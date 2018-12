Uscite al cinema, 3-6 dicembre 2018

Nove titoli in uscita tra il 3 e il 6 dicembre, tra i quali: il ritorno sul grande schermo di Nanni Moretti, stavolta con un documentario che parte dal colpo di stato cileno di Pinochet del 1973 per arrivare ai giorni nostri; il nuovo horror-thriller del talentuoso regista Pascal Laugier; un biopic melodrammatico con protagonisti Keira Knightley e Dominic West, diretto da Wash Westmoreland; il docu-film sulla vita del premio Nobel per la pace 2018, Nadia Murad, diretto da Alexandria Bombach.

ALPHA – UN’AMICIZIA FORTE COME LA VITA

Regia: Albert Hughes; Genere: Drammatico, avventura; Cast principale: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Natassia Malthe, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Mercedes de la Zerda, Jens Hultén, Marcin Kowalczyk, Priya Rajaratnam, Spencer Bogaert, Patrick Flanagan; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Un giovane uomo delle caverne finisce disperso nel cuore della terribile e selvaggia foresta, dopo una battuta di caccia finita male. Per sopravvivere ai numerosi pericoli che lo attanagliano, dovrà far appello a tutti gli insegnamenti ricevuti e al proprio coraggio...

COLETTE

Regia: Wash Westmoreland; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, Denise Gough, Robert Pugh, Ray Panthaki, Mate’ Haumann; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: La scrittrice Sidonie-Gabrielle Colette si stabilisce a Parigi, assieme al suo amato. Colpita e attratta dal lusso e dalla condivisione culturale nei salotti parigini, la donna decide di riprendere alcuni scritti di gioventù per ultimarli e pubblicarli...

IL CASTELLO DI VETRO

Regia: Destin Daniel Cretton; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Sarah Snook, Max Greenfield, Iain Armitage, Ella Anderson, Charlie Shotwell; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Jeannette é la seconda di quattro fratelli. Vive alla giornata, rattrstata dalla mancanza d’affetto materna e dai problemi con l’alcool di suo padre. Ma l’uomo ha in mente un progetto, così strampalato da...

IL DESTINO DEGLI UOMINI

Regia: Leonardo Tiberi; Genere: Drammatico; Cast principale: Andrea Sartoretti, Marta Zoffoli, Ralph Palka, Pietro Genuardi; Data di uscita: 3 dicembre.



Breve sinossi: Italia, Prima Guerra Mondiale: Luigi Rizzo é un soldato intelligente e abile, un uomo di mare che, grazie alle sue forze, contribuì a spezzare le catene austro-ungariche, grazie a un’iniziativa navale memorabile...

LA CASA DELLE BAMBOLE - GHOSTLAND

Regia: Pascal Laugier; Genere: Horror, thriller; Cast principale: Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones, Taylor Hickson, Mylène Farmer, Rob Archer, Kevin Power, Alicia Johnston, Ernesto Griffith, Angela Asher; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Pauline e le due figliolette Beth e Vera ricevono in eredità una vecchia casa, che ospita una stravagante collezione di bambole di pezza e porcellana. Durante la notte, due sconosciuti penetrano nella residenza...

LA PRIMA PIETRA

Regia: Rolando Ravello; Genere: Commedia; Cast principale: Kasia Smutniak, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Valerio Aprea, Iaia Forte, Serra Yilmaz; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Nei giorni che precedono l’attesissima recita natalizia, dal cortile di una scuola elementare viene lanciata una pietra che, casualmente, ferisce un bidello. La pietra é stata lanciata da un bambino di fede musulmana. E questo causerà più problemi del previsto...

NON CI RESTA CHE VINCERE

Regia: Javier Fesser; Genere: Commedia; Cast principale: Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Sergio Olmos, Athenea Mata, Julio Fernández, Daniel Freire, Jesús Lago Solís, Luisa Gavasa, Jesús Vidal; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Marco é un allenatore di basket. Sorpreso alla guida in stato d’ebbrezza, viene condannato a comporre e allenare una squadra molto particolare...

SANTIAGO, ITALIA

Regia: Nanni Moretti; Genere: Documentario; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Cile, 1973: dopo la caduta del governo Allende, per mano del dittatore e golpista Pinochet, molti oppositori del regime chiesero e ottennero asilo all’ambasciata italiana a Santiago. Oggi, Nanni Moretti rivive quegli episodi, con un occhio critico verso le attuali polithce sull’immigrazione...

SULLE SUE SPALLE

Regia: Alexandria Bombach; Genere: Documentario; Data di uscita: 6 dicembre.



Breve sinossi: Docu-film sulla vita di Nadia Murad, premio Nobel per la pace nel 2018, sopravvissuta, osteggiata, catturata, violentata. Oggi Nadia é un simbolo che abbaglia di luce prorpia...