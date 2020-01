Uscite al cinema, 31 dicembre 2019-2 gennaio 2020

Sono quattro i titoli che ci accompagnano verso la conclusione del 2019, per accogliere il nuovo anno: il gran ritorno in sala di Checco Zalone, con una nuova e provocatoria commedia; un nuovo excursus di Ken Loach nelle vite di giovani coraggiosi, alle prese con una situazione finanziaria molto precaria; il commovente dramma diretto da Francesco Amato, con protagonisti Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini ed Edoardo Leo; il primo film sui giocattoli di marca tedesca Playmobil.

PLAYMOBIL: THE MOVIE

Regia: Lino DiSalvo; Genere: Animazione, commedia, avventura; Cast principale: J-Ax, Cristina D’Avena, Anya Taylor-Joy, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Gabriel Bateman (voci); Data di uscita: 31 dicembre.



Breve sinossi: Marla e suo fratello Charlie si ritrovano catapultati nel fantastico mondo dei Playmobil, finendo con l’essere trasformati a loro volta in giocattoli...

TOLO TOLO

Regia: Checco Zalone; Genere: Commedia; Cast principale: Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Birya, Alexis Michalik, Arianna Scommegna, Jean Marie Godet, Antonella Attili, Nunzio Cappiello, Gianni D’Addario, Eduardo Rejón, Nicola Nocella, Fabrizio Rocchi, Diletta Acquaviva, Maurizio Bousso, Sara Putignano, Barbara Bouchet, Nicola Di Bari, Francesco Cassano; Data di uscita: 1 gennaio.



Breve sinossi: Piccolo imprenditore pugliese fallito, con alle calcagna creditori e parenti dal dente avvelenato, Checco si rifugia in un resort africano. Lì conosce Oumar, che sogna l’Italia...

18 REGALI

Regia: Francesco Amato; Genere: Drammatico; Cast principale: Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri, Betti Pedrazzi, Alessandro Giallocosta; Data di uscita: 2 gennaio.



Breve sinossi: Elisa é affetta da un male incurabile e sa che le resta poco da vivere. Anche dopo la sua scomparsa, la figlioletta Anna, grazie a un piano a lungo termine ideato dalla mamma, riceverà un regalo ogni suo compleanno, fino a quello che segnerà la maggiore età...

SORRY WE MISSED YOU

Regia: Ken Loach; Genere: Drammatico; Cast principale: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor; Data di uscita: 2 gennaio.



Breve sinossi: Dopo la crisi economica del 2008, Ricky e Abby sono alle prese con due lavori sottopagati e una perenne condizione di vita precaria. Fin quando lei decide di acquistare un furgone e mettersi in proprio...