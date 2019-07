Uscite al cinema, 3-4 luglio 2019

Sono sette i titoli in uscita al cinema tra il 3 e il 4 luglio, tra i quali: il nuovo capitolo della saga horror con protagonista la bambola Annabelle, diretto da Gary Dauberman; il nuovo thriller a sfondo famigliare diretto da Pablo Trapero; Sylvester Stallone, Dave Bautista e 50 Cent in un nuovo capitolo della saga Escape plan.

ANNABELLE 3

Regia: Gary Dauberman; Genere: Horror; Cast principale: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Emily Brobst, Steve Coulter, Eddie J. Fernandez, Stephen Blackehart, Michael Cimino; Data di uscita: .



Breve sinossi: Ostinati a interrompere la scia di terrore originata dai malefici della bambola posseduta Annabelle, i coniugi Warren la rinchiudono in una stanza nella loro casa. Ma la creatura riuscirà a risvegliare gli spiriti maligni all’interno della stanza e...

DUE AMICI

Regia: Louis Garrel; Genere: Commedia; Cast principale: Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis Garrel, Mahaut Adam, Pierre Maillet, Laurent Laffargue, Christelle Deloze, Rachid Hami, Pierre Devries, Aymeline Valade; Data di uscita: 4 luglio.



Breve sinossi: Clément e Mona si conoscono e si piacciono fin da subito. Lui lavora come comparsa nei film, lei in una paninoteca. Ma la ragazza nasconde un segreto di cui il giovane non sospetta minimamente...

ESCAPE PLAN 3 – L’ULTIMA SFIDA

Regia: John Herzfeld; Genere: Azione; Cast principale: Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King, Harry Shum Jr., Devon Sawa, Daniel Bernhardt, 50 Cent, Malese Jow, Russell Wong, Jeff Chase; Data di uscita: 4 luglio.



Breve sinossi: Ray, Trent e Hush sono costretti a giocare di squadra per portare in salvo un membro del loro team...

IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA

Regia: Pablo Trapero; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Bérénice Bejo, Martina Gusman, Edgar Ramirez, Graciela Borges; Data di uscita: 4 luglio.



Breve sinossi: Dopo la sciagura che ha colpito la sua famiglia, con il padre malato per colpa di un ictus, Eugenia torna a casa. Lì sarà costretta a confrontarsi con sua madre e sua sorella, rivangando un oscuro passato...

L’ULTIMA ORA

Regia: Sébastien Marnier; Genere: Thriller; Cast principale: Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Gringe, Grégory Montel, Pascal Greggory, Luàna Bajrami, Victor Bonnel, Véronique Ruggia Saura, Thomas Scimeca; Data di uscita: 4 luglio.



Breve sinossi: In un liceo, un professore si suicida di fronte ai suoi studenti. Il docente sostituto, Pierre, nota subito che in classe c’é qualcosa che non va...

RESTIAMO AMICI

Regia: Antonello Grimaldi; Genere: Commedia; Cast principale: Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Libero De Rienzo, Sveva Alviti, Mirko Trovato, Ivano Marescotti; Data di uscita: 4 luglio.



Breve sinossi: Alessandro ha 40 anni, fa il pediatra e da quando la sua amataMaria é morta, vive senza una compagna. Tutti lo esortano a trovare un nuovo amore. Ecco allora che dal Brasile...

TI PRESENTO PATRICK

Regia: Mandie Fletcher; Genere: Commedia; Cast principale: Beattie Edmondson, Jennifer Saunders, Ed Skrein, Tom Bennett, Emily Atack, Adrian Scarborough, Gemma Jones, Cherie Lunghi, Emilia Jones, Bernard Cribbins; Data di uscita: 4 luglio.



Breve sinossi: Sarah è stata lasciata dal suo compagno. Sola e intristita, riceve in dono dalla nonna un carlino di nome Patrick e...