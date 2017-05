Uscite al cinema, 29 maggio-1 giugno 2017

Nove film in uscita tra il 29 maggio e l’1 giugno, tra i quali: il nuovo attesissimo cine-comics di casa Marvel, con l’affascinante Gal Gadot nei panni della principessa guerriera Wonder Woman; un documentario sulla gestazione di Sgt. Pepper’s lonely hearts club band, l’album capolavoro dei Beatles; il remake in salsa comedy-action di Baywatch!

BAYWATCH

Regia: Seth Gordon; Genere: Commedia, azione; Cast principale: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Hannibal Buress, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Jon Bass, Pamela Anderson, Ana Flavia Gavlak, Brandon Larracuente, David Hasselhoff, Rob Huebel, Yahya Abdul-Mateen II, Jack Kesy, Oscar Nuñez, Clem Cheung; Data di uscita: 1 giugno.

_ Breve sinossi: Il compito del caposquadra-guardaspiaggia Mitch Buchannon è quello di addestrare nuove reclute. Ma seguendo il suo istinto investigativo, Mitch trascinerà il suo gruppo di allievi sulle tracce di una sospetta proprietaria di un noto club, tra riciclaggio di denaro, traffico di droga e omicidi irrisolti.

BUGS

Regia: Andreas Johnsen; Genere: Documentario; Data di uscita: 29 maggio.

_ Breve sinossi: Il documentario ripercorre il viaggio intorno al mondo del Copenaghen Food Lab alla scoperta delle usanze legate al consumo di insetti come alimenti di svariate popolazioni. Quali beneifici può portare una dieta del genere? E se gli insetti venissero prodotti in laboratorio, come autentico cibo non biologico?

I FIGLI DELLA NOTTE

Regia: Andre De Sica; Genere: Drammatico; Cast principale: Vincenzo Crea, Fabrizio Rongione, Ludovico Succio, Yuliia Sobo, Luigi Bignone, Pietro Monfreda, Dario Cantarelli, Michael Bernhard Plattner; Data di uscita: 31 maggio.

_ Breve sinossi: Il timido Giulio viene spedito da sua madre presso un colleggio maschile, in realtà una scuola di formazione per giovani rampolli. In un ambiente freddo e schivo, Giulio dovrà sopportare l’indifferenza degli adulti e le angherie dei compagni, ma quando fa amicizia con il ribelle Edoardo, la situazione prenderà una piega ben diversa...

NOCEDICOCCO IL PICCOLO DRAGO

Regia: Nina Wels, Hubert Weiland; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 1 giugno.

_ Breve sinossi: Nocedicocco è un cucciolo di drago con un grosso problema: per colpa delle ali non del tutto sviluppate, non riesce ancora a volare. Pressato da una famiglia esigente, riuscirà a trovare il coraggio di superare mille difficoltà grazie ai suoi amici e a una smisurata determinazione.

QUELLO CHE SO DI LEI

Regia: Martin provost; Genere: Drammatico; Cast principale: Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot, Pauline Etienne, Marie Gili-Pierre, Audrey Dana, Karidja Touré, Ingrid Heiderscheidt; Data di uscita: 1 giugno.

_ Breve sinossi: Claire è un’ostetrica costretta a confrotarsi con il suo personale metodo di approccio con i pazienti e le pressanti necessità di evoluzione del reparto medico in cui lavora, che rischia di chiudere. Quando l’ex amante di suo padre torna a trovarla dopo anni di allontanamento, la sua vita prenderà una piega inaspettata...

TAVOLO 19

Regia: Jeffrey Blitz; Genere: Commedia; Cast principale: Anna Kendrick, Craig Robinson, June Squibb, Lisa Kudrow, Stephen Merchant, Tony Revolori, Wyatt Russell, Charles Green, Amanda Crew, Margo Martindale, Jay Klaitz, Andrew Daly, Maria Thayer, Andy Blitz, Becky Ann Baker; Data di uscita: 1 giugno.

_ Breve sinossi: Eloise doveva essere la damigella d’onore al matrimonio della sua amica, ma è stata scaricata con un sms dal fratello di lei. Turbata e delusa dalla situazione, Eloise decide di partecipare ugualmente al pranzo, ma le toccherà sedere al tavolo 19, l’ultimo per importanza, attorniata da estranei, ma desiderosa di poter dire ancora la sua.

THE BEATLES: SGT. PEPPER & BEYOND

Regia: Alan Parker; Genere: Docuemntario, musicale; Data di uscita: 30 maggio.

_ Breve sinossi: Sgt. Pepper’s lonely hearts club band è considerato da una buona fetta di critica come l’album musicale più importante della storia del rock. Questo documentario ripercorre le settimane di creazione e registrazione da parte dei Beatles negli studios di Abbey Road, fino al completamento dell’opera. Sullo sfondo, un mondo in tumulto, tra rivoluzioni culturali annunciate ed euforia mai provata prima!

UNA VITA, UNE VIE

Regia: Stéphane Brizé; Genere: Drammatico; Cast principale: Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Swann Arlaud, Yolande Moreau, Olivier Perrier, Clotilde Hesme, Alain Beigel, Finnegan Oldfield; Data di uscita: 1 giugno.

_ Breve sinossi: Uscita da un collegio religioso nel quale ha vissuto tutta la sua adolescenza, Jeanne è una giovane donna ricca di sogni e determinata a far si che questi si avverino. Un giorno conosce l’affascinante visconte Julien e se ne innamora. Jeanne è decisa a sposarlo, ma gli scorretti comportamenti dell’uomo comprometteranno il loro rapporto.

WONDER WOMAN

Regia: Patty Jenikns; Genere: Cine-comics, avventura, azione; Cast principale: Gal Gadot, Robin Wright, Chris Pine, David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner, Danny Huston, Saïd Taghmaoui, Eleanor Matsuura, Lisa Loven Kongsli, Doutzen Kroes, Florence Kasumba; Data di uscita: 1 giugno.

_ Breve sinossi: Nata e cresciuta su un’isola al di fuori del mondo, Diana è la principessa delle amazzoni, valorose e fortissime donne guerriere. Quando un aereo precipita sull’isola e Diana salva il soldato a bordo dall’attacco di una flotta nazista, il destino la condurrà alla scoperta del mondo esterno...nei panni di Wonder Woman!