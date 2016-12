Uscite al cinema, 29 settmebre 2016

Ben nove titoli vi aspettano al cinema dal 29 settembre, tra i quali: la nuovo e affascinante commedia sentimentale di Woody Allen con protagonisti Jesse Eisenberg e Kirsten Stewart; l’acclamatissimo The assassin del maestro Hou Hsiao-Hsien; il conturbante documentario di Federica di Giacomo sugli esorcismi nel sud Italia; il remake del kolossal Ben Hur!

ABEL – IL FIGLIO DEL VENTO

Regia: Gerardo Olivares, Otmar Penker; Genere: Drammatico, avventura; Cast principale: Jean Reno, Manuel Camacho, Eva Kuen, Tobias Moretti; Data di uscita: 29 settembre.



Breve sinossi: Lukas è un bambino buono che si ritrova costretto a fronteggiare la freddezza e la rabbia del padre, in seguito alla morte della moglie, perita nel tentativo di salvare il figlioletto da un incendio. Ma Lukas possiede un carattere forte e proverà con tutto se stesso a riconquistare l’amore del padre.

AL POSTO TUO

Regia: Max Croci; Genere: Commedia; Cast principale: Luca Argentero, Ambra Angiolini,Stefano Fresi, Serena Rossi, Grazia Schiavo,Fioretta Mari, Carolina Poccioni, Marco Todisco, Gualtiero Burzi, Pia Lanciotti, Giulia Greco, Nicola Stravalaci, Roberta Mengozzi,Angela Melillo; Data di uscita: 29 settembre.



Breve sinossi: Luca e Rocco, il primo un rigoroso geometra, il secondo un fantasioso architetto, hanno caratteri e stili di vita differenti, ma sono accomunati da un ligio senso del lavoro. Quando le loro imprese sono sull’orlo della fusione, ai due verrà proposto di scambiare l’un l’altro i rispettivi stili di vita, nel tentativo di scoprire cosa manca a ognuno di loro...

BEN HUR

Regia: Timur Bekmambetov; Genere: Storico; Cast principale: Jack Huston, Toby Kebbell, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi,Ayelet Zurer, Sofia Black-D’Elia, Pilou Asbæk,Moises Arias, James Cosmo, Marwan Kenzari,Haluk Bilginer, David Walmsley, Yasen Atour,Francesco Scianna; Data di uscita: 29 settembre.



Breve sinossi: Remake del kolossal campione agli Oscar del 1969. Giuda Ben Hur viene allontanato dalla sua patria ingiustamente. Dopo due anni trascorsi in mare come reietto, fa ritorno a Roma come schiavo, alla ricerca dell’agognata vendetta. Dure sfide lo attendono, mentre la sua vita viene più volte messa in pericolo!

CAFE’ SOCIETY

Regia: Woody Allen; Genere: Commedia, sentimentale; Cast principale: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart,Steve Carell, Blake Lively, Jeannie Berlin,Sheryl Lee, Corey Stoll, Parker Posey, Anna Camp, Stephen Kunken, Paul Schneider, Ken Stott, Paul Schackman, Sari Lennick, Don Stark, Gregg Binkley, Anthony DiMaria; Data di uscita: 29 settembre.



Breve sinossi: Bobby Dorfman, mite e scaltro ragazzo del Bronx, giunge a New York in cerca di fama. Dopo un breve periodo di ambientamento, Bobby comincia a frequentare locali notturni, ritrovi di star del cinema e sceneggiatori famosi, a innamorarsi e “perdere la testa”. In un turbinio di luci, colori ed emozioni, il giovane Bobby dovrà trovare al più presto un senso alla sua vita, senza metter da parte l’amore e il contatto con la sua famiglia.

INDIVISIBILI

Regia: Edoardo De Angelis; Genere: Drammatico; Cast principale: Angela Fontana, Marianna Fontana,Antonia Truppo, Massimiliano Rossi, Toni Laudadio, Marco Mario De Notaris, Gaetano Bruno, Gianfranco Gallo, Peppe Servillo; Data di uscita: 29 settembre.



Breve sinossi: Viola e Dasy sono due sorelle siamesi che vivono una vita tranquilla, lavorando come cantanti. Ma quando scoprono che, grazie a un’operazione, è possibile dividere l’una dall’altra, la prospettiva di una vita normale le affascina a tal punto da prendere in considerazione l’eventualità. Ma per due sorelle siamesi come può essere vissuta una vita da separate...?

LE ULTIME COSE

Regia: Irene Dionisio; Genere: Drammatico; Cast principale: Fabrizio Falco, Roberto De Francesco, Alfonso Santagata, Salvatore Cantalupo, Anna Ferruzzo; Data di uscita: 29 settembre.



Breve sinossi: Tre storie diverse, ma accomunate da un desiderio di rivalsa: Sandra è una giovane trans, fuggita dalla sua città, con l’intento di scacciar via i dolori di un amore finito male; Stefano, appena assunto e presto costretto a fare i conti con vizi del nuovo ambiente lavorativo; Michele, pensionato, costretto in un traffico dei pegni, per riuscire a saldare un debito che non può estinguere.

LIBERAMI

Regia: Federica Di Giacomo; Genere: Documentario; Data di uscita: 29 settembre.



Breve sinossi: Padre Cataldo è un prete esorcista esperto e ancora combattivo, nonostante l’età. Ogni anno in Sicilia e nel sud Italia, i casi di denuncia di possessioni demoniache ed esorcismi aumentano a dismisura. Si tratta di eventi reali o semplice manifestazione di un malessere sociale?

SE PERMETTI NON PARLARMI DI BAMBINI!

Regia: Ariel Winograd; Genere: Commedia; Cast principale: Diego Peretti, Maribel Verdú,Guadalupe Manent, Horacio Fontova, Martín Piroyansky; Data di uscita: 29 settembre.



Breve sinossi: Gabriel, divorziato, giovane e intraprendente, concentra tutti i suoi sforzi e le sue attenzioni sulla figlioletta Sofia, alla quale è molto legato. Disinteressato anche a nuove relazioni sentimentali, Gabriel cambia idea quando incontra Vicky, una vecchia fiamma mai spenta del tutto. Sembra l’occasione ideale per poter ricominciare, ma Vicky è intransigente su un aspetto della sua vita: non vuol sentir parlare di bambini!

THE ASSASSIN

Regia: Hou Hsiao-Hsien; Genere: Drammatico, wuxia; Cast principale: Shu Qi, Chang Chen, Zhou Yun,Satoshi Tsumabuki; Data di uscita: 29 settembre.



Breve sinossi: Nie Ynniang è una giovane donna, istruita da una suora nell’arte dell’assassinio. Quando fa ritorno a casa, le viene incaricato di uccidere suo cugino Tian Jian. Quale sarà la scelta di Nie: portare a compimento il proprio dovere o ribellarsi ai dettami dell’ordine degli assassini?