Uscite al cinema, 28 luglio 2016

Tre nuove pellicole vi attendono in sala da giovedì 28 luglio 2016: il reboot in rosa del cult Ghostbusters, diretto da Paul Feig; il terzo capitolo della saga thriller/horror de La notte del giudizio; il rocambolesco e spassoso ritorno di Jackie Chan nei panni di un detective spericolato!

GHOSTBUSTERS

Regia: Paul Feig; Genere: Fantascienza, azione, commedia; Cast principale: Melissa McCarthy, Kristen Wiig,Leslie Jones, Kate McKinnon, Chris Hemsworth, Cecily Strong, Charles Dance,Michael Kenneth Williams, Andy Garcia, Matt Walsh; Data di uscita: 28 luglio.



Breve sinossi: Nuovo cast, nuovi avversari e tanti rimandi per il reboot “in rosa” del cult diretto da Ivan Reitman nel 1984. Le scrittrici Abby ed Erin pubblicano un saggio sulla teoria in merito alla reale esistenza dei fantasmi: così inizia, per le amiche, una nuova vita da Acchiappafantasmi!

LA NOTTE DEL GIUDIZIO – ELECTION YEAR

Regia: James DeMonaco; Genere: Thriller, horror; Cast principale: Frank Grillo, Elizabeth Mitchell,Mykelti Williamson, Joseph Julian Soria, Betty Gabriel, Terry Serpico, Edwin Hodge, Kyle Secor, Liza Colón-Zayas, Ethan Phillips, Adam Cantor, Christopher James Baker, Jared Kemp; Data di uscita: 28 luglio.



Breve sinossi: Terzo capitolo del seguitissimo franchise thriller/horror: stavolta, durante “la notte dello Sfogo”, la senatrice Charlie Rohan, contestatissima e in carica per le prossime elezioni presidenziali, dovrà portare a casa la pelle, braccata da un’irrefrenabile orda di criminali senza scrupoli.

SKIPTRACE – MISSIONE HONG KONG

Regia: Renny Harlin; Genere: Azione, commedia; Cast principale: Jackie Chan, Johnny Knoxville,Bingbing Fan, Eric Tsang, Michael Wong; Data di uscita: 28 luglio.



Breve sinossi: Un detective di Hong Kong è determinato a consegnare alla giustizia un temibile boss mafioso. Ma quando sua figlia si mette nei guai con l’uomo sbagliato, per il detective Chan sarà l’inizio di una collaborazione inattesa, sulla scia di una serie di rocambolesche e strampalate avventure!