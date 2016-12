Uscite al cinema: 29 febbraio-8 marzo 2016

Nel periodo che va dal 29 febbraio all’8 marzo 2016 potremo scegliere tra undici nuove uscite in sala: dopo una parte da comprimario in Revenant, Tom Hardy "raddoppia", in un duplice ruolo di gangster; per gli amanti dei blockbuster ad alto tasso di adrenalina arriva il secondo capitolo di Attacco al potere; seguite le vicissitudini di una madre e suo figlio alla scoperta del mondo esterno in Room; ma, soprattutto, rendetevi partecipi dell’incredibile atto di coraggio di un pugno di donne che hanno cambiato il destino della società occidentale: le suffragette!

ASTROSAMANTHA

Regia: Gianluca Cerasola; Genere: Documentario; Data di uscita: 1 marzo.



Breve sinossi: La ricostruzione degli ultimi tre anni da astronauta di Samantha Cristoforetti: dalla preparazione e l’addestramento per la missione, al viaggio nello spazio del personaggio femminile italiano del 2015.

ATTACCO AL POTERE 2

Regia: Katrin Benedikt, Christian Gudegast,Creighton Rothenberger; Genere: Azione; Cast principale: Gerard Butler, Morgan Freeman,Aaron Eckhart, Radha Mitchell, Angela Bassett; Data di uscita: 3 marzo.



Breve sinossi: Dopo la misteriosa morte del primo ministro inglese, il funerale di stato diventa un’occasione straordinaria d’incontro per tutti i leader mondiali...nonchè la chance ideale per un gruppo di terroristi per far sprofondare il mondo nel caos!

HUMAN

Regia: Yann Arthus-Bertrand; Genere: Documentario; Data di uscita: 29 febbraio.



Breve sinossi: Un viaggio nel cuore dell’animo umano, nei rapporti tra individui, nel profondo della società moderna. Volti, voci, sguardi, emozioni, paure, speranze. Uomini.

LEGEND

Regia: Brian Helgeland; Genere: Gangster; Cast principale: Tom Hardy, Taron Egerton, Emily Browning, Colin Morgan, Christopher Eccleston, David Thewlis, Paul Anderson, Tara Fitzgerald, Chazz Palminteri; Data di uscita: 3 marzo.



Breve sinossi: Reggie e Ronnie Kray sono due fratelli ambiziosi: il loro obiettivo è dominare la scena gangster londinese degli anni Sessanta. Ma tra lotte di quartiere, caratteri diversi e l’amore per una donna, il successo non è affatto assicurato.

MARIE HUERTIN – DAL BUIO ALLA LUCE

Regia: Jean-Pierre Améris; Genere: Biografico; Cast principale: Isabelle Carré, Ariana Rivoire,Brigitte Catillon, Noémie Churlet, Gilles Treton,Laure Duthilleul, Martine Gautier; Data di uscita: 3 marzo.



Breve sinossi: La storia di Marie Huertin, bambina affetta da un disturbo che la rende fragile e impaurita, del suo rapporto con la famiglia, con le suore del convento in cui viene rinchiusa dai genitori e della profonda amicizia con Marguerite.

MI RIFACCIO IL TRULLO

Regia: Vito Cea; Genere: Commedia; Cast principale: Uccio De Santis, Lorena Cacciatore,Pietro Genuardi, Stefano Masciarelli,Antonella Genga, Umberto Sardella, Gianni Ciardo, Claudio Insegno, Beppe Convertini; Data di uscita: 3 marzo.



Breve sinossi: Michele è un muratore che, per far fronte a difficoltà economiche, decide di mettere in affitto un trullo nel periodo estivo. Ma le cose non vanno come progettato...

PEDRO GALLETTO CORAGGIOSO

Regia: Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste; Genere: Animazione; Data di uscita: 3 marzo.



Breve sinossi: Totò è un pulcino e ama boxare. L’occasione per lanciare la sua carriera capita quando gli si presenta l’opportunità di sconfiggere il suo rivale, per salvare la fattoria in cui vive.

REGALI DA UNO SCONOSCIUTO

Regia: Joel Edgerton; Genere: Thriller; Cast principale: Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton, Allison Tolman, Tim Griffin, Busy Philipps, Beau Knapp, Wendell Pierce, Mirrah Foulkes, Nash Edgerton; Data di uscita: 3 marzo.



Breve sinossi: Simon e Robyn sono una coppia felice, appena sposata. Quando incontrano Gordo, un vecchio amico di Simon, le loro vite sprofonderanno in un vortice di violenza e paura.

ROOM

Regia: Lenny Abrahamson; Genere: Drammatico; Cast principale: Brie Larson, Jacob Tremblay, Megan Park, William H. Macy, Joan Allen, Amanda Brugel, Sean Bridgers; Data di uscita: 3 marzo.



Breve sinossi: Jack è un bimbo nato in una camera. Jack vive nella camera in cui è nato con la madre e non conosce il mondo esterno. Ma quando i due riescono a fuggire, Jack avrà bisogno di tutto il coraggio e l’affetto di sua madre per sopravvivere...

SUFFRAGGETTE

Regia: Sarah Gavron; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Romola Garai, Anne-Marie Duff,Samuel West, Geoff Bell, Morgan Watkins,Natalie Press; Data di uscita: 3 marzo.



Breve sinossi: L’appassionante storia di un gruppo di donne coraggiose che permisero alle donne di tutto il mondo di ottenere il diritto di voto: le suffragette.

URGE

Regia: Riccardo Rodolfi; Genere: Commedia; Cast principale: Alessandro Bergonzoni; Data di uscita: e marzo.



Breve sinossi: Il film dello spettacolo-monologo tatrale di Alessandro Bergonzoni che si scaglia senza mezzi termini contro i difetti della società di massa. Un’esperienza artistica travolgente!