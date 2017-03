Uscite al cinema, 27 febbraio-2 marzo 2017

Dodici nuove pellicole in uscita tra il 27 febbraio e il 2 marzo, tra le quali: l’ultimo capitolo della saga spin-off sugli X-Men con protagonista il Logan/Wolverine di Hugh Jackman; un noir/gangster diretto e interpretato da Ben Affleck ambientato negli anni Venti in pieno proibizionismo; il nuovo film di Ferzan Ozpetek ambientato a Istanbul; il divertente e feroce Vi presento Toni Erdmann, candidato agli Oscar come Miglior Film Straniero; un docu-film tributo a Lucio Dalla, firmato da Riccardo Marchesini.

A GOOD AMERICAN

Regia: Friedrich Moser; Genere: Documentario, biografico, thriller; Data di uscita: 2 marzo.

_ Breve sinossi: Bill Binney è un ex matematico al servizio della NSA. Dopo anni di lavoro, sviluppa un software in grado di recepire qualsiasi segnale elettronico su suolo terrestre, filtrarlo ed elaborarlo. Un software che poche settimane prima dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 viene scartato dal governo americano, ma che si scoprirà, verrà utilizzato in segreto per sorvegliare i cittadini americani...

CARO LUCIO TI SCRIVO

Regia: Riccardo Marchesini; Genere: Documentario; Cast principale: Federica Fabiani; Data di uscita: 1 marzo.

_ Breve sinossi: Un viaggio attorno al mito Lucio Dalla, artista eclettico qui raccontato in bilico tra immaginazione e realtà, attraverso le parole dei figli e le testimonianze immaginifiche dei personaggi delle sue storie.

FALCHI

Regia: Toni D’Angelo; Genere: Poliziesco, thriller; Cast principale: Fortunato Cerlino, Michele Riondino, Pippo Delbono, Stefania Sandrelli, Aniello Arena, Fabrizia Sacchi, Gaetano Amato, Wang Xiaoyan; Data di uscita: 2 marzo.

_ Breve sinossi: Peppe e Francesco sono due Falchi, agenti appartenenti alla squadra mobile della polizia che pattuglia le strade di Napoli in perenne lotta contro la criminalità organizzata. I due agenti sono dediti anima e corpo al loro lavoro, ma la costante caccia al marcio che corrode il cuore della città, finisce col pesare sulle loro esistenze.

GOD’S NOT DEAD 2 – DIO NON E’ MORTO 2

Regia: Harold Cronk; Genere: Drammatico; Cast principale: Melissa Joan Hart, Jesse Metcalfe, Ray Whise, Pat Boone, Robin Givens, Maria Canals-Barrera, Ernie Hudson; Data di uscita: 2 marzo.

_ Breve sinossi: Grace Wesley è un’insegnante che finisce in tribunale con l’accusa di proselitismo. Il processo e la conseguente sentenza serviranno come precedente giurisprudenziale per poter passare all’eliminazione di ogni elemento religioso dalle scuole.

LA LEGGE DELLA NOTTE

Regia: Ben Affleck; Genere: Gangster, noir; Cast principale: Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Chris Cooper, Remo Girone, Matthew Maher, Titus Welliver, Max Casella, Christian Clemenson, J.D. Evermore, Clark Gregg; Data di uscita: 2 marzoo.

_ Breve sinossi: Anni Venti, l’America è schiacciata dal peso della legge sul Proibizionismo e il crimine dilaga. Joe Coughlin, figlio di un commissario della polizia di Boston, volta le spalle alla legge e diventa un criminale. Finirà per mancare di rispetto a un potente boss della mala, sottraendogli una grossa somma di denaro e sua moglie. Così Joe capirà che anche il mondo dei criminali è asservito a leggi ben precise.

LOGAN

Regia: James Mangold; Genere: Cine-comics, azione; Cast principale: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Elizabeth Rodriguez, Richard E. Grant, Eriq LaSalle, Elise Neal; Data di uscita: 1 marzo.

_ Breve sinossi: 2029. I mutanti non esistono più. Gli unici rimasti sono Logan, rifugiatosi in un tugurio al confine col Messico e il professor Xavier, ormai malato. Quando una donna raggiunge l’ex Wolverine chiedendogli di portare al sicuro una ragazzina dalle prodigiose capacità, Logan dovrà sfoderare di nuovo gli artigli per difendersi da forze maligne.

OMICIDIO ALL’ITALIANA

Regia: Maccio Capatonda; Genere: Commedia; Cast principale: Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Ivo Avido, Sabrina Ferilli, Fabrizio Biggio, Antonia Truppo; Data di uscita: 2 marzo.

_ Breve sinossi: L’anonimo e sperduto paesino abruzzese Acitrullo viene sconvolto da un delitto. Per il sindaco è l’occasione ideale per rendere il suo paese famoso in tutta Italia. Ma cosa si nasconde davvero dietro un evento all’apparenza così tragico...?

OZZY – CUCCIOLO CORAGGIOSO

Regia: Alberto Rodriguez; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 2 marzo.

_ Breve sinossi: Il tenero cucciolo di beagle Ozzy viene lasciato temporaneamente in custodia dai suoi padroni in un canile di lusso, fino al giorno del loro ritorno. Ma la permanenza all’apparenza idilliaca, si trasforma ben presto in una prigionia dalla quale Ozzy sarà costretto a fuggire a tutti i costi.

PASSERI

Regia: Runar Runarsson; Genere: Drammatico; Cast principale: Atli Óskar Fjalarsson, Ingvar Eggert Sigurdsson, Rakel Björk Björnsdóttir, Rade Serbedzija; Data di uscita: 2 marzo.

_ Breve sinossi: Il giovane Ari è costretto a far ritorno al suo paesino natale, dopo la partenza della madre. Lì ritroverà sua nonna, il padre alcolizzato e gli amici di un tempo che sembrano non accettarlo più. Tutto sembra andare per il verso storto, finchè Ari non conosce Làra...

PIENA DI GRAZIA

Regia: Andrew Hyatt; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Bahia Haifi, Noam Jenkins, Kelsey Asbille; Data di uscita: 27 febbraio.

_ Breve sinossi: Gli ultimi anni di vita di Maria di Nazareth, raccontati attraverso la sua missione di coesione tra la nascente Chiesa cristiana e la figura del Signore.

ROSSO ISTANBUL

Regia: Ferzan Ozpetek; Genere: Drammatico; Cast principale: Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Mehmet Gunsur, Nejat Isler, Serra Yilmaz; Data di uscita: 2 marzo.

_ Breve sinossi: Orhan è un editore che torna a Istanbul dopo venti anni di assenza per aiutare l’amico regista Deniz a terminare il suo romanzo. Ma la convivenza con i famigliari dell’amico e un piccolo mondo che non gli appartiene più non sarà affatto facile.

VI PRESENTO TONI ERDMANN

Regia: Maren Ade; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Peter Simonischek, Sandra Hüller; Data di uscita: 2 marzoo.

_ Breve sinossi: Ines è una donna felice e in carriera. Quando suo padre Winfried la raggiunge per chiederle se è veramente felice, la donna dovrà sopportare i reiterati tentativi del genitore di renderle la vita più leggera e spensierata, mediante la trasformazione in un personaggio inventato: il buffo e goffo Toni Erdmann.