Uscite al cinema, 30 ottobre-5 novembre 2017

Sono sedici le nuove uscite al cinema previste tra il 30 ottobre e il 5 novembre, tra le quali segnaliamo: il racconto delle peripezie del partigiano Milton interpretato da Luca Marinelli e diretto da Paolo e Vittorio Taviani, tratto da un romanzo di Beppe Fonoglio; il nuovo film di Michel Hazanavicius, che racconta a modo suo il maestro Jean-Luc Godard; il nuovo capitolo-roboot della saga horror-splatter Saw; il ritorno del robot Mazinga Z in difesa della Terra; il sequel del documentario ambientalista con cui Al Gore vinse l’Oscar.

CAPITAN MUTANDA

Regia: David Soren; Genere: Animazione, commedia; Data di uscita: 1 novembre. _

Breve sinossi: Capitan Mutanda non é un eroe come gli altri: non ha un bell’aspetto, né un fisico scultoreo, né un carisma da leader...piuttosto é grassoccio, abbastanza strambo, ma possiede la giusta intraprendenza per combattere il crimine e confrontarsi con l’acerrimo rivale, il Signor Grugno!

FINCHÉ C’É PROSECCO, CÉ SPERANZA

Regia: Antonio Padovan; Genere: Giallo; Cast principale: Giuseppe Battiston, Teco Celio, Liz Solari, Roberto Citran, Silvia D’amico, Babak Karimi, Gisella Burinato, Rade Serbedzija; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: In piena campagna veneta, l’ispettore Stucky cerca di risolvere il caso di apparente suicidio del facoltoso Desiderio Ancillotto. Ma nulla é mai come sembra e il prodigo ispettore dovrá sbrogliare la matassa in un contesto che di certo non gli é d’aiuto...

GEOSTORM

Regia: Dean Devlin; Genere: Azione; Cast principale: Gerard Butler, Ed Harris, Andy Garcia, Katheryn Winnick, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Robert Sheehan, Mare Winningham, Amr Waked, Drew Powell, Eugenio Derbez, Sterling Jerins; Data di uscita: 1 novembre.



Breve sinossi: Per impedire che le condizioni naturali della Terra peggiorino fino a un punto critico, i capi di stato piú influenti si riuniscono per affidare nelle mani di una tecnologica rete satellitare le sorti delle evoluzioni climatiche terrestri. Ma qualcosa va storto e sul pianete si scatena l’apocalisse!

GIFTED – IL DONO DEL TALENTO

Regia: Mark Webb; Genere: Drammatico; Cast principale: Chris Evans, Mckenna Grace, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Julie Ann Emery, Keir O’Donnell, Glenn Plummer, Joe Chrest; Data di uscita: 1 novembre.



Breve sinossi: Dopo la morte della sorella, Frank si prende cura della piccola Mary. La bambina dimostra fin da subito una notevole predisposizione nel risolvere e comprendere problemi matematici. Accortasi del genio innato della nipote, anche sua nonna decide di accudirla per affinarne il talento...

GLI ASTEROIDI

Regia: Germano Maccioni; Genere: Drammatico; Cast principale: Pippo Delbono, Chiara Caselli, Riccardo Frascari, Nicolas Balotti, Alessandro Tarabelloni, Adriana Barbieri; Data di uscita: 1 novembre.



Breve sinossi: Pietro e Ivan sono due ragazzi un pó insicuri, oppressi da problemi in famiglia e da una realtá che non sembra offrire loro quel che desiderano realmente. Mentre un asteroide si prepara a sorvolare la Terra, le loro vite iniziano ad assumere pieghe inaspettate...

IL MIO GODARD

Regia: Michel Hazanavicius; Genere: Biografico, commedia; Cast principale: Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha Lescot, Grégory Gadebois; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Che uomo era Jean-Luc Godard? Attraverso glio cchi di sua moglie Anne scopriamo la vita del geniale cineasta francese, ripercorrendo il Sessantotto e i movimenti culturali che lo hanno accompagnato.

MAZINGA Z INFINITY

Regia: Junji Shimizu; Genere: Animazione, fantascienza, azione; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Non cé pace per la Terra: dieci anni dopo aver sconfitto l’Impero Sotterraneo, una nuova minaccia incombe...e il valoroso Koji Kabuto dovrá indossare nuovamente la tuta da combattimento e pilotare l’invincibile Mazinga Z!

MISTERO A CROOKED HOUSE

Regia: Gilles Paquet-Brenner; Genere: Commedia; Cast principale: Glenn Close, Christina Hendricks, Gillian Anderson, Terence Stamp, Max Irons, Amanda Abbington, Julian Sands, Roger Ashton-Griffiths, Christian McKay; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Il giovane investigatore Charles Hayward vuole che gli sia concessa in sposa la bella e aristocratica Sophia Leonides. Ma per coronare il suo sogno, Hayward dovrá risolvere il caso d’omicidio del nonno di Sophia, morto nella lussuosa villa di famiglia, che ospita un folto numero di parenti...serpenti!

MR. OVE

Regia: Hannes Holm; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Rolf Lassgård, Massimo Lopez, Bahar Pars, Johan Widerberg, Ida Engvoll, Filip Berg; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Mr. Ove é un anziano signore dal carattere irrascibile e scontroso, che amministra con decisione la vita nel suo quartiere. Ma l’incontro con la nuova vicina Parvaneh lo cambierá, soprattutto nell’approccio con gli altri del vicinato.

MY NAME IS EMILY

Regia: Simon Fitzmaurice; Genere: Drammatico; Cast principale: Evanna Lynch, George Webster, Michael Smiley, Martin McCann, Deirdre Mullins, Cathy Belton, Barry McGovern; Data di uscita: 1 novembre.



Breve sinossi: Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, l’introversa Emily inizia ad avvertire un certo turbamento. Emily vive con la sua famiglia adottiva che, tuttavia, la opprime e non la capisce, cosí decide di partire assieme al suo caro amico Arden per raggiungere la clinica dov’é ricoverato il suo vero padre...e provare a liberarlo.

NON C’É CAMPO

Regia: Federico Moccia; Genere: Commedia; Cast principale: Vanessa Incontrada, Claudia Potenza, Corrado Fortuna, Gian Marco Tognazzi, Neva Leoni, Leonardo Pazzagli, Beatrice Arnera, Mirko Trovato, Caterina Biasiol, Serena Iansiti, Eleonora Gaggero, Valeria Fabrizi; Data di uscita: 1 novembre.



Breve sinossi: La professoressa Laura dicede di portare in gita la sua classe nel piccolo borghetto pugliese dove vive, per conoscere l’artista Gualtiero Martelli. Ma una volta giunti a destinazione, insegnanti e alunni si accorgono che il piccolo paesino non consente agli smartphone di ricevere...inizia cosí una lunga settimana di astinenza.

POKEMON: SCELGO TE!

Regia: Kunihiko Yuyama; Genere: Animazione, avventura, azione; Data di uscita: 5 novembre.



Breve sinossi: Il primo incontro tra Ash e il suo inseparabile amico Pichaku. I primi viaggi, le prime avventure alla ricerca di sorprese e del leggendario pokemon Ho-Oh.

SAW: LEGACY

Regia: Michael Spierig, Peter Spierig; Genere: Horror; Cast principale: Laura Vandervoort, Tobin Bell, Matt Passmore, Callum Keith Rennie, Hannah Emily Anderson, Brittany Allen, Tina Jung; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Il famigerato serial killer John Kramer é morto, ma qualcuno pare aver raccolto la sua sanguinaria e insana ereditá. Chi é costui e perché desidera cosí ardentemente portare avanti l’opera omicida di Kramer?

UNA QUESTIONE PRIVATA

Regia: Paolo Taviani, Vittorio Taviani; Genere: Guerra, storico; Cast principale: Luca Marinelli, Francesco Turbanti, Valentina Bellè, Anna Ferruzzo, Lorenzo Richelmy, Alessandro Sperduti, Guglielmo Favilla; Data di uscita: 1 novembre.



Breve sinossi: Tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio: il partigiano Milton rischia la vita per andare alla ricerca di Fulvia, la sua amata di cui ha perso le tracce. Sul filo del rasoio, in piena guerra, Milton dovrá dar fondo a tutto il proprio coraggio per riuscire nell’impresa.

UNA SCOMODA VERITÁ 2

Regia: Bonni Cohen, Jon Shenk; Genere: Documentario; Cast principale: Al Gore; Data di uscita: 30 ottobre.



Breve sinossi: Il premio Oscar Al Gore torna a far sentire la sua voce in campo ambientale, puntando il dito contro la scellerata politica energetica di Donald Trump e l’annullamento degli accordi di Parigi, sottoscritti da Obama...

WE ARE X

Regia: Stephen Kijak; Genere: Documentario, musicale; Data di uscita: 30 ottobre.



Breve sinossi: Un documentario che ripercorre la trentennale e stravagante carriera della superband giapponese Japan X, ammirata non solo in Oriente!