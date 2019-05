Uscite al cinema, 29 aprile-2 maggio 2019

Sono otto i nuovi titoli in uscita al cinema tra il 29 aprile e il 2 maggio, tra i quali: il biopic sul duo leggendario Stanlio e Ollio, diretto da Jon S. Baird, con protagonisti Steve Coogan e John C. Reilly; la storia dei fratelli Sisters, famigerati banditi del west, interpretati da Joaquin Phoenix e John C. Reilly; una storia nera, con protagonista Riccardo Scamarcio, costretto a lottare per la propria innocenza; un documentario diretto da Alison Klayman, che tenta di indagare il profilo di Steve Bannon, ex uomo di fiducia di Donald Trump.

ATTACCO A MUMBAI

Regia: Anthony Maras; Genere: DRammatico; Cast principale: Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs, Nazanin Boniadi, Anupam Kher, Natasha Liu Bordizzo, Angus McLaren, Tilda Cobham-Hervey, Carmen Duncan, Suhail Nayyar; Data di uscita: 30 aprile.



Breve sinossi: Nel 2008 a Mumbai, una cellula di terroristi jihadisti mettono a ferro e fuoco l’intera città...

I FRATELLI SISTERS

Regia: Jaques Audiard; Genere: Western; Cast principale: Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer, Carol Kane, Creed Bratton, Duncan Lacroix, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Niels Arestrup; Data di uscita: 2 maggio.



Breve sinossi: Charlie ed Eli Sisters sono due banditi conosciuti in lungo e in largo: ostinati, violenti e figli a loro volta di fuorilegge, raggiungono l’Oregon e vengono contagiati dalla febbre dell’oro...

LE GRAND BAL

Regia: Laetitia Carton; Genere: Documentario; Data di uscita: 2 maggio.

<

Breve sinossi: Per sett giorni e otto notti, ogni anno, migliaia di appassionati del ballo si ritrovano nella campagna francesce, per vivere momenti di indimenticabile gioia e armonia...

NON CI RESTA CHE RIDERE

Regia: Alessandro Paci; Genere: Commedia; Cast principale: Alessandro Paci, Massimo Ceccherini, Benedetta Rossi; Data di uscita: 2 maggio.



Breve sinossi: Una raccolta di gag ed episodi esilaranti e diverse tra loro, tra situazioni paradossali ed equivoci imbarazzanti...

NON SONO UN ASSASSINO

Regia: Andrea Zaccariello; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini, Sarah Felberbaum, Barbara Ronchi, Caterina Shulha, Vincenzo De Michele, Elisa Visari, Flavia Gatti, Pasqualina Sanna, Silvia D’amico; Data di uscita: 30 aprile.



Breve sinossi: Il vice-questore Francesco Prencipe scopre che il suo caro amico, il giudice Mastropaolo, é stato ucciso. L’ultimo a incontrarlo pare essere stato proprio lui. Ed ecco che la sua vita si trasforma in un inferno...

NORMAL

Regia: Adele Tulli; Genere: Documentario; Data di uscita: 2 maggio.



Breve sinossi: Una ricostruzione di scene di vita quotidiana, un viaggio tra gli archetipi mondani della nostra società, dei luoghi che appartengono alla nostra infanzia e all’età adulta. Un’immersione nelle profondità sociali di un Italia che vuole vedersi bella...

STANLIO E OLLIO

Regia: Jon S. Baird; Genere: Biografico, commedia, drammatico; Cast principale: John C. Reilly, Steve Coogan, Danny Huston, Shirley Henderson, Nina Arianda, Stephanie Hyam, Susy Kane, Rufus Jones; Data di uscita: 1 maggio.



Breve sinossi: La vita e il legame che non sempre così apparentemente idilliaco tra Stan Laurel e Oliver Hardy, in arte Stanlio e Ollio: due leggende della comicità...

THE BRINK

Regia: Alison Klayman; Genere: Documentario; Data di uscita: 29 aprile.



Breve sinossi: Chi era Steve Bannon, ex uomo di fiducia di Donald Trump e cosa si nasconde dietro l’operazione chiamata The Movement...?