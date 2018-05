Uscite al cinema, 29-31 maggio 2018

Sono dieci le uscite previste nel periodo tra il 29 e il 31 maggio, tra le quali: il nuovo, acclamatissimo film scritto e diretto da Alice Rohrwacher, presentato allo scorso Festival di Cannes; il ritorno di Steven Soderbergh, con una commedia pirotecnica, con protagonisti Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig, Hilary Swank e Katie Holmes; un nuovo legal-thriller diretto da Dan Gilroy, con protagonista Denzel Washington; il conturbante documentario sulla pornodiva Valentina Nappi, diretto da Monica Stambrini.

ANNA

Regia: Charles-Olivier Michaud; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Anna Mouglalis, Pierre-Yves Cardinal, Pascale Bussières, Sean Lu, Sandrine Bisson, Nathalie Cavezzali; Data di uscita: 31 maggio.



Breve sinossi: Anna, fotoreporter alla ricerca di giustizia e verità, si reca in Asia per indagare sulla tratta degli schiavisti appartenenti alla temutissima triade Thailandese. In breve tempo, però, tutto precipita...

END OF JUSTICE: NESSUNO È INNOCENTE

Regia: Dan Gilroy; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Denzel Washington, Colin Farrell, Shelley Hennig, Carmen Ejogo, Nazneen Contractor, Tony Plana, Niles Fitch; Data di uscita: 31 maggio.



Breve sinossi: Roman Israel é un agguerrito avvocato che lotta in difesa degli ideali di giustizia. Circondato da affari sporchi e doppiogiochisti, dovrà lottare con tutto se stesso per sopravvivere in un ambiente marcio e distorto.

IO SONO VALENTINA NAPPI

Regia: Monica Stambrini; Genere: Documentario; Cast principale: Valentina Nappi; Data di uscita: 29 maggio.



Breve sinossi: La pornodiva Valentina Nappi aspetta Lorenzo per una serata in compagnia. Ci sarà modo e tempo per discutere, ridere, riflettere e godere di un’intimità mancata da troppo tempo, lontano dalle luci dello spettacolo...

LA TRUFFA DEI LOGAN

Regia: Steven Soderbergh; Genere: Commedia; Cast principale: Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig, Hilary Swank, Katie Holmes, Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Seth MacFarlane, Macon Blair, Sebastian Stan, Brian Gleeson, Jack Quaid; Data di uscita: 31 maggio.



Breve sinossi: Gli sregolati fratelli Logan hanno elaborato un piano per arricchirsi: una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 che si tiene in occasione del Memorial Day, l’evento NASCAR più atteso e seguito dell’anno. Ma qualcuno cercherà di metter loro i bastoni tra le ruote...

L’ARTE DELLA FUGA

Regia: Brice Cauvin; Genere: Commedia; Cast principale: Laurent Lafitte, Nicolas Bedos, Benjamin Biolay, Agnes Jaoui, Marie-Christine Barrault, Guy Marchand, Bruno Putzulu, Arthur Igual, Julien Baumgartner, Didier Flamand, Vincent Lecuyer, Irène Jacob Data di uscita: 31 maggio.



Breve sinossi: Antoine, Louis e Gerard sono tre fratelli molto legati tra loro, accomunati da una marcata indole irresponsabile: i tre tentano in ogni modo di fuggire dai problemi, non si impegnano nell’affrontare le proprie responsabilità e vivono i loro rapporti di coppia alla giornata, senza la maturità necessaria. Finché...

LAZZARO FELICE

Regia: Alice Rohrwacher; Genere: Drammatico; Cast principale: Adriano Tardioli, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Luca Chikovani, Agnese Graziani, Sergi López, Natalino Balasso, Nicoletta Braschi; Data di uscita: 31 maggio.



Breve sinossi: Lazzaro é un giovane contadino che sorride alla vita e non riesce a farne a meno. Amico del più malizioso e ribelle Tancredi, il giovane dovrà confrontarsi con un mondo a lui ignoto e con la volubilità dell’insandabile animo degli uomini.

PRIGIONIERO DELLA MIA LIBERTÀ

Regia: Rosario Errico; Genere: Drammatico; Cast principale: Jordi Molla, Martina Stella, Rosario Errico, Antonella Ponziani, Marco Leonardi, Monica Scattini, Andrès Gil, Giulia Cappelletti, Lina Sastri, Giancarlo Giannini; Data di uscita: 31 maggio.



Breve sinossi: Alejandro é un giovane architetto, la cui vita viene sconvolta quando viene arrestato per sbaglio. Provata la sua innocenza, l’uomo non potrà resistere al desiderio di scovare la verità dietro a ciò che gli é accaduto...

RESINA

Regia: Renzo Carbonero; Genere: Drammatico; Cast principale: Maria Roveran, Thierry Toscan, Jasmin Mairhofer, Andrea Pennacchi, Alessandro Averone, Mirko Artuso, Diego Pagotto, Eugenia Sartori; Data di uscita: 31 maggio.



Breve sinossi: Delusa dal mondo della musica nel quale vorrebbe tanto trovare il proprio posto, Maria decide di far ritorno al suo paesino natale. Qui conosce i componenti del coro polifunzionale di cui faceva parte anche suo nonno. Questo incontro costituirà per Maria un nuovo inizio...

THE STRANGERS 2: PREY AT NIGHT

Regia: Johannes Roberts; Genere: Thriller; Cast principale: Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson, Lewis Pullman, Emma Bellomy, Damian Maffei, Lea Enslin; Data di uscita: 31 maggio.



Breve sinossi: Cindy e suo marito Mike decidono di partire in viaggio in roulotte per una gita in famiglia. Accampatisi nei pressi di un accampamento abbandonato, la famigliola viene presa di mira da tre psicopatici sconosciuti.

TUO, SIMON

Regia: Greg Berlanti; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Nick Robinson, Josh Duhamel, Jennifer Garner, Katherine Langford, Talitha Eliana Bateman, Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg Jr., Miles Heizer, Keiynan Lonsdale, Natasha Rothwell, Logan Miller, Tony Hale, Darcy Rose Byrnes, Joshua Mikel; Data di uscita: 31 maggio.



Breve sinossi: Simon é un liceale come tanti, ragazzo mite e solare, ma turbato da un peso che non riesce più a sopportare: il giovane sa di essere gay, ma non ha ancora svelato la verità a nessuno, tantomeno alla propria famiglia. Complice la vergogna di flirtare con altri ragazzi, instaura un rapporto sentimentale con un ragazzo conosciuto su internet. Ma un giorno, la situazione finisce irrimediabilmente col complicarsi!