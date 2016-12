Uscite al cinema, 30 agosto-1 settembre 2016

Sette nuove pellicole vi aspettano al cinema, in uscita dal 30 agosto all’1 settembre: il ritorno dell’infallibile agente Jason Bourne; la storia romantica tra due giovani impersonati da Emilia Clarke e Sam Claflin; il nuovo intenso film di Cristian Mungiu; la storia di Antonio, giovane giocatore di poker incallito, nient’affatto interessato a dare un senso alla propria vita.

IL VINCENTE

Regia: Luca Magri; Genere: Drammatico; Cast principale: Luca Magri, Maria Celeste Sellitto,Michele Buttarelli, Marco Iannitello, Nina Torresi, Adriano Guareschi, Paolo Rossini,Francesco Silva, Giulia Bertinelli; Data di uscita: 1 settembre.



Breve sinossi: Antonio è un giovane dal temperamento anarchico che non sembra avere alcun interesse nel ritagliarsi un posto nella società. Il suo unico scopo di vita è il poker, sentendosi un giocatore nato per rischiare e vincere al tavolo da gioco la sua fortuna. Cos’ha in serbo il destino per un ragazzo che non vuole assumersi le responsabilità proprie dell’età adulta?

IO PRIMA DI TE

Regia: Thea Sharrock; Genere: Sentimentale, drammatico; Cast principale: Emilia Clarke, Sam Claflin, Charles Dance, Matthew Lewis, Vanessa Kirby, Janet McTeer; Data di uscita: 1 settembre.



Breve sinossi: Louisa è una giovane ragazza mite e sempre di buon umore, che non ha ancora deciso cosa “fare da grande”. Passa da un lavoro a un altro per sbarcare il lunario, fino a che non inizia a lavorare per Will, un giovane banchiere finito sulla sedia a rotelle a causa di un grave incidente. E l’amore, si sa, è sempre dietro l’angolo...

JASON BOURNE

Regia: Paul Greengrass; Genere: Azione, thriller; Cast principale: Matt Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Vincent Cassel, Riz Ahmed, Ato Essandoh, Scott Shepherd, Bill Camp, Vinzenz Kiefer, Stephen Kunken; Data di uscita: 1 settembre.



Breve sinossi: Dopo aver scoperto la sua vera identità e il suo passato, l’infallibile Jason Bourne sembra dileguarsi dalle scene. Ma una pericolosa organizzazione criminale che fa leva su eventi catastrofici e terrorismo minaccia la serenità dell’agente Bourne e la sicurezza dell’intero pianeta. Per Jason Bourne è giunto il momento di tornare all’azione!

L’EFFETTO ACQUIATICO

Regia: Sólveig Anspach; Genere: Sentimentale, drammatico; Cast principale: Florence Loiret Caille, Samir Guesmi, Didda Jonsdottir, Philippe Rebbot,Olivia Cote , Bouli Lanners; Data di uscita: 30 agosto.



Breve sinossi: Samir si innamora di Agathe, un’insegnate di nuoto. Pur di conquistarla, il giovane comincia a prendere lezioni di nuoto dalla ragazza, fingendo di non saper nuotare. Ma quando Agathe comprende la messinscena di Samir e vola in Islanda per lavoro, il ragazzo le dimostrerà che non bastano chilometri e chilometri di distanza per frenare un amore sincero...

LA FAMIGLIA FANG

Regia: Jason Bateman; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Jason Bateman, Nicole Kidman,Christopher Walken, Marin Ireland, Michael Chernus, Linda Emond, Jason Butler Harner,Josh Pais, Eugenia Kuzmina; Data di uscita: 1 settembre.



Breve sinossi: La famiglia Fang è famosa per il suo operato come performer, un lavoro che attira da sempre folle di curiosi e sbalordisce i più accaniti. I figli Baxter e Annie, da sempre legati ai genitori da un rapporto costellato di alti e bassi, una volta adulti, sono costretti a tornare nella loro casa natale per sciogliere ogni dubbio riguardo la sparizione di mamma e papà. Cos’è accaduto alla famiglia Fang?

LOLO – GIU’ LE MANI DA MIA MADRE

Regia: Julie Delpy; Genere: Commedia; Cast principale: Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste, Karin Viard; Data di uscita: 1 settembre.



Breve sinossi: La sofisticata Violette incontra e si innamora di Jean-René, un informatico imbranato e all’apparenza non adatto per lei. Ma l’amore sa essere imprevedibile e i due decidono di vivere assieme, sicuri che sia la decisione giusta per tutti. Ma non hanno ancora fatto i conti con il giovane Lolo, il figlio ribelle di Violette, che non vede affatto di buon occhio Jean-René...

UN PADRE, UNA FIGLIA

Regia: Cristian Mungiu; Genere: Drammatico; Cast principale: Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Ioachim Ciobanu, Vlad Ivanov; Data di uscita: 30 agosto.



Breve sinossi: Romeo è un medico e padre di Eliza, brillante e giovane studentessa che sogna di andare a studiare in Gran Bretagna una volta compiuti i diciotto anni. Giunto il giorno, grazie a una borsa di studio che le permetterà di iniziare gli studi di psicologia, Eliza è pronta a partire, ma un’aggressione sconvolgerà i piani dei due, mettendo a repetanglio i valori e l’istruzione con i quali il buon Romeo ha cresciuto la sua Eliza.