Uscite al cinema, 28-29 agosto 2019 (27-08-2019)

Sono dodici le nuove uscite in sala, previste tra il 28 e il 29 agosto, tra cui: l’adattamento live-action del graphic novel 5 é il numero perfetto di Igort, diretto dallo stesso autore, con protagonisti Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso; il nuovo film di Park Chan-wook, un thriller macabro e quasi tutto al femminile; il biopic sul famoso mostro di St. Pauli, raccontato da Fatih Akin; una space-opera elettronica ideata dal duo francese Gaspard Augé e Xavier de Rosnay, ispirata al capolavoro kubrickiano 2001: Odissea nello spazio; la storia coinvolgente di un moderno e giovane cowboy, diretta da Chloé Zhao.

ATTACCO AL POTERE 3

Regia: Ric Roman Waugh, Katrin Benedikt, Robert Mark Kamen, Creighton Rothenberger; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo, Lance Reddick, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte, Tim Blake Nelson, Chris Browning, Danny Huston, Michael Landes, Joseph Millson, Sarah-Stephanie, Sophia Del Pizzo, Mark Arnold, Sapir Azulay, Frederick Schmidt, Mark Rhino Smith; Data di uscita: 28 agosto.

Breve sinossi: L’agente speciale Mike Banning é tornato, ma stavolta sarà lui a darsi alla fuga, braccato dal Paese che ha sempre difeso e considerato una minaccia per l’America...

IRIS: A SPACE OPERA BY JUSTICE

Regia: André Chemetoff, Armand Beraud; Genere: Musicale; Data di uscita: 28 agosto.



Breve sinossi: Il live del duo francese Gaspard Augé e Xavier de Rosnay, considerato uno degli spettacoli di musica elettronica più grandi di sempre, legato in modo speciale al capolavoro senza tempo di Stanley Kubrick: 2001: Odissea nello spazio.

5 É IL NUMERO PERFETTO

Regia: Igort; Genere: Drammatico, crime; Cast principale: Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Lorenzo Lancellotti, Angelo Curti, Mimmo Borrelli, Nello Mascia, Rocco Giordano, Emanuele Valenti, Gigio Morra, Manuela Lamanna, Marcello Romolo, Igort; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Napoli, anni Settanta: Peppino Lo Cicero, sicario della mala in pensione, é costretto a impugnare di nuovo le pistole per vendicare l’uccisione del figlio. Sarà un bagno di sangue...

BLINDED BY THE LIGHT – TRAVOLTO DALLA MUSICA

Regia: Gurinder Chadha; Genere: Biografico, musicale, commedia; Cast principale: Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Nell Williams, Aaron Phagura, Hayley Atwell, Rob Brydon, Dean-Charles Chapman, Sally Phillips; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Javed è un ragazzo inglese con sangue pakistano, costretto a fronteggiare la Londra razzista e cinica della fine degli anni Ottanta. MA quando un compagno di classe gli fa conoscere la musica di un certo Bruce Springsteen...

GENITORI QUASI PERFETTI

Regia: Laura Chiossone; Genere: Commedia; Cast principale: Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Radonicich, Francesco Turbanti, Paolo Mazzarelli, Marina Occhionero, Nicolò Costa; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Simona é una giovane mamma assillata dal desiderio di rendere la vita del figlio Simone pressoché perfetta. Tra ansie e speranze, arriva la festa dell’ottavo compleanno del piccolo...

IL MOSTRO DI ST. PAULI

Regia: Fatih Akin; Genere: Horror, Thriller; Cast principale: Jonas Dassler, Marc Hosemann, Margarete Tiesel, Hark Bohm, Adam Bousdoukos, Katja Studt, Victoria Trauttmansdorff, Tristan Göbel, Philipp Baltus, Uwe Rohde; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: La storia di Fritz Honka, serial killer che gettò Amburgo nel panico, grazie a una serie di folli ed efferati omicid...

L’AMOUR FLOU – COME SEPARARSI E RESTARE AMICI

Regia: Romane Bohringer, Philippe Rebbot; Genere: Commedia; Cast principale: Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer, Raoul Rebbot-Bohringer, Brigitte Catillon, Aurélia Petit; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Dopo dieci anni e una bel pezzo di vita vissuta in felicità, due coniugi si separano, perché non provano più amore l’uno per l’altro. Ma si vogliono bene e vogliono restare amici. Come fare...?

MADEMOISELLE

Regia: Park Chan-wook; Genere: Thriller; Cast principale: Kim Min-Hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo, Jo Jin-woong, Moon So-ri; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Corea del Sud, anni Trenta: una facoltosa ereditiera vive con suo zio, uomo sadico e dal pessimo temperamento, che mira a sposarla e impadronirsi di tutti i suoi averi. Ma quando la giovane assume un’ancella come aiutante...

POTOGRAPH

Regia: Ritesh Batra; Genere: Drammatico; Cast principale: Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Akash Sinha, Sachin Khedekar, Denzil Smith, Rajesh Sharma; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Rafi vive a Mumbai, dove sbarca il lunario come fotografo di strada. Sua nonna lo vorrebbe felicemente sposato, allora lui convince Miloni, un’affascinante ragazza, a posare come fosse sua sposa. Ma...

STUBER – AUTISTA D’ASSALTO

Regia: Michael Dowse; Genere: Commedia, azione; Cast principale: Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Mira Sorvino, Natalie Morales, Betty Gilpin, Karen Gillan, Amin Joseph, Christine Horn, Jimmy Tatro, Scott Lawrence, Joshua Mikel; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Durante una tranquilla nottata di lavoro, un autista di Uber si vede costretto a supportare un poliziotto dai metodi poco ortodossi. Sarà l’inizio di un’adrenalinica avventura...

TEEN SPIRIT

Regia: Max Minghella; Genere: Musicale, drammatico; Cast principale: Elle Fanning, Zlatko Buric, Agnieszka Grochowska, Rebecca Hall, Clara Rugaard, Archie Madekwe, Ruairi O’Connor, Jordan Stephens, Olive Gray, Elizabeth Berrington, Millie Brady, John Locke; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Violet é un’adolescente con un sogno nel cassetto: diventare una cantante famosa in tutto il mondo. Decide così di partecipare al casting di un reality musicale...

THE RIDER – IL SOGNO DI UN COWBOY

Regia: Chloé Zhao; Genere: Western, drammatico; Cast principale: Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford, Lane Scott, Leroy Pourier; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Brady é un giovane cownoy che ama i cavalli e gareggiare nei rodei. Tutto ciò che sa glielo hanno insegnato i suoi amati genitori. Dopo un brutto incidente, il giovane é costretto a subire un intervento alla testa. Il futuro, tuttavia...