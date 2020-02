Uscite al cinema, 3-6 febbraio 2020

Sono solo quattro i nuovi titoli in uscita nel periodo tra il 3 e il 6 febbraio, tra cui: lo stand-alone dedicato ad Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, a capo dell’esplosiva banda delle Birds of prey; un dramma con protagonista un Riccardo Scamarcio alla ricerca di un rapporto famigliare perduto; il film d’animazione fanta-action diretto da Hiroyuki Imaishi.

PROMARE

Regia: Hiroyuki Imaishi; Genere: Animazione, azione, avventura; Data di uscita: 3-4-5 gennaio.



Breve sinossi: Una strana calamità ha decimato la popolazione mondiale. Strani individui, chiamati Burnish, sono in grado di sprigionare il potere distruttore del fuoco per far del male...

ALICE E IL SINDACO

Regia: Nicolas PAriser; Genere: Drammatico; Cast principale: Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Léonie Simaga, Antoine Reinartz, Maud Wyler, Alexandre Steiger, Pascal Reneric, Thomas Rortais, Thomas Chabrol; Data di uscita: 6 febbraio.



Breve sinossi: Il sindaco di Lione é in preda a una crisi esistenziale. Per superare questo triste momento, ingaggia una giovane filosofa di nome Alice...

BIRDS OF PREY

Regia: Cathy Yan; Genere: Cine-comics; Cast principale: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Derek Wilson, Matthew Willig, Jurnee Smollett, Chris Messina, Rosie Perez, Steven Williams, Charlene Amoia, Ali Wong, François Chau; Data di uscita: 6 febbraio.



Breve sinossi: Harley Quinn e il Joker si sono lasciati. Ora, per l’imprevedibile psicopatica la situazione si fa difficile, complice le mire del boss del crimine Black Mask...

IL LADRO DI GIORNI

Regia: Guido Lombardi; Genere: Drammatico; Cast principale: Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Augusto Zazzaro, Carlo Cerciello, Rosa Diletta; Data di uscita: 6 febbraio.



Breve sinossi: Salvo ha undici anni e, nel giorno della sua comunione, riceve la visita di suo padre Vincenzo, uscito di prigione, che non vede da quando era solo un bambino...