Uscite al cinema, 27 giugno-5 luglio 2016

Ben dieci nuove pellicole in uscita vi aspettano in sala dal 27 giugno al 5 luglio: il super-killer Jesse Eisenberg protagonista di una sgangherata commedia dalle forti tinte action; lo scontro tra due culture (quella romana e quella giapponese) in un wuxia-storico magniloquente; il fiume di vite lussuriose nell’hotel del piacere a Kabukicho, nel film di Hiroki Ryuichi; una mini-rassegna di titoli iraniani da non perdere assolutamente!

A DRAGON ARRIVES!

Regia: Mani Haghighi; Genere: Avventura, horror; Cast principale: Amir Jadidi, Ehsan Goodarzi,Homayoun Ghanizadeh; Data di uscita: 28 giugno.



Breve sinossi: Il detective Hafizi è coinvolto nell’indagine conseguente all’attentato al primo ministro iraniano. Deciso a scoprire la verità, parte verso il deserto, raggiungendo un luogo carico di mistero, dal quale imboccherà un sentiero pericoloso verso la risoluzione finale...

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT

Regia: Ana Lily Amirpour; Genere: Drammatico, horror; Cast principale: Sheila Vand, Arash Marandi,Marshall Manesh, Mozhan Marnò; Data di uscita: 30 giugno.



Breve sinossi: La città iraniana Bad City è un luogo oscuro e peccaminoso, ritrovo di prostitute, assassini e fuorilegge. Quando un giovane incrocia i propri passi con quelli di un’affascinante vampiressa, tra i due sboccia un amore alquanto insolito...

AMERICAN ULTRA

Regia: Nima Nourizadeh; Genere: Commedia; Cast principale: Kristen Stewart, Jesse Eisenberg,Walton Goggins, Topher Grace, Connie Britton, John Leguizamo, Bill Pullman, Tony Hale, Michael Papajohn, Teri Wyble, Nash Edgerton; Data di uscita: 30 giugno.



Breve sinossi: Mike è un giovane commesso con il vizietto degli stupefacenti. Un giorno viene avvicinato da due loschi individui che vogliono fargli del male, ma come se nulla fosse, lo scanzonato ragazzone li uccide quasi senza alcuna difficoltà. Ovviamente Mike non è chi crede di essere...solo che nemmeno lui sa di essere un super killer addestrato!

CATTIVI VICINI 2

Regia: Nicholas Stoller; Genere: Commedia; Cast principale: Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne,Chloë Grace Moretz, Selena Gomez, Dave Franco, Lisa Kudrow, Carla Gallo, Ike Barinholtz, Clara Mamet; Data di uscita: 30 giugno.



Breve sinossi: Mike e Kelly sono finalmente una famigliola felice e aspettano il loro secondo figlio. Quando decidono di trasferirsi in periferia, scopriranno che al peggio non c’è mai fine...soprattutto se si tratta di nuovi vicini!

IL PIANO DI MAGGIE

Regia: Rebecca Miller; Genere: Commedia; Cast principale: Greta Gerwig, Ethan Hawke,Julianne Moore, Bill Hader, Maya Rudolph,Travis Fimmel, Wallace Shawn; Data di uscita: 29 giugno.



Breve sinossi: Maggie è una giovane brillante ragazza di New York che si sente pienamente appagata dalla sua vita. Decide, così, di avere un figlio da sola, ma quando il destino le farà conoscere John, uno scrittore affascinante, la giovane dovrà fare i conti con le imprevedibili conseguenze dell’amore.

LA BATTAGLIA DEGLI IMPERI – DRAGON BLADE

Regia: Daniel Lee; Genere: Storico, Wuxia; Cast principale: Jackie Chan, John Cusack, Adrien Brody, Lorie Pester, Peng Lin, Sharni VinsonData di uscita: 30 giugno.



Breve sinossi: Il generale romano Lucio, alla guida del suo esercito, raggiunge i Cancelli delle oche selvatiche, nelle terre dell’est. Lì si scontrerà contro Huo An, comandante dell’esercito a guardia della Via della seta. Uno scontro tra due mondi, due culture e due leggi marziali differenti, ma unite da un unico obiettivo: sopravvivere.

MY BAKERY IN BROOKLYN – UN PASTICCIO IN CUCINA

Regia: Gustavo Ron; Genere: Commedia; Cast principale: Aimee Teegarden, Linda Lavin, Josh Pais, Ernie Sabella, Blanca Suárez, Ward Horton, Krysta Rodriguez, Anthony Chisholm,Robert C. Kirk; Data di uscita: 30 giugno.



Breve sinossi: Vivien e Chloe ereditano la famosa pasticceria della compianta zia. La prima vorrebbe rinfrescare l’attività apportando dei cambiamenti, mentre la seconda è intenzionata a lasciare tutto così come la zia ha concesso loro. Prima di giungere a una rottura definitiva, le ragazze trovano una soluzione che pare risolvere temporaneamente la faccenda, seppur in modo strambo: dividere il locale in due parti, separate da una striscia nera...

NAHID

Regia: Ida Panahandeh; Genere: Drammatico; Cast principale: Sareh Bayat, Pejman BazeghiData di uscita: 27 giugno.



Breve sinossi: La lotta di una giovane donna divorziata, madre di un bambino di dieci anni, che vorrebbe risposarsi con un altro uomo. Il matrimonio potrebbe cambiarle la vita, ma un accordo stipulato con l’ex marito le impedisce di convogliare a nuove nozze, se non vuole perdere l’amato figlioletto...

RATCHET & CLANK – IL FILM

Regia: Kevin Munroe, Jerrica Cleland; Genere: Animazione; Cast principale: FaviJ, Greta Menchi; Data di uscita: 29 giugno.



Breve sinossi: Ratchet è un eroe, ultimo della sua specie e Clank il suo fidato compagno robot. I due sono in missione per sconfiggere una volta per tutte il perfido Presidente Drek, scellerato distruttore di pianeti...

TOKIO LOVE HOTEL

Regia: Hiroki Ryuichi; Genere: Drammatico; Cast principale: Shota Sometani, Atsuko Maeda, Lee Eun-woo; Data di uscita: 30 giugno.



Breve sinossi: Toru è un giovane e disilluso direttore di un piccolo hotel del piacere a Kabukicho, quartiere a lucci rosse di Tokio. Tra prostitute, attori porno, magnaccia e individui loschi, Toru contemplalo scorrere di innumerevoli esistenze intrecciarsi tra loro...