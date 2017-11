Uscite al cinema, 27 novembre-1 dicembre 2017

Sono ben quattordici i nuovi titoli in uscita tra il 27 novembre e l’1 dicembre, tra i quali: il nuovo adattamento del famoso giallo scritto da Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express, diretto da Kenneth Branagh, con un cast stellare; il nuovo film di Micheal Haneke; un rifacimento in chiave musicale del Riccardo III di Shakespeare, interpretato da un folle Massimo Ranieri; terzo capitolo della saga Smetto quando voglio, diretto da Sydney Sibilia; un fanta-thriller con protagonista Noomi Rapace...divisa in sette ruoli; il film del concerto-evento di Vasco Rossi tenutosi lo scorso 1 luglio al Modena Park.

AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO

Regia: Francesca Comencini; Genere: Drammatico; Cast principale: Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli, Iaia Forte, Valentina Bellè, Camilla Semino; Data di uscita: 29 novembre.



Breve sinossi: Claudia e Flavio si amavano. Ora non si amano piú, la loro relazione si é interrotta: mentre Flavio avverte in maniera positiva e liberatoria questo cambiamento, Claudia non riesce a farsene una ragione. Ma l’amore riserva sempre delle sorprese, grazie a qualche incontro inaspettato...

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS

Regia: Kenneth Branagh; Genere: Giallo; Cast principale: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench, Olivia Colman, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Lucy Boynton, Josh Gad, Tom Bateman, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Marwan Kenzari, Miranda Raison, Adam Garcia, Joseph Long; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: Il famigerato treno Orient Express sfreccia tra paesaggi innevati come una furia. Ma l’orrore sta per rivelarsi tra le cabine al suo interno: un passeggero é stato brutalmente assassinato e toccherá all’infallibile investigatore Hercule Poirot risolvere il caso e scoprire l’identitá dell’omicida.

DADDY’S HOME 2

Regia: Sean Andersw; Genere: Commedia; Cast principale: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini, Scarlett Estevez, John Cena; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: Dusty e Brad hanno trovato l’intesa da tempo mancante: ora i due si dividono l’amore e le attenzioni dei figli, senza far mancare loro alcunché. Ma quando un ‘terzo incomodo’ bussa alla loro porta, qualcosa si incrina di nuovo...

DIRECTIONS

Regia: Stephan Komandarev; Genere: Drammatico; Cast principale: Vasil Banov, Ivan Barnev, Assen Blatechki, Stefan Denolyubov, Dobrin Dosev, Gerasim Georgiev; Data di uscita: 27 novembre.



Breve sinossi: Sofia, Bulgaria: un tassista onesto viene minacciato con la revoca della licenza se non pagherá una tangente a un corrotto banchiere. Il tassista, sconvolto e disorientato, uccide il banchiere per poi togliersi la vita. L’accadimento suscita enorme scalpore, mentre alcuni colleghi percorrono le strade di notte in cerca di una soluzione per salvaguardare il loro status quo...

EGON SCHIELE

Regia: Dieter Berner; Genere: Biografico, storico, drammatico; Cast principale: Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, Larissa Aimee Breidbach, Marie Jung, Elisabeth Umlauft; Data di uscita: 27 novembre.



Breve sinossi: Vienna, Austria: Egon Schiele é uno degli artisti europei piú controversi e chiacchierati del panorama intellettuale. Il suo fascino ribelle attirerá su di sé le attenzioni di molte donne, mentre gli echi della guerra risuonano tra i vicoli della cittá come tamburi di morte...

GLI EROI DI NATALE

Regia: Timothy Reckart; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: Il mansueto asinello Bo, fuggito dalla fattoria dove sgobbava tutto il giorno, parte verso un viaggio assieme ad altri animali in cerca di riscatto, sulle orme di una fulgida stella cometa. Non hanno idea di cosa riserverá loro il destino...

HAPPY END

Regia: Micheal Haneke; Genere: Drammatico; Cast principale: Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant, Nabiha Akkari, Toby Jones, Dominique Besnehard; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: Cosa succede a una numerosa ed esigente famiglia borghese se, d’un tratto, si trova svuotata di tutti quei valori sui quali ogni membro ha da sempre potuto far affidamento? Non resta che affrontarsi l’un l’altro, tentando in ogni modo di ricostruire un modello ormai andato in frantumi...

I LOVE...MARCO FERRERI

Regia: Pierfrancesco Campanella; Genere: Drammatico; Cast principale: Ermanno Ribaudo; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: Perché un regista italiano come Marco Ferreri, di grande fama e tenuto in considerazione dagli addetti ai lavori per merito della sua prorompente e inesauribile vena artistica, coraggioso e anticonformista, sembra essere stato dimenticato ad appena venti anni dalla sua morte? Qualcuno sta indagando...

L’ETÁ IMPERFETTA

Regia: Ulisse Lendaro; Genere: Drammatico; Cast principale: Marina Occhionero, Paola Calliari, Anita Kravos, Anna Valle; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: Camilla é una ragazza sveglia, intraprendente e ha un sogno nel cassetto che vuole realizzare a tutti i costi: diventare una ballerina di danza classica. Nonostante le incomprensioni con sua madre, Camilla si prepara per l’audizione, ma quando conosce Sara, che coltiva lo stesso sogno, la sua vita cambierá per sempre.

RICCARDO VA ALL’INFERNO

Regia: Roberta Torre; Genere: Musicale, drammatico; Cast principale: Massimo Ranieri, Sonia Bergamasco, Silvia Gallerano, Silvia Calderoni, Michelangelo Dalisi, Ivan Franek, Tommaso Ragno; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: In un fantastico castello alle porte di Roma vive la famiglia reale Mancini, che gestisce da tempo traffico di droga e malaffare. Quando Riccardo, uno dei fratelli pretendenti al trono esce dall’ospedale psichiatrico nel quale era stato rinchiuso per curarsi, la sanguinosa faida tra fratelli riprende senza esclusione di colpi. Riccardo é folle, un uomo orribile e vuole prendersi il mondo!

SAMI BLOOD

Regia: Amanda Kernell; Genere: Drammatico; Cast principale: Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi, Julius Fleischandrl, Olle Sarri, Hanna Alström; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: Elle Marja é una giovane della tribú Sàmi, cresciuta secondo le tradizioni della comunitá. Ripudiata per le sue intenzioni di essere accettata non solo dalla sua tribú, ma dal mondo intero, la ragazza inizierá un processo di crescita che la condurrá verso un futuro solamente sognato...

SEVEN SISTERS

Regia: Tommy Wirkola; Genere: Thriller, fantascienza; Cast principale: Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Marwan Kenzari, Jeppe Beck Laursen, Pål Sverre Valheim Hagen; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: In una societá in cui, per poter tenere sotto controllo l’incremento della popolazione mondiale, é stata diramata una legge che ammette un solo nascituro per famiglia, sette sorelle gemelle tengono nascosta la veritá, vivendo le loro vite come se fosse una sola. Una missione praticamente impossibile...

SMETTO QUANDO VOGLIO 3 – AD HONOREM

Regia: Sydney Sibilia; Genere: Commedia; Cast principale: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Marco Bonini, Rosario Lisma, Giampaolo Morelli, Peppe Barra, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino, Neri Marcorè; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: Il gruppetto di cervelloni, capitanati dall’estroverso Pietro Zinni é chiamato all’ultima impresa: evadere da Rebibbia per sventare il folle piano del perfido Walter Mercurio...di cui non conoscono nemmeno l’identitá!

VASCO MODENA PARK: IL FILM

Regia: Pepsy Romanoff; Genere: Musicale; Cast principale: Vasco Rossi; Data di uscita: 30 novembre.



Breve sinossi: Lo scorso 1 luglio a Modena, Vasco Rossi si é esibito davanti a 220 mlia spettatori, per celebrare i quaranta anni di carriera. Un evento epocale per i fan di Vasco, ora anche sul grande schermo.