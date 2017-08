Uscite al cinema, 30 agosto-2 settembre 2017

Sono nove i film in uscita tra il 30 agosto e il 2 settembre, tra i quali: l’attesissimo ritorno di Christopher Nolan con il racconto dell’operazione di salvataggio sulle spiagge di Dunkerque, durante la seconda guerra mondiale; il racconto della difficile vita di due fratelli in un campo rom, diretto da Jonas Carpignano; l’appassionante storia della giovanissima kazaka Aisholpan, desiderosa di diventare un’addestratrice di aquile reali; il documentario di denuncia diretto da Ulrich Seidl sulle spregevoli battute di caccia di alcuni turisti durante un safari in Africa.

A CIAMBRA

Regia: Jonas Carpignano; Genere Drammatico; Cast principale: Damiano Amato, Pio Amato, Koudous Seihon; Data di uscita: 31 agosto. Breve sinossi: In un campo rom nei pressi di Gioia Tauro vivono i fratelli Pio e Cosimo, sempre l’uno affianco all’altro, tra difficoltá d’integrazione in un tessuto sociale a loro estraneo, problematici rapporti tra coetanei e le dannose provocazioni che solo la vita di strada sa propinare. Per i due fratelli é sará dura pensare a un futuro roseo...

DUNKIRK

Regia: Christopher Nolan; Genere Guerra, drammatico; Cast principale: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, James D’Arcy, Harry Styles, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Barry Keoghan, Fionn Whitehead, Charley Palmer Rothwell, Elliott Tittensor, Brian Vernel, Kevin Guthrie; Data di uscita: 31 agosto. Breve sinossi: Nel mezzo del secondo conflitto mondiale, migliaia di soldati alleati rimasero bloccati sulle spiagge di Dunkerque, durante la Battagli di Francia. Minacciati dagli attacchi nemici, i soldati furono tratti in salvo da un manipolo di coraggiosi civili, in quella che viene ricordata come una delle operazioni di salvataggio piú eclatanti dell’intera Seconda Guerra Mondiale.

EASY – UN VIAGGIO FACILE FACILE

Regia: Andrea Magnani; Genere Commedia; Cast principale: Nicola Nocella, Libero De Rienzo, Barbara Bouchet, Lorenzo Acquaviva, Ostap Stupka, Veronika Shostak; Data di uscita: 31 agosto. Breve sinossi: Isidoro, detto “Easy”, è un trentenne depresso che vive ancora con la madre. Trascorre le blande giornate imbottendosi di psicofarmaci, tra passatempi frivoli e pensieri suicidi. Ma quando il fratello gli chiede di trasportare la salma di un uomo morto fino in Ucraina, la vita di Easy cambierá inaspettatamente, in maniera abbastanza radicale...

LA PRINCIPESSA E L’ACQUILA

Regia: Otto Bell; Genere Documentario, avventura; Cast principale: Daisy Ridley, Lodovica Comello; Data di uscita: 31 agosto. Breve sinossi: Tra i monti Altai, in Kazakistan, la piccola Aisholpan desidera ripercorrere le orme dei suoi avi e diventare un’addestratrice di acquile, per poter partecipare al famoso Festival dell’acquila reale. L’addestramento per la giovane kazaka rappresenterá non solo un’occasione unica per conoscere a fondo le origini della sua stirpe, ma al contempo un modo per crescere a contatto con la sua piú grande ambizione.

LA STORIA DELL’AMORE

Regia: Radu Mihaileanu; Genere Drammatico, sentimentale; Cast principale: Derek Jacobi, Gemma Arterton, Elliott Gould, John Hurt, Sophie Nélisse; Data di uscita: 31 agosto. Breve sinossi: Duante la Seconda Guerra Mondiale sboccia l’amore piú puro tra il giovane Léon e la graziosa Alma. I due, peró, verranno seprati dalla guerra, anche se il loro amore continuerá a pulsare sempre con la stessa vitalitá. Nel presente, a New York, un nuova coppia di predestinati viene ammaliata da quello stesso incantesimo d’amore che colpí Léon e Alma anni prima...

LA VITA IN COMUNE

Regia: Edoardo Winspeare; Genere Commedia; Cast principale: Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco, Celeste Casciaro, Davide Riso, Alessandra de Luca; Data di uscita: 2 settembre. Breve sinossi: Filippo Pisanelli é il disilluso sindaco di Disperata. Afflitto da una forma di depressione esistenziale, Filippo trova la serenitá a cui anela solo nella poesia e nell’arte, che insegna ai detenuti del carcere cittadino. E proprio grazie alla poesia e all’arte, riuscirá a cambiare per sempre le vite di Pati e Angiolino, due fratelli carcerati, che aspiravano a divenire boss mafiosi...

OPEN WATER 3 – CAGE DIVE

Regia: Gerald Rascionato; Genere Thriller, drammatico; Cast principale: Joel Hogan, Josh Potthoff, Megan Peta Hill, Pete Valley, Mark Fell, Christopher Callen; Data di uscita: 30 agosto. Breve sinossi: Tre amici si recano in Australia per girare filmati di immersioni subacquee tra gli squali, per la realizzazione di un reality show estremo. Ma quando un’onda travolge la loro nave, lasciandoli alla deriva in mare aperto, per i tre giovani sará l’inizio di un vero e prorio incubo!

SAFARI

Regia: Ulrich Seidl; Genere Documentario; Data di uscita: 1 settembre. Breve sinossi: I protagonisti del documentario sono alcuni turisti tedeschi e austriaci che, recatisi nel cuore dell’Africa, intraprendono un safari per cacciare qualsiasi animale che solletichi il loro interesse. In un ambiente selvaggio e spesso ostile, chi sono veramente le bestie?

UN PROFILO PER DUE

Regia: Stéphane Robelin; Genere Commedia; Cast principale: Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Gustave de Kervern, Stéphane Bissot, Macha Meril, Pierre Kiwitt, Anna Bederke; Data di uscita: 31 agosto. Breve sinossi: Pierre é un ottantenne rimasto solo dopo la scomparsa della moglie. Il figlio Alex, per distrarlo dal vuoto lasciato dall’amata, gli regala un computer. Cosí Pierre si imbatte in un sito per incontri, conosce per caso una giovane donna di cui se ne innammora, ma quando arriva il momento di incontrarsi dal vivo, l’uomo manderá il figlio al posto suo, complicando una situazione giá non cosí chiara...