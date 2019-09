Uscite al cinema, 30 settembre-4 ottobre 2019

Sono undici i nuovi titoli in uscita al cinema, tra il 30 settembre e il 4 ottobre, tra i quali: l’attesissimo stand-alone diretto da Todd Phillips, sulla figura del criminale più famoso della storia dei fumetti, il Joker; un noir ambientato nel Rione Sanità, diretto da Mario Martone; la nuova commedia firmata da Francesco Mandelli, con protagonisti Max Giusti, Massimo Wertmüller, Loretta Goggi, Paolo Calabresi ed Herbert Ballerina; un biopic sulla figura di Leonardo Da Vinci.

AQUILE RANDAGIE

Regia: Gianni Aureli; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Ralph Palka, Alessandro Intini, Teo Guarini, Anna Malvaso, Romeo Tofani, Marc Fiorini, Marco Pratesi; Data di uscita: 30 settembre.



Breve sinossi: La storia del gruppo di scout che decise di ribellarsi al governo di Mussolini, mettendo a repentaglio la loro vita per aiutare i perseguitati dal nazifascismo...

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ

Regia: Mario Martone; Genere: Drammatico; Cast principale: Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Adriano Pantaleo, Ernesto Mahieux; Data di uscita: 30 settembre, 1 e 2 ottobre.



Breve sinossi: Antonio Barracano é il “sindaco del Rione Sanità”, un uomo d’onore che amministra il quartiere a modo suo, seguendo un codice etico e morale tanto ostentato, quanto temuto e fragile...

MANTA RAY

Regia: Phuttiphong Aroonpheng; Genere: Drammatico; Cast principale: Wanlop Rungkamjad, Aphisit Hama, Rasmee Wayrana; Data di uscita: 30 settembre.



Breve sinossi: Un giorno, un mite pescatore soccorre un uomo sconosciuto, salvandolo da morte certa. Tra i due nascerà un’amiciza molto speciale...

IO, LEONARDO

Regia: Jesus Garces Lambert; Genere: Biografico, storico; Cast principale: Luca Argentero, Angela Fontana, Massimo De Lorenzo, Francesco Pannofino; Data di uscita: 2 ottobre.



Breve sinossi: Provare a comprendere il genio di Leonardo Da Vinci e, dietro di lui, l’uomo che fu...

APPENA UN MINUTO

Regia: Francesco Mandelli; Genere: Commedia; Cast principale: Max Giusti, Massimo Wertmüller, Loretta Goggi, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Herbert Ballerina, Mirko Frezza, Susy Laude, Carolina Signore, J-Ax, Francesco Mura; Data di uscita: 3 ottobre.



Breve sinossi: Claudio é un agente immobiliare spiantato e un pò frustrato da una vita che non lo soddisfa. Il suo amico Ascanio ha, però, in serbo un consiglio che gli cambierà la vita da così a così...

IL PICCOLO YETI

Regia: Jill Culton, Todd Wilderman; Genere: Animazione, commedia, avventura; Data di uscita: 3 ottobre.



Breve sinossi: Il giovane Yi ama suonare il suo violino e, come molti della sua età, sogna di fuggire e scoprire le meraviglie del mondo. Una sera, Yi si imbatte in una creatura molto speciale...

JOKER

Regia: Todd Phillips; Genere: Drammatico, cine-comics; Cast principale: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp, Zazie Beetz, Brett Cullen, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, Shea Whigham; Data di uscita: 3 ottobre.



Breve sinossi: Arthur Fleck vive a Gotham City. Ma la violenta e crudele Gotham City non é il posto giusto per uno come Fleck che, timido e introverso, sogna di fare il clown e far divertire la gente. Fino a quando...

NATO A XIBET

Regia: Rosario Neri; Genere: DRammatico; Cast principale: Vittorio Vaccaro, Gabriele Pisano, Lorenza Denaro, Francesco Capizzi, Domenico Gennaro, Giuseppe Maurizio Piscopo; Data di uscita: 3 ottobre.



Breve sinossi: Pietro, nato e cresciuto in un paesino dell’entroterra siciliana, ha da sempre anteposto i doveri verso la sua famiglia ai suoi sogni. Ma una volta diventato adulto, prenderà una drastica decisione...

NON SI PUÒ MORIRE BALLANDO

Regia: Andrea Castoldi; Genere: Commedia; Cast principale: Salvatore Palombi, Mauro Negri, Gianni Quillico, Lorenza Pisano, Jvonne Giò, Marco Speziali, Danny Duyko, Rebecca Amodeo, Valentina Scuderi, Alessandra Brambilla; Data di uscita: 3 ottobre.



Breve sinossi: Gianluca e Massimiliano sono due fratelli che condividono il dolore per una malattia incurabile. Quella di cui é affetto Gianluca, a cui restano solo tre mesi di vita. Ma Massimiliano nutre ancora speranza in un ultimo, seppur stravagante, tentativo...

TUTTAPPOSTO

Regia: Gianni Costantino; Genere: Commedia; Cast principale: Luca Zingaretti, Roberto Lipari, Ninni Bruschetta, Monica Guerritore, Sergio Friscia, Silvana Fallisi, Paolo Sassanelli, Maurizio Marchetti; Data di uscita: 3 ottobre.



Breve sinossi: Roberto é uno studente universitario, figlio del magnifico Rettore di un ateneo corrotto e costruito sui favoritismi. Ma il giovane ha in mente un piano per ribellarsi a questa inverosimile e opprimente situazione...

THANKS!

Regia: Gabriele Di Luca; Genere: Commedia; Cast principale: Antonio Folletto, Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Francesca Turrini, Maria Chiara Augenti, Claudio Bigagli, Luca Zingaretti; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Fil e Charlie sono due ragazzi che si impegnano nella coltivazione della marijuana e per dare una svolta alle loro vite, decidono di mettere in pratica un progetto un tantino rischioso...