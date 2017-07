Uscite al cinema, 3-6 luglio 2017

Due soli nuovi film in uscita tra il 3 e il 6 luglio: l’attesissimo reboot dell’Arrampicamuri piú famoso della storia e il ritorno del re dei mostri, nell’acclamata rivisitazione giapponese diretta da Hideaki Anno e Shinji Higuchi, in poche sale italiane solo per il 3, il 4 e il 5 luglio.

SHIN GODZILLA

Regia: Hideaki Anno, Shinji Higuchi; Genere: Drammatico, fantascienza; Cast principale: Jun Kunimura, Shinya Tsukamoto, Satomi Ishihara, Hiroki Hasegawa; Data di uscita: 3-4-5 luglio. _ _ Breve sinossi: Nella baia di Tokyo si innalza una misteriosa colonna d’acuqa. Gli scienziati sono sicuri che non si é trattato di un fenomeno sismico e continuano a interrogarsi sul motivo che ha scatenato l’evento: quello che non sanno é che una mostruosa creatura gigantesca sta per emergere dalla profonditá per distruggere e terrorizzare la metropoli giapponese e minacciare il mondo intero!

SPIDER-MAN: HOMECOMING

Regia: John Watts; Genere: Cine-comics; Cast principale: Tom Holland, Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Donald Glover, Jon Favreau, Martin Starr, Michael Keaton, Garcelle Beauvais, Logan Marshall-Green, Angourie Rice, Stan Lee, Hannibal Buress, Bokeem Woodbine; Data di uscita: 6 luglio.

_ Breve sinossi: Peter Parker é un giovane studente del liceo. Ma Peter Parker non é solo un normale giovane studente del liceo, perché dopo essere stato morso da un ragno radioattivo e aver acquisito forza e capacitá sovrumane, Peter Parker é l’Uomo Ragno, un supereroe. Sulla scia degli insegnamenti del nuovo mentore Tony Stark/Iron Man, Peter dovrá dividersi tra collaborazioni con gli Avengers, i soliti problemi da teenager e la misteriosa minaccia di un criminale scaltro e pericoloso: l’Avvoltoio!