Uscite al cinema, 28-29 giugno 2017

Nuovi otto titoli in uscita tra il 28 e il 29 giugno, tra i quali: un thriller a stampo famigliare con protagonisti Michael Fassbender e Brendan Gleeson; il racconto di un amore passionale e difficile tra Javier Bardem e Charlize Theron in Sudan, diretto da Sean Penn; la minaccia assassina di Bedevil, un’app per smartphone; il thriller Le Ardenne, candidato come miglior film straniero agli scorsi Oscar.

2:22 – IL DESTINO É GIÁ SCRITTO

Regia: Paul Currie; Genere: Thriller; Cast principale: Teresa Palmer, Michiel Huisman, Remy Hii, Sam Reid, Simone Kessell, John Waters, Kerry Armstrong, Richard Davies; Data di uscita: 29 giugno.

_ Breve sinossi: Dylan ha la capacitá di discernere gli schemi del caos, ovvero trovare un quadro d’insieme in tutti gli eventi casuali che accadono nell’arco di una giornata. Un giorno, durante l’orario di lavoro, viene accecato da un misterioso lampo di luce: da quel momento prenderá coscienza di uno sconvolgente insieme di eventi all’apparenza casuali, verificatisi alle 2:22 di ogni giorno, che sembrano presagire un qualcosa di certo e imminente...

BEDEVIL – NON INSTALLARLA

Regia: Abel Vang, Burlee Vang; Genere: Horror; Cast principale: Saxon Sharbino, Alexis G. Zall, Bonnie Morgan, Brandon Soo Hoo, Robyn Cohen, Matty Finochio, Aaron Hendry; Data di uscita: 28 giugno.

_ Breve sinossi: Un gruppo di ragazzi scarica una nuova app per smartphone, chiamata Bedevil. Ma quella che sembra una normale applicazione multiuso, nasconde un lato demoniaco e perverso!

CODICE CRIMINALE

Regia: Adam Smith; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Sean Harris, Rory Kinnear, Lyndsey Marshal, George Smith, Kingsley Ben-Adir; Data di uscita: 28 giugno.

_ Breve sinossi: I Cutler sono una famiglia nomade e abituata a vivere al di sopra della legge: i membri sono legati da un particolare rapporto di collaborazione e tradizione, secondo il quale il capofamiglia insegna i “trucchi del mestiere” alle giovani generazioni, per mantenere vivo il furore criminale del nucleo. Cosí fa Colby con il figlioletto Chad. Ma quando Chad, diventato adulto, diventa a sua volta padre, il desiderio di sottrarsi a uno stile di vita cosí rischioso diviene quasi una necessitá. Purtroppo, dovrá fare i conti con la rabbia e la delusione dell’incallito capofamiglia...

IL TUO ULTIMO SGUARDO

Regia: Sean Penn; Genere: Drammatico; Cast principale: Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, Jean Reno, Jared Harris, Denise Newman, Merritt Wever, Oscar Best, Zubin Cooper, Sebelethu Bonkolo; Data di uscita: 28 giugno.

_ Breve sinossi: I medici Miguel Leon e Wren Petersen si conoscono durante una missione umanitaria in Sudan, terra dilaniata dalla guerra civile. Tra i due sboccerá un amore puro e irrefrenabile, ma i sentimenti dovranno confrontarsi con una realtá perigliosa e spietata.

L’INFANZIA DI UN CAPO

Regia: Brady Corbet; Genere: Drammatico; Cast principale: Bérénice Bejo, Robert Pattinson, Liam Cunningham, Stacy Martin, Yolande Moreau, Tom Sweet, Rebecca Dayan, Luca Bercovici, Jacques Boudet, Michael Epp, Roderick Hill; Data di uscita: 29 giugno.

_ Breve sinossi: Sullo sfondo di un Europa nei primi albori del Novecento e in piena evoluzione socio-culturale, il giovane e nobile Prescott vive la sua giovinezza in un ambiente famigliare criptico e volubile: tra la sfocata presenza del padre diplomatico e le contrastanti figure femminili di sua madre, la governante e l’insegnate di francese, nonché dell’ambiguo amico di famiglia, il giovane formerá la sua individualitá, cercando di trovare il sentiero verso il quale dovrá incamminarsi.

LE ARDENNE – OLTRE I CONFINI DELL’AMORE

Regia: Robin pront; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Kevin Janssens, Jeroen Perceval, Veerle Baetens, Jan Bijvoet , Viviane De Muynck, Sam Louwyck, Peter Van den Begin, Eric Godon; Data di uscita: 28 giugno.

_ Breve sinossi: Dave e suo fratello Kenneth organizzano una rischiosa rapina, con la collaborazione di Sylvie, la fidanzata di Kenneth: ma, mentre Dave e Silvye riescono a farla franca, Kenneth viene arrestato e condannato a quattro anni di prigione. Una volta fuori, il giovane scopre che il fratello e la fidanzata hanno deciso di vivere la loro vita insieme, quasi senza aspettarlo. Sará l’inizio di una discesa verso gli inferi...

NINNA NANNA

Regia: Enzo Russo, Dario Germani; Genere: Drammatico; Cast principale: Francesca Inaudi, Fabrizio Ferracane, Nino Frassica, Manuela Ventura, Guai Jelo, Salvatore Misticone, Maria Rosaria Omaggio, Luca Lionello, Massimiliano Buzzanca; Data di uscita: 29 giugno.

_ Breve sinossi: Anita é una giovane enologa in carriera, desiderosa di diventare madre. Ma quando partorisce la figlioletta Gioia, la donna comincerá a considerare la neonata come un impedimento per il suo lavoro e il rapporto d’amore con il compagno Salvo...

THE LATIN DREAM

Regia: Louis Medina; Genere: Musicale; Cast principale: Fernando Sosa, Shearley Alicea, Tatiana Bonaguro, Yovanny Felis; Data di uscita: 29 giugno.

_ Breve sinossi: Fernando e Sharon sono due affermati ballerini di danza latino-americana. Ma Fernando, considerato un professionista modello e desiderato dai salotti d’alta classe, finisce col perdere entusiamo nella monotonia nella quale imperversa la sua carriera artistica. Fin quando non conosce Carolina, ballerina acqua e sapone di provincia...