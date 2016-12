Uscite al cinema, 30 maggio-7 giugno 2016

Interessanti novità vi aspettano in sala dal 30 maggio al 7 giugno: lo scoppiettante duo Russell Crowe/Ryan Gosling nel nuovo film di Duncan Jones; il documentario su Stanley Kubrick raccontato dal suo autista personale Emilio D’Alessandro; il primo capitolo della nuova saga fantasy-medievale ispirato al capolavoro Warcaft della Blizzard; l’amore proibito raccontato da Valerie Donzelli!

EDDIE THE EAGLE – IL CORAGGIO DELLA FOLLIA

Regia: Dexter Fletcher; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Hugh Jackman, Taron Egerton,Christopher Walken, Tim McInnerny, Edvin Endre, Jo Hartley, Ania Sowinski; Data di uscita: 2 giugno.



Breve sinossi: La storia di Eddie Edwards, conosciuto con l’appellativo di ‘The eagle’, il primo saltatore con gli sci brinnatico a partecipare alle olimpiadi invernali di Calgary nel 1988.

MARGUERITE E JULIEN

Regia: Valerie Donzelli; Genere: Drammatico; Cast principale: Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm,Aurélia Petit, Frédéric Pierrot; Data di uscita: 1 giugno.



Breve sinossi: Marguerite e Julien sono i figli del signore di Tourlaville...e si amano anna follia fin da piccoli! Crescendo, il loro amore supererà ogni confine e inibizione, attirando l’attenzione di una società scandalizzata, costringendoli alla fuga.

MIAMI BEACH

Regia: Carlo Vanzina; Genere: Commedia; Cast principale: Ricky Memphis, Max Tortora,Giampaolo Morelli, Paola Minaccioni,Emanuele Propizio, Neva Leoni, Filippo Laganà, Mariela Garriga, Nina Strauss,Camilla Tedeschi; Data di uscita: 1 giugno.



Breve sinossi: Miami è la meta da sogno per moltissimi ragazzi italiani. Il film di Vanzina racconta le storie e i problemi d’amore di un gruppo di giovani pieni di speranze, desiderosi di vivere senza freni le loro vite, tra incontri speciali, rivalità e progetti per il futuro.

S IS FOR STANLEY

Regia: Alex Infascelli; Genere: Documentario; Cast principale: Alex Infascelli, Emilio D’Alessandro; Data di uscita: 30 maggio.



Breve sinossi: Emilio D’Alessando è un uomo qualunque. Uno che, tuttavia, è riuscito a stringere un profondo rapporto di amicizia con uno dei più grandi registi di tutti i tempi: Stanley Kubrick. Emilio è stato il suo autista personale e il documentario racconta la sua trentennale amicizia con il burbero, ma geniale Stanley.

THE NICE GUYS

Regia: Shane Black; Genere: Commedia; Cast principale: Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Yaya DaCosta, Margaret Qualley,Rachele Brooke Smith, Kim Basinger, Ty Simpkins, Keith David, Yvonne Zima; Data di uscita: 1 giugno.



Breve sinossi: Los Angeles, anni Settanta. Holland March è un investigatore privato che stringe un particolare legame di collaborazione con Jackson Healy, un detective dai metodi poco ortodossi. I due devono risolvere un caso d’omicidio di una pornostar, ma quando grazie alle indagini iniziano a scavare in profondità, niente sarà più come prima!

TRA LA TERRA E IL CIELO

Regia: Neeraj Ghaywan; Genere: Drammatico; Cast principale: Richa Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay Mishra, Shweta Tripathi, Nikhil Sahni; Data di uscita: 1 giugno.



Breve sinossi: Film corale, che narra la vita e i legami tra alcuni abitanti di una comunità sulle rive del Gange, in bilico tra il desiderio di lanciarsi verso il futuro e la responsabilità che li lega alle tradizione di una terra antica.

WARCRAFT

Regia: Duncan Jones; Genere: Fantasy; Cast principale: Ben Foster, Toby Kebbell, Dominic Cooper, Travis Fimmel, Paula Patton, Clancy Brown, Ryan Robbins, Robert Kazinsky,Daniel Wu, Ben Schnetzer, Ruth Negga,Callum Keith Rennie, Anna Galvin, Burkely Duffield, Dean Redman; Data di uscita: 1 giugno.



Breve sinossi: Il regno di Azeroth vive in pace. Ma quando l’orda degli Orchi muove verso i suoi confini con intenti bellicosi, gli Uomini dovranno scendere in campo per difendere la propria terra. Ma la guerra non è mai semplice come sembra...