Uscite al cinema, 30 marzo 2017

Ben tredici nuovi titoli vi aspettano al cinema a partire dal 30 marzo, tra cui: l’adattamento live-action di Ghost in the shell, capolavoro di Masamune Shirow; il ritorno alla regia di Claudio Amendola con un noir urbano; il viaggio in auto di due rivali politici irlandesi con all’orizzonte un accordo di pace storico; il dramma di una donna "ferita" dalla guerra in Croazia, diretto da Zrinko Ogresta.

17 ANNI (E COME USCIRNE VIVI)

Regia: Kelly Fremon; Genere: Commedia; Cast principale: Hailee Steinfeld, Haley Lu Richardson, Blake Jenner, Kyra Sedwick, Woody Harrelson, Eric Keenleyside; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Nadine e Krista sono due liceali unite da un solido rapporto di amicizia. Un giorno, Nadine scopre che Krista sta frequentando in gran segreto suo fratello. Così la loro amicizia inizia a sgretolarsi, finchè...

CLASSE Z

Regia: Guido Chiesa; Genere: Commedia; Cast principale: Alessandro Preziosi, Andrea Pisani, Alice Pagani, Antonio Catania, Enrico Oetiker, Greta Menchi, Il Pancio, Alberto Farina, Luca Filippi, Armando Quaranta, David Zheng, Francesco Russo, Johnny Zheng; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Tranquilla la vita da liceale? Nemmeno per scherzo! Quando un gruppetto di compagni di classe si accorge di essere stato spostato e aggregato assieme ad altri in una nuova classe, conosciuta per la presenza di individui turbolenti, la corsa verso l’esame di maturità si trasformerà in un piccolo incubo a occhi aperti...

DALL’ALTRA PARTE

Regia: Zrinko Ogresta; Genere: Drammatico; Cast principale: Ksenija Marinkovic, Lazar Ristovski, Tihana Lazovic, Robert Budak, Toni Šestan, Vinko Kraljevic; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Zagabria: Vesna è un’infermiera con una figlia laureata in legge in procinto di sposare un uomo senza ambizioni. La donna ha perso contatto con suo marito da oltre vent’anni, a causa della guerra in Croazia. Ma una telefonata inattesa le cambierà la vita per sempre...

GHOST IN THE SHELL

Regia: Rupert Sanders; Genere: Fantascienza; Cast principale: Scarlett Johansson, Michael Pitt, Michael Wincott, Takeshi Kitano, Pilou Asbæk, Christopher Obi, Joseph Naufahu, Juliette Binoche; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Major è un androide unico nel suo genere: è, infatti, un ibrido tra una macchina e un essere umano. Major è l’agente di punta di una sezione militare adibita per contrastare i più pericolosi criminali del mondo. Ma l’incontro con uno spietato avversario metterà in dubbio alcune certezze legate al suo passato e altre al suo futuro...

IL PERMESSO – 48 ORE FUORI

Regia: Claudio Amendola; Genere: Noir, thriller; Cast principale: Claudio Amendola, Luca Argentero, Valentina Bellè, Giacomo Ferrara, Valentina Sperlì, Antonino Iuorio, Ivan Franek, Alessandra Roca, Massimo De Santis, Stefano Rabatti, Andrea Carpenzano, Gerry Mastrodomenico, Alice Pagani; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Luigi, Donato, Angelo e Rossana sono quattro detenuti a cui viene concesso un insolito permesso di 48 ore. Una volta fuori dovranno decidere in che modo comportarsi, capire chi è l’artefice della loro”evasione” e, soprattutto, confrontarsi con un mondo diverso da quello che ricordavano.

IL VIAGGIO

Regia: Nick Hamm; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Freddie Highmore, Toby Stephens, John Hurt, Colm Meaney, Catherine McCormack, Timothy Spall, Ian McElhinney, Ian Beattie, Barry Ward; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Irlanda del Nord: i due leader politici e acerrimi rivali Ian Paisley e Martin McGuinness si incontrano per discutere uno storico accordo di pace. Ma le circostanze li spingeranno ad affrontare un lungo viaggio in macchina, durante il quale...

LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO

Regia: Max Nardari; Genere: Commedia; Cast principale: Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, Ninni Bruschetta, Luis Molteni, Elisa Di Eusanio, Raniero Monaco Di Lapio, Silvia Tortarolo; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Martino ha undici anni e arrivato in prima media scopre una verità sconcertante: è l’unico scolaro a non far parte di una famiglia con genitori separati! Resosi conto delle attenzioni e dei regali che i suoi compagni ricevono dai rispettivi genitori come “contentino”, Martino decide di escogitare un modo per far separare anche suo padre e sua madre.

LA VENDETTA DI UN UOMO TRANQUILLO

Regia: Raul Arévalo; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Díaz, Raúl Jiménez, Manolo Solo; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Curro è un rapinatore che, dopo un colpo, è l’unico a essere arrestato. Dopo aver scontato la sua pena, una volta uscito, torna a casa da sua moglie Ana. Ma ben presto dovrà gestire una situazione opprimente e nociva per sè e per la sua famiglia.

LA VERITA’, VI SPIEGO, SULL’AMORE

Regia: Max Croci; Genere: Commedia; Cast principale: Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Massimo Poggio, Giuliana De Sio, Pia Engleberth, Maurizio di Carmine; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Dopo sette anni di relazione, Dora rompe con Davide, che la lascia da sola a prendersi cura dei due figli. Impegnata a tempo pieno a gestire una caotica vita lavorativa e ad adempiere ai doveri di genitore, Dora dovrà elaborare presto il distacco da Davide e cominciare a guardare nuovamente avanti.

PER UN FIGLIO

Regia: Suranga Deshapriya Katugampala; Genere: Drammatico; Cast principale: Kaushalya Fernando, Julian Wijesekara, Nella Pozzerle; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Lì Sunita è una badante originaria dello Sri Lanka che non riesce a godere di un sereno rapporto con il figlio, cresciuto in Italia e, per questo, affine a una concezione culturale diversa e quasi inconcepibile per la donna...

THE MOST BEAUTIFUL DAY – IL GIORNO PIU’ BELLO

Regia: Florian David Fitz; Genere: Commedia; Cast principale: Florian David Fitz, Matthias Schweighofer, Alexandra Maria Lara, Rainer Bock; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Andi e Benno sono due malati a cui resta poco tempo. Dopo aver raccimolato una discreta somma di denaro, i due fuggono dalla clinica che li ha in cura per raggiungere l’Africa, alla ricerca dell’(ultimo) giorno più bello della loro vita!

VIRGIN MOUNTAIN

Regia: Dagur Kari; Genere: Drammatico; Cast principale: Gunnar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Sigurjón Kjartansson; Data di uscita: 30 marzo.

_ Breve sinossi: Fusi è un quarantenne ancora restio a diventare un adulto e ad assumersi le dovute responsabilità. Conduce una vita piatta, fino a quando una donna e una bambina lo costringeranno a aprire gli occhi...