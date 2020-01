Uscite al cinema, 30 gennaio 2020

Sono sette le pellicole in uscita il 30 gennaio, tra cui: il ritorno sul grande schermo di Aldo, Giovanni e Giacomo, in una commedia diretta da Massimo Venier; il biopic sul mito Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger; un thriller-horror sottomarina, con protagonisti Kristen Stewart e Vincent Cassel; Michael B. Jordan e Jamie Foxx in un legal-drama diretto da Destin Daniel Cretton.

DOLITTLE

Regia: Stephen Gaghan; Genere: Commedia; Cast principale: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, John Cena, Harry Collett, Marion Cotillard, Charles De La Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Kumail Nanjiani, Rami Malek, Octavia Spencer, Craig Robinson, Emma Thompson, Tom Holland; Data di uscita: 30 gennaio.



Breve sinossi: John Doolittle é un rinomato veterinario, con un dono particolare: riesce a comunicare con gli animali. Un giorno é costretto a partire verso un’isola misteriosa...

IL DIRITTO DI OPPORSI

Regia: Destin Daniel Cretton; Genere: Drammatico; Cast principale: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, O’Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson, Rafe Spall, Rob Morgan, Claire Bronson; Data di uscita: 30 gennaio.



Breve sinossi: Bryan Stevenson é un giovane avvocato dedito a difendere coloro caduti vittime di ingiusitzie. In Alabama lotterà per difendere un uomo ingiustamente accusato dell’omicidio di una diciassettenne...

JUDY

Regia: Rupert Goold; Genere: Biografico, musicale; Cast principale: Renée Zellweger, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Jessie Buckley, Bella Ramsey, Richard Cordery, Andy Nyman, Royce Pierreson, Darci Shaw, Daniel Cerqueira, Lewin Lloyd; Data di uscita: 30 gennaio.



Breve sinossi: Judy Garland: attrice, diva, ballerina. Un’icona leggendaria degli anni d’oro di Hollywood...

ODIO L’ESTATE

Regia: Massimo Venier; Genere: Commedia; Cast principale: Aldo, Giovanni, Giacomo, Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase, Massimo Ranieri, Davide Calgaro, Ilary Marzo, Michele Placido, Sabrina Martina, Melissa Marzo; Data di uscita: 30 gennaio.



Breve sinossi: Aldo, Giovanni, Giacomo e le rispettive moglie, scelgono di trascorrere le vacanze estive su un’isola al largo delle coste italiane. L’uno inconsapevole delle scelte dell’altro...

UNA STORIA D’ARTE

Regia: Marco Pollini; Genere: Drammatico; Cast principale: Loretta Micheloni, Lorenzo Maggi, Esther Grigoli, Enzo Garramone, Alex Faccio, Sabrina Campagna, Silvia Ferracane, Gianfranco De Muri; Data di uscita: 30 gennaio.



Breve sinossi: Elvira é un’attempata borghese viziata; Antonio un idraulico alla mano. Entrambi hanno una sfrenata passione per l’arte...

UNDERWATER

Regia: William Eubank; Genere: Horror, thriller, azione; Cast principale: Kristen Stewart, Jessica Henwick, T.J. Miller, Vincent Cassel, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie, Gunner Wright; Data di uscita: 30 gennaio.



Breve sinossi: Una squadra di ricercatori marini ha l’incarico di perforare il fondale della Fossa delle Marianne. Durante l’operazione, risveglieranno una presenza mostruosa...

VILLETTA CON OSPITI

Regia: Ivano De Matteo; Genere: Drammatico; Cast principale: Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, Cristina Flutur, Bebo Storti, Vinicio Marchioni, Monica Billiani, Tiberiu Dobrica; Data di uscita: 30 gennaio.



Breve sinossi: Una famiglia borghese e la sua quotidianità giornaliera, ben diversa quando il sole tramonta...