Uscite al cinema, 28 dicembre 2016-1 gennaio 2017

A cavallo tra il 2016 e il 2017, ecco cinque nuove pellicole che vi aspettano al cinema, tra le quali la rivisitazione del Grande Gigante Gentile a opera di Steven Spielberg, il viaggio spaziale di Chris Pratt e Jennifer Lawrence verso un nuovo pianeta abitabile e il nuovo film di Yorgos Lanthimos.

ALPS

Regia: Yorgos Lanthimos; Genere: Drammatico; Cast principale: Ariane Labed, Aggeliki Papoulia, Aris Servetalis, Johnny Vekris; Data di uscita: 28 dicembre.



Breve sinossi: Un paramedico, un ginnasta e un’infermiera iniziano a lavorare in società: il fine ultimo del loro lavoro è quello di prendere il posto di persone defunte, per placare il dolore dei parenti. Chiaro come un lavoro di tale risma contempli non pochi problemi...

IL GGG – IL GRANDE GIGANTE GENTILE

Regia: Steven Spielberg; Genere: Avventura; Cast principale: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Bill Hader, Rebecca Hall, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Ólafur Darri Ólafsson, Adam Godley, Michael Adamthwaite, Haig Sutherland; Data di uscita: 30 dicembre.



Breve sinossi: Una notte, la piccola Sophie viene rapita da un gigante e portata nella sua caverna: ma il gigante è, in realtà, un essere affabile e gentile, che desidera mettere in guardia la piccola Sophie sulle pessime intenzioni degli altri giganti mangia-uomini. Insieme riusciranno a realizzare un piano per scongiurare la minaccia dei perfidi colossi e salvaguardare la pace!

PASSENGERS

Regia: Morten Tyldum; Genere: Fantascienza; Cast principale: Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Aurora Perrineau, Marie Burke; Data di uscita: 30 dicembre.



Breve sinossi: Jim e Aurora sono due passeggeri di una nave spaziale in viaggio verso un nuovo pianeta abitabile. I due, assieme ad altri 5000 individui, erano stati fatti addormentare in capsule di stasi, ma per un oscuro motivo si risvegliano novanta anni prima del previsto. Dopo un breve periodo di adattamento e le prime avvisaglie di una certa affinità, i due dovranno lottare per sopravvivere e scongiurare una catastrofe...

MASHA E ORSO – NUOVI AMICI

Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 1 gennaio.



Breve sinossi: Tornano i due amici più amati dai più piccini: Masha e Orso fanno ritorno verso il bosco e, insieme, danno vita a nuove e divertenti avventure.

MISTER FELICITA’

Regia: Alessandro Siani; Genere: Commedia; Cast principale: Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna; Data di uscita: 1 gennaio.



Breve sinossi: Martino è un giovane e scanzonato ragazzo napoletano che va a vivere dalla sorella Caterina in Svizzera. Quando la ragazza subisce un grave incidente e resta immobilizzata, Martino dovrà prendere il suo posto di lavoro come uomo delle pulizie di un mental coach per poter pagarle le dovute cure. Ma Martino ha un’idea: quella di fingersi assistente del suo datore di lavoro...