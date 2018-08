Uscite al cinema, 29-30 agosto 2018

Sono dieci i titoli in uscita al cinema tra il 29 e il 30 agosto, tra i quali: il quinto capitolo dell’inossidabile saga Mission: Impossible, con protagonista la superstar Tom Cruise; un dramma brillante diretto da John Carroll Lynch, sorretto dall’ultima straordinaria performance di Harry Dean Stanton; il nuovo film di Gus Van Sant, con protagonista Joaquin Phoenix nei panni di un artista rimasto disabile a seguito di un incidente d’auto; il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Christopher Robin e dei suoi amici del Bosco dei 100 Acri.

DON’T WORRY

Regia: Gus Van Sant; Genere: Biografico, drammtico; Cast principale: Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black, Mark Webber, Udo Kier, Rebecca Rittenhouse, Beth Ditto, Kim Gordon, Carrie Brownstein, Emilio Rivera, Ronnie Adrian, Angelique Rivera, Rebecca Field ; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: John Callahan é un individuo brillante, dotato di uno sfrenato senso dell’umorismo, ma prigioniero dell’alcolismo. Dopo un incidente in auto, rimane paralizzato su una sedia a rotelle. Da quel momento, John scopre di essere dotato di un dono che gli rivolterà la vita da capo a piedi.

IL MAESTRO DI VIOLINO

Regia: Sérgio Machado ; Genere: Drammatico; Cast principale: Lázaro Ramos, Kaique de Jesus Santos, Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas, Elzio Vieira ; Data di uscita: 30 agosto.



Breve sinossi: Laerte é un musicista talentuoso che, nonostante i suoi sforzi, non riesce a entrare a far parte della prestigiosa orchestra sinfonica di San Paolo. Restio ad arrendersi, trova una soluzione nobile per cancellare l’enorme delusione...

LUCKY

Regia: John Carroll Lynch; Genere: Drammatico; Cast principale: Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley Jr., Tom Skerritt, Beth Grant, Yvonne Huff, Hugo Armstrong, James Darren, Barry Shabaka Henley, Bertila Damas ; Data di uscita: 29 agosto..



Breve sinossi: Lucky, anziano sornione e realista, vive in un paesino misconosciuto nell’entroterra americana. Spinto da un’irrefrenabile voglia di scoprire qualcosa in più su di sé e il mondo che lo circonda, affronta un piccolo e lento viaggio tra ricordi, conoscenti e situazioni impreviste...

MARY SHELLEY

Regia: Haifaa Al Mansour ; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Elle Fanning, Maisie Williams, Tom Sturridge, Douglas Booth, Ben Hardy, Stephen Dillane, Bel Powley, Joanne Froggatt, Hugh O’Conor ; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: La vita, le passioni e i tormenti di Mary Wollstonecraft Godwin, conosciuta come Mary Shelley, autrice di romanzi gotici di culto, come Frankenstein, considerato il capostipite della fantascienza moderna.

METTI UNA NOTTE

Regia: Cosimo Messeri; Genere: Commedia; Cast principale: Cosimo Messeri, Cristiana Capotondi, Amanda Lear, Elena Radonicich, Massimiliano Gallo, Marco Messeri, Giovanni Ludeno, Maurizio Lombardi, Dario Cantarelli, Luca Biagini, Sergio Bustric ; Data di uscita: 30 agosto.



Breve sinossi: Martino torna nella sua amata Roma, per riabbracciare lo zio che non vede da tempo. Questi gli chiede il favore di fare da babysitter alla figlia di amici, ma quando Martino si presenta a casa della giovane, incontra vecchie e quasi dimenticate conoscenze...

MISSION: IMPOSSIBILE - FALLOUT

Regia: Christopher McQuarrie ; Genere: Azione, thriller; Cast principale: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Henry Cavill, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Sean Harris, Ving Rhames, Joey Ansah ; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Dopo una missione fallita, l’agente speciale Ethan Hunt e la sua squadra devono fronteggiare nuovamente lo spietato Solomon Lane, intenzionato a vendicarsi ed eliminare una volta per tutte l’impavido Hunt.

MR. LONG

Regia: Sabu; Genere: Drammatico; Cast principale: Chang Chen, Shô Aoyagi, Yi Ti Yao, Run-yin Bai, Masashi Arifuku, Taro Suwa ; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Mr. Long é un kiler che, a seguito di una missione fallita e rivelatasi quasi fatale, si rifugia in unminuscolo sobborgo alla periferia di Tokyo. Lì conosce un bambino, che gli insegna l’arte di cucinare delle zuppe...

RESTA CON ME

Regia: Baltasar Kormákur ; Genere: Drammatico, sentimentale; Cast principale: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Siale Tunoka, Kael Damlamian; Data di uscita: 29 agosto.



Breve sinossi: Tami e Richard si amano alla follia, condividendo il senso per l’avventura. In viaggio nel Pacifico, vengono sorpresi da un ciclone, mettendo a serio pericolo le loro vite...

RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI

Regia: Marc Forster; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss, Bronte Carmichael, Toby Jones, Jim Cummings, Adrian Scarborough, Peter Capaldi, Brad Garrett ; Data di uscita: 30 agosto.



Breve sinossi: Christopher Robin non é più un bambino: ormai adulto, vive a Londra, con la sua famiglia, ma é imprigionato in un lavoro che lo soffoca ogni giorno sempre più. Finché non riesce a riabbracciare il vecchio orsetto Winnie The Pooh, suo inseparabile amico d’infanzia...

UN MARITO A METÀ

Regia: Alexandra Leclère ; Genere: Commedia; Cast principale: Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré, Hélène Vincent, Laurent Stocker, Michel Vuillermoz, Jackie Berroyer, Billie Blain, Marty Berreby ; Data di uscita: 30 agosto.



Breve sinossi: Sandrine, sposata da quindici anni e madre di due figli, scopre che suo marito ha un’amante. Decisa a incontrare la donna, Sandrine le propone un accordo stravagante: dividere il marito un po’ per una...