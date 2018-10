Uscite al cinema, 31 ottobre-1 novembre 2018

Sono undici i nuovi titoli in uscita tra il 31 ottobre e l’1 novembre, tra cui: il nuovo film diretto da Damien Chazelle, con protagonista Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong; il primo lavoro per ragazzi di Eli Roth, con protagonisti Jack Black e Cate Blanchett; il ritorno su grande schermo dell’eroina-hacker Lisbeth Salander, interpretata da Calre Foy; la rievocazione targata Disney della fiaba di culto de Lo Schiaccianoci.

#OPS – L’EVENTO

Regia: Federico Allocca, Gabriele Ciances, Andrea Sestu; Genere: Documentario; Cast principale: Elisa Maino, Eleonora Miorelli, Luca Maino, Omar Boninsegna, Eugenio Scotto, Michele Rossi, Arianna Curci; Data di uscita: 1 novembre.



Breve sinossi: Un documentario alla scoperta di Elisa Maino, star di Musical-ly e idolo delle teenager italiane.

ARRIVEDERCI SAIGON

Regia: Wilma Labate; Genere: Documentario; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: L’incredibile storia delle Stars, una band italiana di ragazze, originarie della provincia toscana, sorprendenetemente spedite in tour in Vietnam...

FIRST MAN – IL PRIMO UOMO

Regia: Damien Chazelle; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Ryan Gosling, Claire Foy, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Jason Clarke, Kyle Chandler, Shea Whigham, Patrick Fugit, Corey Stoll, Lukas Haas, Cory Michael Smith, Brian d’Arcy James, Brady Smith; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: 1961: la NASA sta per portare a termine il progetto più ambizioso della storia dell’umanità che, di lì a qualche anno, condurrà l’uomo per la prima volta su suolo lunare...

HELL FEST

Regia: Gregory Plotkin; Genere: Horror; Cast principale: Amy Forsyth, Bex Taylor-Klaus, Reign Edwards, Christian James, Roby Attal, Matt Mercurio; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: É la notte di Halloween e Nathalie, Brooke e i loro amici decidono di partecipare all’Hell Fest, uno spettacolo orrorifico itinerante. Per loro sarà l’inizio di un sadico gioco infernale...

IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO

Regia: Eli Roth; Genere: Fantastico; Cast principale: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Sunny Suljic, Colleen Camp, Lorena Izzo, Kyle MacLachlan, Charles Green, Perla Middleton, Braxton Bjerken; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Lewis si trasferisce nella stravagante dimora dell’ancor più eccentirco zio Jonathan. Il ragazzo non sa ancora quali misteri e fantastici segreti nasconde l’antica dimora...

IL PRESIDENTE

Regia: Santiago Mitre; Genere: DRammatico; Cast principale: Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas, Gerardo Romano, Christian Slater, Paulina García, Elena Anaya, Daniel Gimenez Cacho, Alfredo Castro, Esteban Bigliardi; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Il presidente argentino Hernan Blanco finisce al centro di uno scandalo per corruzione che minaccia gravemente la sua famiglia e le sorti del Paese che deve salvaguardare a ogni costo...

LA DISEDUCAZIONE DI CAMERON POST

Regia: Desiree Akhavan; Genere: Drammatico; Cast principale: Chloë Grace Moretz, John Gallagher Jr., Sasha Lane, Forrest Goodluck, Jennifer Ehle, Marin Ireland, Quinn Shephard; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: La giovane Cameron bacia una ragazza durante il ballo scolastico. Per questo movito viene spedita in un istituto-colleggio di “rieducazione”...

LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI

Regia: Lasse Hallström, Joe Johnston; Genere: Fantastico, avventura; Cast principale: Keira Knightley, Morgan Freeman, Matthew Macfadyen, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Sergei Polunin, Jack Whitehall, Richard E. Grant, Eugenio Derbez, Ellie Bamber, Omid Djalili, Meera Syal; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: La giovane Clara, durante l’annuale festa di Natale in casa Drosselmeyer, scopre l’esistenza di un mondo magico e fatato, diviso in quattro regni...

MUSEO – FOLLE RAPINA A CITTÀ DEL MESSICO

Regia: Alonso Ruizpalacios; Genere: Drammatico; Cast principale: Gael Garcia Bernal, Simon Russell Beale, Ilse Salas, Alfredo Castro, Leticia Brédice, Lisa Owen, Lynn Gilmartin, Leonardo Ortizgris; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Juan e Wilson, studente trentenni, stanno organizzando il colpo che darà una sterzata netta alle loro vite: rubare degli importantissimi reperti storici dal museo di Città del Messico...

QUELLO CHE NON UCCIDE

Regia: Fede Alvarez; Genere: Thriller; Cast principale: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield, Vicky Krieps, Claes Bang, Synnøve Macody Lund, Beau Gadsdon, Stephen Merchant, Cameron Britton; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Lisbeth Salander, la famigerata hacker, é costretta a rischiare nuovamente la vita, in un ciclone di complotti e assassinii...

TI PRESENTO SOFIA

Regia: Guido Chiesa; Genere: Commedia; Cast principale: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Spoletini, Daniele de Martino, Bob Messini; Data di uscita: 31 ottobre.



Breve sinossi: Gabriele, impacciato e ossessivo, é il padre di Sofia. La presenza della ragazzina cambierà il rapporto tra il genitore e Mara, donna autoritaria e indipendente, che Gabriele ama e con la quale desidera vivere come in una famiglia...