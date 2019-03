Uscite al cinema, 4-10 marzo 2019

Sono tredici i nuovi titoli in uscita , tra il 4 e il 10 marzo, tra i quali: il nuovo capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe, con l’esordio di Carol Denvers/Capitan Marvel, interpretata da Brie Larson; la storia di un adolescente infiltrato per i federali, divenuto trafficante di droga, con protagonisti Matthew McConaughey, Bruce Dern, Richie Merritt e Jennifer Jason Leigh; il ritorno al cinema di Walter Veltroni, dietro la macchina da presa; il ritorno in Gallia, con le nuove avventure di Asterix e Obelix!

ALEXANDER MCQUEEN – IL GENIO DELLA MODA

Regia: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 10 marzo.



Breve sinossi: Storia del ragazzo brillante e ambizioso della East London, divenuto una delle icone della moda contemporanea...

ASTERIX E IL SEGRETO DELLA POZIONE MAGICA

Regia: Louis Clichy, Alexandre Astier; Genere: Animazione, avventura, storico; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: I saggi del villaggio dei galli sono convinti che il druido Panoramix, inventore della prodigiosa pozione magica, stia invecchiando. É tempo di trovare un suo erede...

CAPTAIN MARVEL

Regia: Anna Boden, Ryan Fleck; Genere: Cine-comics; Cast principale: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lashana Lynch, Jude Law, Clark Gregg, Mckenna Grace, Gemma Chan, Lee Pace, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Annette Bening, Akira Akbar, Colin Ford, Robert Kazinsky, Kenneth Mitchell, Pete Ploszek, Chuku Modu, James Morrison, Patrick Gallagher, Matthew Maher, Patrick Brennan, Mark Daugherty; Data di uscita: 6 marzo.



Breve sinossi: Vers é una guerriera dotata di poteri strabilianti. Fa parte del popolo Kree, ma non é una di loro. Qual’ é la sua vera identità? E perché la temibile razza Skrull é interessata al suo passato?

C’É TEMPO

Regia: Walter Veltroni; Genere: Commedia; Cast principale: Stefano Fresi, Simona Molinari, Giovanni Fuoco, Francesca Zezza, Sergio Pierattini, Laura Efrikian, Silvia Gallerano, Shi Yang Shi, Max Tortora, Anna Billò, Jean-Pierre Léaud, Giovanni Benincasa; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: Stefano ha quaranta anni, vive in un paesino di montagna e impegna le sue giornate a osservare gli arcobaleni. Alla morte del padre, farà una scoperta che gli stravolgerà la vita...

COCAINE – LA VERA STORIA DI WHITE BOY RICK

Regia: Yann Demange; Genere: Drammatico; Cast principale: Matthew McConaughey, Bruce Dern, Richie Merritt, Jennifer Jason Leigh, Eddie Marsan, Bel Powley, Piper Laurie, Rory Cochrane, RJ Cyler, Brian Tyree Henry; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: Un adolescente diventa un unfiltrato nel giro dello spaccio per conto dei federali. Tuttavia, il giovane assumerà presto una posizione di rilievo nel malaffare, divenendo un trafficante dalla doppia vita...

GLORIA BELL

Regia: Sebastian Lelio; Genere: Drammatico; Cast principale: Julianne Moore, John Turturro, Alanna Ubach, Michael Cera, Sean Astin, Jeanne Tripplehorn, Holland Taylor, Brad Garrett, Caren Pistorius, Cassi Thomson; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: Gloria Bell é una donna di mezza età, divorziata e madre di due figli ormai adulti. Nonostante il tempo che scorre inesorabile, Gloria non ha nessuna intenzione di rinunciare a godere dei piaceri della vita...

I VILLEGGIANTI

Regia: Valeria Bruni Tedeschi; Genere: Drammatico; Cast principale: Valeria Bruni Tedeschi, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Pierre Arditi, Valeria Golino, Laurent Stocker, Bruno Raffaelli, Marisa Borini, Riccardo Scamarcio, Stefano Cassetti; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: Anna e sua figlia raggiungono un villaggio in Costa Azzurra per una breve vacanza. In quei gironi, sarà in grado di analizzare la sua vita da prospettive differenti...

IL CARILLON

Regia: John Real; Genere: Horror; Cast principale: Rachel Daigh, Antonio Lujak, Fiona Whitelaw, Cearl Pepper, Antonella Salvucci, Melissa Leone, Anita Tenerelli; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: Dopo essere rimasta orfana, la piccola Sophie viene affidata a sua zia Annabelle. Le due si trasferiscono in una nuova casa. Quando Sophie trova in giardino una scatola contenente un carillon, oscure presenze minacceranno la’esistenza delle due inquiline...

IL COLPEVOLE

Regia: Gustav Möller; Genere: Thriller; Cast principale: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Jacob Lohmann, Omar Shargawi, Johan Olsen, Laura Bro, Morten Suurballe; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: Un ex poliziotto ora operatore per un centralino, riceve una chiamata da una donna che é stata rapita. Così inizia una corsa contro il tempo...

KUSAMA - INFINITY

Regia: Heather Lenz; Genere: Documentario; Data di uscita: 4 marzo.



Breve sinossi: Un viaggio alla scoperta di una delle artiste contemporanee più brillanti e singolari: Yayoi Kusama.

LA FUGA

Regia: Sandra Vannucchi; Genere: Drammatico; Cast principale: Lisa Ruth Andreozzi, Emina Amatovic, Donatella Finocchiaro, Filippo Nigro; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: a giovane Silvia vive una vita famigliare molto complicata, in balìa dela depressione cronica della madre e della mancanza d’affetto da parte del padre. Ciò che tiene accessa la fiammella della speranza di Silvia é un sogno: visitare Roma...

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2

Regia: Philippe de Chauveron; Genere: Commedia; Cast principale: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia Piaton, Emilie Caen, Elodie Fontan, Tatiana Rojo, Claudia Tagbo; Data di uscita: 7 marzo.



Breve sinossi: Claude e Marie sembrano ormai aver accettato i matrimoni delle loro quattro figlie. Ma a turbarli ancora é una fuga programmata, che rischia di disgregare il cuore della famiglia stessa...

WUNDERKAMMER – LE STANZE DELLA MERAVIGLIA

Regia: Francesco Invernizzi; Genere: Documentario; Data di uscita: 4 marzo.



Breve sinossi: Dal Rinascimento e il XIII secolo, in tutto il mondo vengono allestite le cosiddette “stanze della meraviglia”. Cosa sono in realtà questi luoghi e cosa custodiscono?