Data di uscita: 1 marzo.



Breve sinossi: A seguito di un incidente che le distruggerá il sogno di una brillante carriera teatrale, Dominika Egorova viene reclutata dal progetto Sparrow per essere addestrata. Talentuosa, letale e seducente, alla giovane verrá assegnata una missione delicata e difficoltosa: scoprire la vera identitá di un agente della CIA, considerato una spia.

UN FIGLIO A TUTTI I COSTI

Regia: Fabio Gravina; Genere: Commedia; Cast principale: Fabio Gravina, Roberta Garzia, Ivano Marescotti, Paola Riolo, Maurizio Mattioli, Stefano Masciarelli, Angelo Di Gennaro, Beppe Convertini, Emanuela Tittocchia, Gianni Ciardo, Gino Cogliandro; Data di uscita: 1 marzo.



Breve sinossi: Orazio e Anna desiderano metter su famiglia e avere un bambino a tutti i costi. Ma non mancheranno i problemi, gli ostacoli da sormontare e le divergenze con una serie di individui stralunati e sregolati che proveranno fino alla fine a distruggere le loro speranze...