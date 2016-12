Uscite al cinema: 28 marzo-5 aprile 2016

Sono ben quindici le pellicole che usciranno in sala a partire dal 28 marzo, fino al 5 aprile 2016: si comincia dal biopic sulla tormentata vita di Brian Wilson, leader dei Beach Boys; un altro biopic, stavolta sul campione Jesse Owens; per gli amanti del genere action c’è il nuovo film di Michael Bay; per gli appassionati di calcio, il film- evento sulla storia del Barcellona; un pregevole thriller, debutto del regista Dani De La Torre; un affascinante documentario su un gruppo di orsi grizzly; da non bucare anche il film-documento che cerca di risolvere il mistero del tragico incidente di Ustica del 1980. Tutti al cinema!

13 HOURS – THE SECRET SOLDIER OF BENGHAZI

Regia: Micheal Bay; Genere: Azione, thriller; Cast principale: Pablo Schreiber, John Krasinski,Toby Stephens, David Denman, Max Martini,James Badge Dale, David Costabile, Dominic Fumusa, Demetrius Grosse, Alexia Barlier; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: La storia dell’attacco all’US State Department Special Mission Compound a Bengasi da parte di un gruppo di terroristi, l’11 settembre 2012. Una carneficina sventata da sei agenti delle forze speciali americane.

BARCA DREAMS

Regia: Jordi Llompart; Genere: Documentario; Data di uscita: 29 marzo.



Breve sinossi: Il Sogno balugrana. Un tentativo di raccontare la storia di uno dei club di calcio più forti e potenti al mondo: campioni, grandi allenatori e la passione di una città mai sazia di successi.

BILLY IL KOALA

Regia: Deane Taylor; Genere: Animazione; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Billy è un giovane koala che sogna di diventare un avventuriero come suo padre e partire alla scoperta del mondo. Un giorno, quando il genitore fa ritorno a casa, per Billy sembra giunta l’ora di partire verso l’avventura!

COME SALTANO I PESCI

Regia: Alessandro Valori; Genere: Commedia; Cast principale: Simone Riccioni, Marianna Di Martino, Brenno Placido, Giorgio Colangeli,Maria Amelia Monti, Biagio Izzo, Maria Paola Rosini, Maria Chiara Centorami, Armando De Razza, Sarah Maestri; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Matteo ha 26 anni ed è felice. Ha tutto ciò che gli occorre: una famiglia unita e amorevole, un sogno da realizzare e tanta felicità. Ma un giorno riceve una telefonata e la sua vita comincia a sgretolarsi, rivelando una terribile verità...

DESCONOCIDO – RESA DEI CONTI

Regia: Dani De La Torre; Genere: Thriller; Cast principale: Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Goya Toledo, Elvira Mínguez, Fernando Cayo,Paula Del Rìo , Antonio Mourelos, Luis Zahera; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Carlos è un banchiere ed è abituato a truffare I suoi investitori, con operazioni rischiose e fallimentari. Sarà una chiamata anonima a rivoltargli la vita come un guanto, incastrandolo in un gioco di menzogne e truffe che metteranno a repentaglio la sua incolumità.

LA COMUNE

Regia: Thomas Vinterberg; Genere: Drammatico; Cast principale: Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm,Fares Fares, Lars Ranthe; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Erik e Anna sono due intellettuali che iniziano una specie di seconda vita nella villa di Erik, un quartiere di Copenhagen. Qui, la loro vita verrà arricchita da amori, amicizie e incontri degni di essere vissuti fino all’ultimo istante.

LA TERRA DEGLI ORSI

Regia: Guillaume Vincent; Genere: Documentario; Data di uscita: 28 marzo.



Breve sinossi: Documentario sulla vita di cinque esemplari di orso bruno: un viaggio nella terra selvaggia e magica della Kamcatka, territorio del maestoso animale dalle mille sfaccettature comportamentali.

L’INFINITA FABBRICA DEL DUOMO

Regia: Massimo D’Anolfi, Martina Parenti; Genere: Documentario; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Un intenso e dettagliato documentario sulla nascita e la consacrazione del Duomo di Milano a sito culturale di immenso valore nel territorio italiano ed europeo. Storia e magia di una pietra miliare dell’architettura e dell’arte italiana.

LOVE AND MERCY

Regia: Bill Pohlad; Genere: Biografico; Cast principale: Elizabeth Banks, John Cusack, Paul Dano, Paul Giamatti, Jake Abel, Kenny Wormald, Joanna Going, Max Schneider,Diana-Maria Riva, Brett Davern, Graham Rogers, Bill Camp; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: La storia di Brian Wilson, leader dei Beach Boys, artista brillante e rivoluzionario, uomo schiacciato dall’ego del suo psicanalista che lo porterà alla schizofrenia e verso una vita turbolenta e bisognosa d’amore.

L’ULTIMA TEMPESTA

Regia: Craig Gillespye; Genere: Drammatico; Cast principale: Chris Pine, Ben Foster, Eric Bana,Holliday Grainger, Graham McTavish, Rachel Brosnahan, Kyle Gallner, Casey Affleck, John Magaro, Michael Raymond-James, Josh Stewart, Abraham Benrubi, Beau Knapp,Matthew Maher; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Il 18 febbraio 1952, una violentissima tempesta colpisce le coste del New England. Il film ricostruisce le operazioni della guardia costiera, impegnata a ridurre i danni al minimo e salvare vite da un disastro ambientale di vastissime proporzioni.

ON AIR – STORIA DI UN SUCCESSO

Regia: Davide Simon Mazzoli; Genere: Commedia; Cast principale: Marco Mazzoli, Marco Marzocca,Giancarlo Giannini, Katy Louise Saunders,Chiara Francini, Luigi Luciano, Leone di Lernia, Tetyana Veryovkyna, Ugo Conti,Claudio Cecchetto, Stefano Chiodaroli,Angelo Pintus, Ricky Tognazzi; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Davide Mazzoli è un dj e conduce il programma più strampalato e irriverente d’Italia: lo Zoo di 105! Un film sulla nascita di un icona della radiofonia nostrana, tra sogni realizzati e delusioni inattese.

RACE – IL COLORE DELLA VITTORIA

Regia: Stephen Hopkins; Genere: Biografico; Cast principale: Stephan James, Jeremy Irons,Amanda Crew, Carice van Houten, Jason Sudeikis, William Hurt, Tony Curran,Giacomo Gianniotti, Tim McInnerny; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: La storia di Jesse Owens, campione di atletica, che durante le Olimpiadi del 1936 vinse quattro ori. Un atleta spesso accostato a racconti che stridono con il contesto storico in cui ha vissuto gli anni più intensi della propria vita.

UN BACIO

Regia: Ivan Cotroneo; Genere: Drammatico; Cast principale: Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, Leonardo Pazzagli, Simonetta Solder, Giorgio Marchesi, Susy Laude,Thomas Trabacchi, Laura Mazzi, Sergio Romano; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Lorenzo, Blu e Antonio sono tre adolescenti di buona famiglia, alle prese con i problemi legati al rapporto con altri coetanei: dal bullismo alla paura di esternare i rispettivi sentimenti, preda di facili pregiudizi, i tre dovranno lottare per crescere e sopravvivere in un mondo cinico e, a volte, spregevole.

USTICA

Regia: Renzo Martinelli; Genere: Drammatico; Cast principale: Marco Leonardi, Caterina Murino,Lubna Azabal, Tomas Arana, Federica Martinelli, Paco Reconti; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Il film prova a consegnare alla storia la verità sull’incidente di Ustica del 27 giugno 1980: grazie alle ricerche di due ingegneri areonautici, si proverà a stendere una versione definitiva delle cause che fecero precipitare l’aereo a Ustica, in un tragico e incomprensibile epilogo.

WAX – WE ARE THE X

Regia: Lorenzo Corvino; Genere: Road-movie, thriller; Cast principale: Gwendolyn Gourvenec, Davide Paganini, Jacopo Maria Bicocchi, Rutger Hauer, Andrea Sartoretti, Andrea Renzi, Jean-Marc Barr; Data di uscita: 31 marzo.



Breve sinossi: Tre ragazzi sono in viaggio verso il sud della Francia per girare uno spot. Il viaggio si trasformerà presto in un’avventura inaspettata, ricca di incontri e accadimenti ben al di sopra di ogni loro previsione.