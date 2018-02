Uscite al cinema, 30 gennaio-1 febbraio 2018

Sette nuovi titoli in uscita tra il 30 gennaio e l’1 febbraio, tra i quali: il nuovo attesissimo film di Steven Spielberg, con protagonisti Tom Hanks e Meryl Streep; il remake tutto italiano del tedesco Lui é tornato, diretto da Luca Miniero, con protagonista Massimo Popolizio nei panni di Benito Mussolini; una brillante commedia sull’imprevedibilitá della vita diretta da Olivier Nakache ed Eric Toledano; il terzo capitolo della saga distopico-fantascientifica Maze runner.

C’EST LA VIE – PRENDILA COME VIENE

Regia: Olivier Nakache, Eric Toledano; Genere: Commedia; Cast principale: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne, Suzanne Clément, Hélène Vincent, Benjamin Lavernhe, Eye Haidara; Data di uscita: 1 febbraio.



Breve sinossi: Pierre ed Héléna sono follemente innamorati e il loro sogno é quello di organizzare e vivere un matrimonio da favola. Ma, anche in occasioni ben programmate, capita sempre qualche imprevisto. Imprevisti inattesi e ancor piú eclatanti se a occuparsi del matrimonio ci pensa un rinomato wedding planner...

GRACE JONES – BLOODLIGHT AND BAMI

Regia: Sophie Fiennes; Genere: Documentario, musicale; Cast principale: Grace Jones; Data di uscita: 30 gennaio.



Breve sinossi: Un excursus elettrizzante e intimo nella carriera e nella vita privata dell’acclamata icona pop Grace Jones. Un documentario musicale per i veri fan e non.

L’INCANTESIMO DEL DRAGO

Regia: Depoyan Manuk; Genere: Animazione, fantasy, avventura; Data di uscita: 1 febbraio.



Breve sinossi: Nel mondo della magia, il coraggioso Nicky e i suoi amici si imbarcano in una missione alla ricerca di un fiore dotato di incredibili poteri, unica arma per poter salvare non solo il loro mondo, ma anche quello degli umani, dalle grinfie di un perfido avversario.

MAZE RUNNER – LA RVELAZIONE

Regia: Wes Ball; Genere: Fantascienza, avventura, azione; Cast principale: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Sangster, Rosa Salazar, Dexter Darden, Walton Goggins, Katherine McNamara, Aidan Gillen, Paul Lazenby, Nathalie Emmanuel, Will Poulter, Patricia Clarkson, Giancarlo Esposito, Barry Pepper, Jacob Lofland; Data di uscita: 1 febbraio.



Breve sinossi: Terzo capitolo della saga distopica-fantascientifica: il coraggioso Thomas deve far appello a tutto il suo talento per trarre in salvo l’amico Minho, rapito dalle truppe del W.C.K.D. E, come se non bastasse, il tempo per trovare la cura per il virus letale é davvero agli sgoccioli...

SLUMBER – IL DEMONE DEL SONNO

Regia: Jonathan Hopkins; Genere: Horror; Cast principale: Maggie Q, Sylvester McCoy, Will Kemp, Sam Troughton, William Hope; Data di uscita: 1 febbraio.



Breve sinossi: Un’esperta di terapia del sonno ha in cura alcuni pazienti dai sintomi davvero particolari. Tra loro c’é un bambino affetto da una sindrome ben piú gravosa, poiché minacciato da un demone crudele desideroso di ucciderlo. Come sconfiggere un’entitá cosí agghiacciante e potente?

SONO TORNATO

Regia: Luca Miniero; Genere: Commedia; Cast principale: Massimo Popolizio, Frank Matano, Stefania Rocca, Gioele Dix, Eleonora Belcamino, Ariella Reggio, Massimo De Lorenzo, Giancarlo Ratti, Guglielmo Favilla, Luca Avagliano, Daniela Airoldi; Data di uscita: 1 febbraio.



Breve sinossi: Un redidivo Benito Mussolini si aggira spaesato e solo per le vie di Roma; non comprende le nuove mode, né la dirompente tecnologia e non riesce piú a instaurare un legame con i “suoi” cittadini. Finché non incontra un giovane documentarista che lo scambia per un attore comico...

THE POST

Regia: Steven Spielberg; Genere: Drammatico; Cast principale: Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood, Matthew Rhys, Alison Brie, Carrie Coon, David Cross, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Zach Woods; Data di uscita: 1 febbraio.



Breve sinossi: La redazione del Washington Post viene sconvolta dalla ricezione di un plico di documenti governativi segreti nei quali sono racchiuse le atroci veritá sulla guerra del Vietnam, celate per anni dallo stesso governo amiercano. All’editrice Kay Graham e al direttore Ben Bradlee spetta l’ardua decisione: pubblicare i documenti e svelare la scomoda veritá all’America intera e, quindi, inimicarsi le potenze governative col rischio di distruggere il Post, oppure tacere e salvare l’intera azienda...!